España

El top de las mejores series de Prime Video en España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Por Infobae Noticias

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

3. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4

Desde el entrenamiento hasta el aterrizaje, esta docuserie sigue a la misión espacial Inspiration4, la primera integrada en su totalidad por una tripulación civil.

4. The Runarounds

Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar del futuro mundano que les espera. Mientras buscan su gran oportunidad y un sueño casi imposible durante un verano, se enamoran y enfrentan problemas por el camino.

5. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

6. Butterfly

David Jung, un misterioso agente de inteligencia de Estados Unidos que se esconde en Corea del Sur, ve como su vida se desmorona cuando una terrible decisión de su pasado resurge para atormentarlo y se convierte en el objetivo de Rebecca, una joven asesina y de Caddis, la siniestra organización para la que esta trabaja.

7. Betty la fea, la historia continúa

Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

8. Éramos Mentirosos (We Were Liars)

Un año después de que un accidente la dejara amnésica, Cadence (17 años), regresa a Beechwood, una isla cerca de Martha's Vineyard, en busca de respuestas. Tres generaciones de la distinguida familia Sinclair se reúnen en su utopía veraniega, pero nadie habla del accidente, ni sus amigos de la infancia, "Los Mentirosos", ni su primer amor, Gat, lo que la obliga a descubrir la verdad por sí misma.

9. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

10. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada "7 Vidas", de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense
Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

Temas Relacionados

Prime VideoStreamingSeriesEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

El caballo nórico: un gigante de tiro con raíces históricas en Europa

Durante siglos fue indispensable en el campo y en el transporte antes de la mecanización

El caballo nórico: un gigante

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

El hombre arrestado, pareja de la mujer, habría sido quien avisó a los servicios de emergencias que localizaron el cadáver con signos de violencia en el domicilio

Detenido un hombre por el

Esta es la planta que debes empezar a cuidar si quieres tener flores bonitas el próximo verano

Estos son los cuidados esenciales para lograr un jardín lleno de color

Esta es la planta que

Un chico de 23 años reabre la discoteca de su abuelo en Alicante: fue la más grande de Europa

El complejo de Redován, Alicante, cuenta con 12.000 metros cuadrados distribuidos en cinco salas

Un chico de 23 años

Andrés Millán, abogado, sobre el coste de oportunidad: “Cada euro que se invierte en la compra de una vivienda es un euro que no se invierte en otro activo”

Adquirir un inmueble implica renunciar a otras alternativas más rentables, pero la estabilidad sigue siendo un factor clave en las decisiones financieras de muchos ciudadanos

Andrés Millán, abogado, sobre el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un hombre por el

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

La DGT avisa a los conductores: multa de hasta 100 euros al repostar si infringen esta ley

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, sobre el

Andrés Millán, abogado, sobre el coste de oportunidad: “Cada euro que se invierte en la compra de una vivienda es un euro que no se invierte en otro activo”

No eres tú, es la empresa: por qué las relaciones entre jefes y subordinados son tan controvertidas y cómo evitarlas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres un trabajador fijo discontinuo, ten mucho cuidado con tu antigüedad, te podrían estar engañando”

DEPORTES

El nadador que estuvo 102

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026