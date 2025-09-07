El top de las mejores series de Prime Video en España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

3. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4

Desde el entrenamiento hasta el aterrizaje, esta docuserie sigue a la misión espacial Inspiration4, la primera integrada en su totalidad por una tripulación civil.

4. The Runarounds

Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar del futuro mundano que les espera. Mientras buscan su gran oportunidad y un sueño casi imposible durante un verano, se enamoran y enfrentan problemas por el camino.

5. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

6. Butterfly

David Jung, un misterioso agente de inteligencia de Estados Unidos que se esconde en Corea del Sur, ve como su vida se desmorona cuando una terrible decisión de su pasado resurge para atormentarlo y se convierte en el objetivo de Rebecca, una joven asesina y de Caddis, la siniestra organización para la que esta trabaja.

7. Betty la fea, la historia continúa

Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

8. Éramos Mentirosos (We Were Liars)

Un año después de que un accidente la dejara amnésica, Cadence (17 años), regresa a Beechwood, una isla cerca de Martha's Vineyard, en busca de respuestas. Tres generaciones de la distinguida familia Sinclair se reúnen en su utopía veraniega, pero nadie habla del accidente, ni sus amigos de la infancia, "Los Mentirosos", ni su primer amor, Gat, lo que la obliga a descubrir la verdad por sí misma.

9. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

10. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video.

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.