La película de Sydney Sweeney que fue boicoteada y no pasó por cines llega a plataformas: la historia real de una boxeadora lesbiana

Sydney Sweeney en 'Christy'

La carrera de la actriz Sydney Sweeney pasa por uno de sus mejores momentos. Está a punto de estrenar la nueva temporada de Euphoria y triunfa en la taquilla con la adaptación del ‘best-seller’ La asistenta.

Sin embargo, hace poco sufrió uno de los mayores batacazos de su trayectoria tras al estreno de la película Christy, que ahora aterriza en Movistar sin pasar por las salas de cine.

El filme, una biografía de la histórica boxeadora Christy Martin, recaudó tan solo 1,3 millones de dólares durante su primer fin de semana, según datos citados por la revista Forbes. Pese a su lanzamiento en 2.184 salas, esta cifra la situó como el noveno peor debut de la historia para una cinta estrenada en más de 2.000 cines, con un promedio de 646 dólares por sala.

El resultado dejó la película fuera del Top 10 de recaudación, un hecho insólito si se tiene en cuenta la proyección mediática de Sweeney en los últimos años, que ha ido encadenando un proyecto tras otro con excelentes resultados.

Los inicios de la polémica

Fue en ese momento cuando empezaron a generarse polémicas en torno a Sydney Sweeney. La actriz protagonizó una campaña publicitaria para la marca de vaqueros American Eagle, y fue acusada de insinuar una supuesta superioridad genética. “Sydney Sweeney Has Great Jeans”. El doble sentido del eslogan, jugaba con la ambigüedad entre “jeans” (vaqueros) y “genes” (genes). Cuestionada por el asunto, Sweeney declinó abordar el componente racial, lo que generó malestar entre parte de sus seguidores en redes sociales.

Sydney Sweeney con la marca de vaqueros de la discordia, American Eagle Outfitters REUTERS/Brendan McDermid

La animadversión tiene también su origen en la asociación de la actriz con el movimiento MAGA (Make America Great Again), impulsado por Donald Trump. Los críticos más vehementes la han señalado en repetidas ocasiones por considerar que simpatiza con posiciones políticas próximas a la extrema derecha (ha declarado que es votante republicana), incluso aunque la temática de la película que protagoniza se distancie radicalmente de esas ideas.

Quién fue la boxeadora Christy

El biopic Christy: el combate de su vida, bajo la dirección de David Michôd, aborda cuestiones sensibles como la violencia doméstica y el control coercitivo en el ámbito familiar. El relato se centra en la experiencia de Christy Martin, símbolo del boxeo femenino estadounidense e integrante del International Boxing Hall of Fame, que además se declaró abiertamente lesbiana.

Competidora profesional entre 1989 y 2011, Martin ha sido considerada una de las figuras decisivas para la popularización del deporte entre las mujeres en Estados Unidos. La trama sigue el ascenso de Martin desde su adolescencia en Virginia Occidental hasta su consagración internacional, reflejando también el maltrato físico y psicológico sufrido a manos de su esposo y entrenador, Jim Martin, interpretado en la cinta por Ben Foster.

Uno de los aspectos más comentados en torno a Christy ha sido la transformación física de Sweeney para interpretar a Martin. La actriz precisó que tuvo que aumentar más de quince kilos (de músculo) para alcanzar el peso de competición requerido, un proceso que supuso un desafío personal y profesional.