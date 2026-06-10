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La obra más desconocida de Julian Barnes: una saga sobre un detective bisexual que el Princesa de Asturias publicó bajo seudónimo para dar rienda suelta a sus “fantasías violentas”

En los años 80, el escritor británico publicó cuatro novelas negras como Dan Kavanagh, protagonizadas por uno de los primeros detectives LGTB de la ficción británica

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Un hombre caucásico de mediana edad, Julian Barnes, con cabello gris y ojos azules, sonríe a la cámara vistiendo una chaqueta gris y una camisa azul claro
El escritor británico Julian Barnes posa para un retrato, mirando a la cámara con una chaqueta gris sobre una camisa azul clara.

El literato inglés Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946) ha sido galardonado este miércoles con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. Autor de novelas como El loro de Flaubert (1984) o El sentido del final (2011) el británico es una de las figuras más prestigiosas de la literatura contemporánea cuya trayectoria discurre entre escribir sobre la memoria, la identidad y el amor; y sobre el arte y artistas como hace en El hombre de la bata roja (2021). Ahora, el jurado le entrega el premio por “su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un ‘optimismo melancólico y un pesimismo alegre’”.

Sin embargo, durante los años ochenta el escritor tuvo otra faceta mucho menos conocida. Si Metrolandia (1980) fue su novela debut, a partir de ese mismo año y bajo el seudónimo de Dan Kavanagh, Barnes publicó cuatro novelas negras protagonizadas por Duffy, uno de los primeros detectives bisexuales de la ficción criminal británica. Años después reconocería que escribir bajo otra identidad le resultaba “liberador”, ya que le permitía “dar rienda suelta a cualquier fantasía violenta”, como recogió The Guardian en 2014.

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La serie arrancó con Duffy (1980), una novela en la que el detective homónimo acepta el encargo de Brian McKechnie, cuya mujer fue atacada en su casa, su gato brutalmente asesinado y un hombre le está chantajeando, y cuya investigación lo conduce por los bajos fondos del Soho londinense.

El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. (Fuente: Fundación Princesa de Asturias)

Un año más tarde continuó con Fiddle City (1981), ambientada en el entorno de un aeropuerto internacional; Con las botas puestas (1985), desarrollada en un club de fútbol profesional; y Going to the Dogs (1987), que traslada la acción a una mansión campestre inglesa.

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Nunca llegó a promocionar estas novelas

Sin embargo, el propio Barnes ha mantenido una relación ambigua con esta etapa de su carrera. Fue únicamente en aquella entrevista donde el escritor habló de esta faceta. Tampoco las promocionó. Durante años, las novelas han permanecido descatalogadas -en España, Duffy no llegó hasta 2016 de la mano de Alfabia y Con las botas puestas en 1995 con la editorial Montesinos-. Entre 2014 y 2015 las cuatro novelas volvieron a reeditarse en tapa dura gracias a la editorial Orion Publishing, aunque solo están disponibles en inglés.

Duffy, la primera novela de Julian Barnes como Dan Kavanagh (Orion Publishing)
Duffy, la primera novela de Julian Barnes como Dan Kavanagh (Orion Publishing)

Además, no hay rastro de estos títulos en su página web oficial. Los firmados como Dan Kavanagh aparecen en una página web aparte. En esta, en la que se incluyen dos supuestas fotos borrosas, se revela que el creador del detective bisexual Duffy nació, como Barnes, en 1946, en el condado de Sligo y, tras una adolescencia dedicada al absentismo escolar, la lujuria y el robo, viajó por el mundo desempeñando trabajos como “domador de toros, camarero sobre patines en un restaurante de comida rápida en Tucson y portero en un bar gay en San Francisco”, antes de establecerse en el norte de Londres, probablemente en los años 70. No se revela cómo ha pasado las décadas siguientes, ni si sigue vivo.

Ahora, con la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Letras, la trayectoria de Barnes vuelve a situarse en el foco mediático. Y junto a obras fundamentales como El loro de Flaubert, Una historia del mundo en 10 capítulos y medio o El sentido del final, también resurge el recuerdo de aquel escritor que, escondido tras el nombre de Dan Kavanagh, encontró en la novela negra un espacio de libertad creativa.

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