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Jon Kortajarena se convierte en padre en secreto: las primeras imágenes con su bebé en Bilbao y las dudas en torno a su misteriosa paternidad

Los vecinos del modelo lo han visto pasear con un carrito en repetidas ocasiones en los últimos meses y el entorno de Kortajarena lo ha confirmado

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Jon Kortajarena pasea con su bebé en las calles de Bilbao (Europa Press / Marta Riesco)
Jon Kortajarena pasea con su bebé en las calles de Bilbao (Europa Press / Marta Riesco)

La reciente aparición de Jon Kortajarena paseando con un carrito de bebé por las calles de Bilbao ha desencadenado una oleada de especulaciones públicas y mediáticas que siguen sin respuesta. Tal y como ha adelantado Marta Riesco en El sótano club, el modelo bilbaíno se ha convertido en padre, lo que da significado a las imágenes, pero que no deja de generar rumores.

La confirmación de la paternidad de Jon Kortajarena deriva de la reiterada presencia del modelo de 40 años por distintos puntos concurridos de Bilbao acompañado de un carrito de bebé. Hasta la fecha, no se ha revelado el sexo del bebé ni la fecha exacta de nacimiento, aunque vecinos consultados por Riesco indican que hace aproximadamente un mes y medio comenzaron a verle paseando con naturalidad. Por tanto, se estima que la criatura tendría en torno a dos meses.

Tampoco existen otros detalles conocidos sobre el proceso de llegada a la paternidad, ni si se trata de un hijo biológico, una adopción, gestación subrogada u otra vía. Desde su entorno más cercano, diversas personas han trasladado a ¡Hola! que el también actor desea vivir este momento con “la mayor naturalidad”, manteniendo su tradicional discreción.

Las imagenes de Jon Kortajarena paseando a su bebé (Marta Riesco)
Las imagenes de Jon Kortajarena paseando a su bebé (Marta Riesco)

La naturalidad de Jon Kortajarena con su bebé

Aunque Kortajarena no ha realizado ningún comunicado público ni declaraciones, quienes le rodean aseguran que está muy feliz, y que ha compartido su paternidad fundamentalmente en su círculo íntimo de amigos. Esta actitud reservada no resulta novedosa, ya que su trayectoria profesional, marcada por campañas internacionales y colaboraciones con las firmas más reconocidas, siempre ha estado acompañada por un férreo control de su vida privada.

Diferentes medios y seguidores se mostraron escépticos respecto a la noticia de la paternidad de Kortajarena, en parte debido a la agenda profesional del modelo. Según ha compartido el propio modelo en sus redes sociales, en las últimas semanas ha viajado a Nueva York, París, A Coruña, Bilbao, Lisboa, Lanzarote y Berlín, casi siempre acompañado de amigos y compañeros.

Los hombres extienden sus vacaciones con la baja por paternidad: España registró un pico durante el Mundial de 2022.

A pesar de estos desplazamientos internacionales, la confirmación de su paternidad sitúa un punto de inflexión en el modo en que se perciben ahora esas escenas cotidianas en los lugares más transitados de Bilbao, donde sus vecinos se han limitado a saludarle y han respetado su privacidad.

Jon Kortajarena y su privacidad

Hasta el momento todo apunta a que Kortajarena se mantendrá firme en su política de no exponer imágenes de su bebé en redes sociales, reservando sus perfiles públicos para su actividad profesional. Tampoco existe confirmación acerca de si el modelo mantiene una pareja sentimental, lo que añade otro interrogante a la historia personal de Kortajarena, pues ninguna de sus relaciones ha sido presentada oficialmente en público desde su ruptura en 2015 con Luke Evans, con quien convivió en Nueva York, o su misterioso romance virtual con La vecina rubia.

Jon Kortajarena en su villa de Lanzarote (Instagram)
Jon Kortajarena en su villa de Lanzarote (Instagram)

A pesar de la notoriedad alcanzada por su carrera como modelo y actor, y de su exposición constante en las principales pasarelas del mundo, Kortajarena ha sostenido una línea nítida entre lo profesional y lo privado. Este nuevo capítulo vital, del que por ahora solo trascienden imágenes de paseos sosegados por su ciudad y la valoración de su círculo próximo sobre su felicidad, refuerza un patrón reiterado en su vida: la discreción como norma principal. Dicha conducta resulta especialmente notoria en una figura reconocida no solo dentro de la moda española, sino en el panorama audiovisual internacional.

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