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La Aemet activa el aviso por calor en estas regiones: se esperan máximas de hasta 38 grados

Los meteorólogos esperan un descenso térmico, pero “como venimos de un calor tan intenso para la época, aunque se produzca esa bajada, seguiremos con temperaturas por encima de lo normal”

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Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)
Miles de personas disfrutan de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, a 31 de mayo de 2026. (EFE/ Kai Försterling)

El verano meteorológico empieza este primer día de junio después de que España ya haya atravesado temperaturas más propias de julio y agosto. Durante la pasada jornada las máximas se dieron en Andújar, en la provincia de Jaén, y Montoro, en Córdoba, donde los termómetros alcanzaron los 40,6 grados. En la mitad sur de la península no se quedaron lejos. Las máximas no bajaron de 35 grados, aunque en el norte se libraron tras una bajada térmica.

Este lunes será similar, aunque el martes podría cambiar este escenario. El portavoz del Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, explica en un comunicado que mañana podría cambiar el tiempo. “La mayoría de los escenarios apuntan a una bajada de las temperaturas en buena parte del territorio, que en algunos puntos del norte y del oeste de la península podría ser notable”, indica. Sin embargo, matiza que “como venimos de un calor tan intenso para la época, aunque se produzca esa bajada, seguiremos con temperaturas por encima de lo normal, pero no tanto”. Por ejemplo, ciudades como Madrid, Zaragoza o Girona se quedarían por debajo de los 35 grados de máxima.

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En el sur no se librarían. “Seguiría haciendo mucho calor”, advierte el portavoz. Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba rondarán los 38 grados, según las previsiones. En las comunidades cantábricas se quedarían entre 23 y 25 grados, con algunas lluvias y tormentas aisladas en zonas de montaña del norte y del este de la península.

“Es probable que continúe el descenso térmico en los días siguientes con la llegada de vientos del oeste, que son más frescos, pero estos vientos del oeste provocarían un calor intenso en zonas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia”, adelanta. No obstante, otros escenarios se decantan por un final de la próxima semana con temperaturas más suaves, pero otros se decantan por calor intenso. Por ello, Del Campo indica que “habrá que esperar a futuras actualizaciones para despejar la incógnita”.

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Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

Avisos en tres comunidades autónomas por calor

Por lo pronto, el organismo público ha activado este lunes el aviso amarillo (riesgo bajo) en la campiña cordobesa, la campiña sevillana, Morena y Condado, y el valle del Guadalquivir en Jaén, donde se prevé que las máximas puedan alcanzar los 39 grados. En el litoral de Huelva, en la Mancha albaceteña y en el sur, vegas y oeste de la Comunidad de Madrid, las temperaturas pueden llegar a los 36 grados, por lo que también han activado las alertas.

Durante esta jornada, la Aemet prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos. Solo en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares se prevén intervalos de nubes bajas tendiendo en general a despejar, para cubrirse a últimas horas en Galicia debido a la llegada de un frente que podría dejar “alguna precipitación débil y dispersa”. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y este peninsular, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental y que podrían afectar de forma aislada a otras montañas del nordeste.

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