España
Agregar Infobae enGoogle

Zaragoza: la predicción del clima para este 8 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Zaragoza para este 8 de agosto.

La probabilidad de lluvia para este 8 de agosto en Zaragoza es de 3% durante el día.

Por otro lado, la nubosidad será del 18% en el transcurso del día y del 20% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 35.8 grados y un mínimo de 24.0 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 9.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 11.1 kilómetros por hora por la noche

La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país ibérico, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una experta en marca personal analiza la gestión de Paula Echevarría con la exposición de su hija Daniella: “Ha escogido un camino mucho más difícil”

La hija de David Bustamante y la actriz cumple 18 años en uno de los meses más complicados para la familia

Una experta en marca personal analiza la gestión de Paula Echevarría con la exposición de su hija Daniella: “Ha escogido un camino mucho más difícil”

Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Durante una excursión por la naturaleza o en plena calle, puede ocurrir una emergencia que nos obligue a actuar. Para hacerlo con seguridad, se deben seguir algunos pasos

Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Qué son las cataratas de sangre y por qué están causando tanto revuelo

Una corriente roja provocando uno de los fenómenos más llamativos del planeta y la ciencia ha descubierto cómo se forma

Qué son las cataratas de sangre y por qué están causando tanto revuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

Un incendio en un restaurante de la Gran Vía (Madrid) moviliza a los servicios de emergencia y obliga a cortar el tráfico

El Gobierno reconoce el “desborde” del sistema de acogida de menores en Ceuta mientras sindicatos denuncian insalubridad y hacinamiento: “Roza condiciones inhumanas”

Una mujer detenida en Madrid por presuntamente estrangular a su suegro tras un supuesto ataque con cuchillo mientras el hijo de la víctima estaba en videollamada en otra habitación

Pilotar un avión en la campaña de incendios “más exigente de los últimos años”: “La formación nunca termina. Realizamos entrenamientos periódicos”

ECONOMÍA

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

Europa bate récords de empleo, pero los salarios no avanzan al mismo ritmo que la inflación

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las vacaciones ya aprobadas: “La empresa no puede cancelarlas libremente por falta de personal”

Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí: la Comunidad de Madrid saca al mercado el inmueble por 6,7 millones de euros

DEPORTES

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Horarios y dónde ver el Gran Premio de Gran Bretaña: el Mundial de MotoGP más apretado del siglo llega a Silverstone sin nada decidido

El Mundial de MotoGP más apretado del siglo: los cinco primeros entre 24 puntos y con Marc Márquez como favorito

Yan Diomandé entra en el club de los 100 millones de euros del Real Madrid, pero no es el más caro de la historia

Las tres claves de la FIFA para elegir la sede de la final del Mundial 2030 y cómo afectan al Santiago Bernabéu