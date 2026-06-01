Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 1 al 5 de junio: artistas míticos y el empresario más buscado, Enrique Riquelme

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Antena 3)

La nueva semana televisiva arranca con una apuesta variada en El Hormiguero. El programa conducido por Pablo Motos vuelve a reunir a destacados nombres de la música, el cine y la actualidad empresarial con el objetivo de seguir liderando el prime time y mantener su fortaleza en la competición por la audiencia.

Entre el 1 y el 4 de junio, el espacio de Antena 3 recibirá a cuatro invitados de perfiles muy diferentes: la cantante Marta Sánchez, la actriz Rossy de Palma, el empresario Enrique Riquelme y el veterano artista Raphael. Todos ellos acudirán al programa para compartir sus proyectos más recientes y repasar algunos de los momentos más destacados de sus respectivas trayectorias. Música, interpretación, actualidad deportiva y experiencias personales se darán cita en cuatro noches consecutivas que prometen dejar momentos destacados en la semana.

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Marta Sánchez

La encargada de inaugurar la semana será Marta Sánchez. La intérprete, una de las voces más reconocidas del panorama musical español, atraviesa un momento especialmente significativo de su carrera. La artista se encuentra celebrando cuatro décadas sobre los escenarios con una gira conmemorativa que la está llevando por distintos puntos del país. Durante su visita, aprovechará para presentar su nuevo trabajo musical y comentar cómo está viviendo este aniversario profesional tan especial.

Marta Sánchez. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Rossy de Palma

El martes será el turno de Rossy de Palma. La actriz y modelo, convertida desde hace décadas en una de las figuras más singulares del cine español, acudirá al programa para hablar de sus próximos proyectos cinematográficos. Entre ellos destaca Día de Caza, una nueva versión inspirada en la emblemática película dirigida por Carlos Saura. Además de su extensa carrera interpretativa, Rossy se ha consolidado como un icono de la moda internacional gracias a sus colaboraciones con algunos de los diseñadores más prestigiosos del mundo.

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La actriz Rossy de Palma posa durante una sesión fotográfica para la película "Amarga Navidad" (Navidad amarga - Autoficción), que compite en el 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 20 de mayo de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes).

Enrique Riquelme

La actualidad deportiva y empresarial tomará protagonismo el miércoles con la presencia de Enrique Riquelme. El empresario ha adquirido una enorme relevancia mediática en los últimos días tras anunciar oficialmente su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Fundador y máximo responsable de un importante grupo empresarial vinculado a sectores como la energía, el agua y las infraestructuras, Riquelme explicará en el programa cuáles son las líneas maestras de su proyecto para el club blanco de cara a las elecciones previstas para el próximo 7 de junio.

Enrique Riquelme y el 'caso Negreira': "Yo no quiero un Barça fuerte, yo quiero un Real Madrid fuerte". (OSCAR J.BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS).

Raphael

La semana concluirá con una de las visitas más esperadas. Raphael regresará al plató de El Hormiguero para compartir con los espectadores cómo afronta esta nueva etapa profesional tras superar los problemas de salud que le obligaron a reducir temporalmente su actividad hace más de un año. El cantante de Linares vuelve a los escenarios con fuerza gracias a su gira Raphaelísimo Tour 2026, una serie de conciertos con la que recorrerá numerosas ciudades españolas durante los próximos meses.

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La presencia de Raphael promete ser especialmente emotiva, ya que el artista podrá hacer balance de su recuperación y de su regreso a la actividad musical, demostrando una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas y respetadas de la música en español.

La intervención que salvó la vida de Raphael fue uno de los episodios que proyectó a Enrique Moreno al reconocimiento público. (Foto AP/Eduardo Verdugo)