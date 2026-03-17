Los actores y actrices españoles recogen el testigo de Javier Bardem en los Oscar 2026 y claman ‘No a la guerra’

Los premiados de la Unión de Actores y Actrices posan con sus galardones en Madrid. / Unión de Actores y Actrices

El mensaje contra la guerra y la defensa de los derechos humanos ha dominado la 34.ª edición de la gala de la Unión de Actores y Actrices españoles, donde muchos de los premiados han denunciado la falta de posicionamiento en la gala de los Oscar, celebrada este domingo pasado. El cine español ha recogido el testigo de Javier Bardem para clamar sobre el escenario la situación in extremis en la que se encuentra el pueblo palestino, además de otras denuncias clásicas del sector: precariedad laboral, vivienda y contexto político-cultural.

En la ceremonia celebrada en el Teatro Circo Price, en Madrid, una característica común ha sido la presencia de chapas en las solapas de los 66 nominados con lemas como ‘Artistas por Palestina’ y ‘No a la guerra’. El panorama durante la ceremonia replica la imagen vivienda un par de días atrás cuando el actor español fue el único que llevó consigo la chapa negra que se viralizó en 2003 con la guerra de Irak. Además, en la 98.ª edición de los Oscar, Javier Bardem también pronunció el único discurso político de la noche: “No a la guerra y Palestina libre”.

El acto ha tenido espacio para destacar nuevos talentos. Miriam Garlo ha sido nombrada mejor actriz revelación por Sorda y Julio Peña ha obtenido el título de mejor actor revelación por El cautivo. Dentro de la producción internacional, Carla Díaz (Delicious) y Alberto Ammann (Atrapados) han sido premiados como mejores intérpretes. Durante su agradecimiento, Ammann ha puesto en valor el gesto de Javier Bardem en los últimos Oscar, el único que “levantó su voz por una ‘Palestina libre’”.

La política tiene cabida en el cine español, así lo han demostrado en Madrid

Los mismos símbolos de Bardem han acompañado la entrega de un total de 25 premios en los ámbitos del cine, el teatro y la televisión, junto con tres galardones especiales. Uno de los premios especiales ha sido concedido a la película La voz de Hin, dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. Durante la introducción del acto, la secretaria general de la Unión de Actores, Silvia de Pé, ha resaltado no solo el contexto político internacional sino también la precariedad laboral y el problema de la vivienda en España, advirtiendo de “la sombra del retroceso en cada proceso electoral”. Así lo ha recogido la Agencia EFE.

Al margen del tono reivindicativo predominante, la intervención de Pedro Almodóvar, premiado con el reconocimiento ‘Mujeres en Unión–Pilar Bardem’ a su carrera y apoyo al cine de mujeres, ha adoptado un carácter personal e intimista. El director ha evocado su infancia, adolescencia y juventud, así como la época de la dictadura, cuando “cerró la escuela de cine por ser un lugar de rojos”. El premio especial ‘Toda una vida’ ha ido a parar a Antonio Resines, quien con ironía ha afirmado estar aún “en el ecuador de la carrera” y ha confiado en que la distinción no trunque su deseo de “llegar a ser rico y famoso”, según ha destacado la agencia de comunicación.

Javier Bardem and Priyanka Chopra Jonas on stage during the Oscars show at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Mike Blake

Qué premios ha repartido la Unión de Actores en cine, televisión y teatro en 2024

La lista de premiados refleja la diversidad de proyectos reconocidos por la Unión de Actores. En cine, Víctor Sáinz (mejor actor de reparto por Los domingos) y Elvira Mínguez (mejor actriz de reparto por La cena) han sido los primeros galardones. El premio a mejor actriz secundaria ha ido a parar a Nagore Aramburu (la monja principal de Los domingos) y el de mejor actor secundario, a Álvaro Cervantes (el marido paciente de Sorda). Los premios principales han sido para José Ramón Soroiz (protagonista de Maspalomas) y Patricia López Arnaiz (la tía guay de Los domingos) como mejores actores protagonistas en sus respectivas categorías.

En el apartado de televisión, la serie Poquita fe ha recibido los premios en las dos categorías a las que estaba nominada, mientras que Los domingos, que partía como favorita con seis nominaciones, ha sumado finalmente tres galardones. Anatomía de un instante, con cuatro nominaciones, ha alcanzado solo dos, y la obra Música para Hitler ha conseguido uno.

El premio al mejor actor de reparto ha recaído en Felipe Andrés (Poquita fe), quien ha reivindicado el apoyo al colectivo de actores con discapacidad auditiva poniendo en valor el rodaje inclusivo de la serie. Natalia Huarte, reconocida como mejor actriz de reparto por Ena. La reina Victoria Eugenia, ha pedido desde el escenario “seguir contando historias para mirar un futuro con más paz”.

Por su parte, María Jesús Hoyos (mejor actriz secundaria por Poquita fe) ha hecho alusión “a la situación catastrófica del mundo”, mientras David Lorente ha obtenido el premio a mejor actor secundario por Anatomía de un instante. Los premios a mejores protagonistas han sido para Álvaro Monte (el Adolfo Suárez en Anatomía de un instante) e Ingrid García-Jonsson (Superestar).

El actor apunta a su firme creencia de que se está cometiendo un genocidio con la ayuda de Estados Unidos y la inacción de Europa. (Fuente, canal de Youtube de 'The View')

En teatro, Víctor Clavijo ha recibido el premio a mejor actor de reparto por Blaubeeren y Ania Hernández ha sido reconocida como mejor actriz de reparto por Numancia. El galardón a mejor actriz secundaria ha recaído en Mina El Hammani (por Las troyanas), quien ha recordado que es hija de migrantes y ha reclamado que España “avance más en ese sentido”. Cristóbal Suárez ha sido distinguido como mejor actor secundario por Música para Hitler. Los premios principales han recaído en Daniel Abadejo (La señorita de Trévelez) e Irene Escolar (Personas, lugares y cosas) como mejores actores protagonistas en teatro.