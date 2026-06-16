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Mientras todos ven el Mundial, ¿los demás qué hacemos? Este género literario dispara sus ventas en un 30% cada vez que se juega la Copa del Mundo

El análisis de las semanas en que se celebraron los Mundiales de 2018, 2022 y 2026 revela un patrón de consumo que favorece a determinadas obras

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Una familia española mira un partido de fútbol en TV en una sala decorada con banderas; un adolescente estudia con laptop en el fondo.
Una familia ve el Mundial de fútbol en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que ahora mismo se está jugando el Mundial es algo que podemos ver en otras partes, además de en la pantalla. Basta con acercarse a un supermercado y ver cómo al entrar te encuentras con ofertas de bolsas de patatas y cervezas, o cómo los balcones se llenan de banderas. Sin embargo, aunque muchas personas solo quieran hablar del último gol o la jugada más polémica, a muchas otras, simplemente, no les interesa lo más mínimo lo que ocurra en la Copa del Mundo.

Y mientras la tele está ocupada por el furor mundialista, ¿los demás qué hacen? Lo cierto es que, aunque no lo parezca, los sectores culturales y del entretenimiento también se preparan para captar a los menos futboleros y futboleras. Así lo demuestra, por ejemplo, un reciente estudio de la plataforma de venta de libros Buscalibre, que analiza en clave literaria cómo existe otra parte de la población que “aprovecha” el Mundial “para dedicar más tiempo a otras actividades como la lectura”.

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Durante las semanas que dura el torneo (con datos de 2018, 2022 y 2026), los géneros literarios de fantasía juvenil y novela romántica aumentan en ventas hasta un 30% frente a períodos regulares, indica este portal. “Por otro lado, la novela histórica y la no ficción muestran caídas” en ese mismo lapso de tiempo, “lo que sugiere que el lector habitual de esos géneros no es tan ajeno al fútbol”. “El Mundial, en ese sentido, no se divide entre quienes leen y quienes no leen sino entre géneros, ritmos narrativos y formas distintas de gestionar la atención”.

Fotografía de la Feria del Libro de Madrid, cuyos últimos días han coincidido con el inicio del Mundial. (Europa Press)
Fotografía de la Feria del Libro de Madrid, cuyos últimos días han coincidido con el inicio del Mundial. (Europa Press)

Se busca diversidad y arrastrar al espectador

Las tendencias alternativas al Mundial no son exclusivas de los libros. En 2025, un estudio de la Fundación de Prensa de Corea y la Universidad de Anyang de Corea del Sur analizó cómo los canales de pago aumentaban la variedad de programas no deportivos en su parrilla, dado que los espectadores no interesados buscan “activamente” opciones diferentes. “La diversidad, que es un derecho fundamental y el objetivo último de la política de la difusión en medios, no debe ser vulnerada“, concluyen.

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El Mundial sacude completamente la programación televisiva. Las plataformas de streaming aumentan sus estrenos y buscan, de alguna manera, no perder presencia en los hábitos de consumo, mientras que las cadenas, conscientes de que los partidos concentran los picos de audiencia, alteran su parrilla con diferentes propósitos. El Mundial no siempre es malo para los programas no deportivos. Un ejemplo es el programa de humor El perro andaluz, del cómico Manu Sánchez, que se benefició en su estreno del efecto arrastre (los espectadores que se quedaron después del primer partido) de la Copa del Mundo con un 15,1% de la audiencia.

Miles de aficionados se congregaron en la emblemática Plaza de Colón de Madrid para vivir el debut de la Selección Española en el Mundial.

Por su parte, Juan José Daza, director de Buscalibre, insiste en que “los eventos deportivos masivos generan una saturación del espacio público que no todo el mundo procesa de la misma manera. Hay un perfil de consumidor cultural que, ante esa concentración de estímulos en un solo tema, busca activamente un espacio propio”. En redes sociales como X o Reddit han proliferado posts donde la pregunta se repite: “¿Qué vas a hacer para evitar ver el Mundial?“. Cada cual tiene su respuesta.

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