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La película con la que Jon Kortajarena debutó en el cine: Una historia de amor homosexual en los años 60 donde el modelo y actor hacía de ‘chapero’

El artista vasco está a punto de estrenar la última temporada de ‘El Inmortal’, así que rescatamos el primer filme en el que participó como intérprete, de la mano del diseñador Tom Ford

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Jon Kortajarena debutó en el cine junto a Colin Firth en 'Un hombre soltero', de la mano de Tom Ford
Jon Kortajarena debutó en el cine junto a Colin Firth en 'Un hombre soltero', de la mano de Tom Ford

Ha sido uno de los grandes ‘supermodelos’ de moda masculina de la década de los dos mil y ha desfilado con los más grandes diseñadores, como John Galliano, trabajando en campañas de Calvin Klein, Giorgio Armani o Hugo Boss.

Ahora sin embargo, está enfocado en su faceta como actor y está a punto de estrenar la tercera y última temporada de El Inmortal, la serie de Movistar Plus+ basada en la banda de los Miami en la que participó desde el principio interpretando a un presentador de televisión y que, en esta última tanda de episodios se encuentra dentro de un ‘reality show’ antes de volver a pasar a la acción.

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Estos últimos años lo hemos podido ver en la película de Netflix Agente Stone, junto a Gal Gadot y Jamie Dorman, en la exitosa serie Machos Alfa, en Alta mar, donde tenía un papel protagonista junto a Ivana Baquero o el Pieles, la ópera prima de Eduardo Casanova.

Jon Kortajarena junto a Alejandra Onieva en la serie de Netflix 'Alta mar'
Jon Kortajarena junto a Alejandra Onieva en la serie de Netflix 'Alta mar'

También en producciones internacionales, como la citada Agente Stone o Festival de la Canción de Eurovision: La historia de Fire Saga y en uno de los capítulos de la antología de ciencia ficción Historias del bucle.

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Su primer papel junto a Tom Ford

Sin embargo, su primera oportunidad en el cine, fue de la mano del diseñador del que se convirtió en su modelo fetiche: Tom Ford. El modisto, debutó como director con Un hombre soltero y poco a poco se fue haciendo un hueco dentro de la industria gracias a trabajos como Animales nocturnos. En 2026 estrenará Cry to Heaven, basada en una novela de Anne Rice, con Nicholas Hoult y la cantante Adele.

Un hombre soltero estaba basada en la novela de Christopher Isherwood y transcurre casi por completo durante un solo día en el Los Ángeles de comienzos de los años sesenta. El arranque del relato nos sitúa ante un accidente de coche mortal en el que muere Jim, interpretado por Matthew Goode. Su pareja George (Colin Firth) conoce la noticia al día siguiente por la llamada de un familiar, que además le advierte de que no debe asistir al funeral del hombre con el que había convivido durante 16 años.

Colin Firth y Jon Kortajarena en 'Un hombre soltero'
Colin Firth y Jon Kortajarena en 'Un hombre soltero'

Esa exclusión del duelo formal define el punto de partida del personaje. Destrozado y solo, George busca consuelo en Charley, una antigua amante convertida en amiga, a la que da vida Julianne Moore, aunque su devastación le impide interesarse por ninguna relación y le lleva a planear su suicidio.

Un personaje secundario que no pasó desapercibido

Tom Ford y David Scearce construyeron un guion conciso a partir de la novela de Isherwood. La película incorpora también al joven estudiante Kenny, interpretado por Nicholas Hoult, que empieza a descubrir su sexualidad y corteja de forma insistente a George, mientras un prostituto joven al que encarna Jon Kortajarena también se cruza en su camino.

La mayor parte de la acción se desarrolla en una época en la que ser homosexual estaba socialmente mal visto. La discriminación aparece primero de manera implícita, cuando George explica en clase que la sociedad teme aquello que no es, y después en una conversación con Charley en la que ella insinúa que George y Jim no mantuvieron una “relación real”.

Los actores compartieron anécdotas y detalles de su trabajo durante la promoción en ‘El Hormiguero’
Riott y Kortajarena estuvieron presentando la nueva temporada de 'El Inmortal' (El Hormiguero)

Los fragmentos de la vida compartida por George y Jim dejan claro que su vínculo fue amoroso y auténtico al margen de lo que pensara la sociedad estadounidense de los años sesenta. Ese relato sentimental se contrapone a los vecinos de al lado, descritos como suburbanitas prácticos ocupados en criar a sus familias y construir refugios contra la bomba nuclear.

En uno de los diálogos, un colega dice a George que no habrá tiempo para sentimentalismos cuando caiga la bomba. George responde que no le interesa vivir en un mundo sin sentimientos.

Tom Ford demostró un gusto exquisito a la hora de realizar la película. También contó con la fotografía del español Eduard Grau, con la música adicional de Shigeru Umebayashi, compositor habitual de Wong Kar-wai y supo recrear el ambiente de la época con unas dosis de sofisticación muy particulares.

La película se puede recuperar en Amazon Prime Video para ver a ese Jon Kortajarena en sus inicios cinematográficos de la mano del diseñador que también lo encumbró dentro del mundo de la moda.

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