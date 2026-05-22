La importancia de la compañía durante la vejez de tu mascota, según los investigadores

La compañía mutua en la vejez- (Imagen ilustrativa Infobae)

La compañía y la vida social en la vejez de perros y gatos es un aspecto que, según nuevas investigaciones, puede marcar la diferencia entre un envejecimiento saludable y uno marcado por el aislamiento y la enfermedad. El Dog Aging Project, una de las iniciativas científicas más relevantes en bienestar animal, señala que la interacción social tiene un peso hasta cinco veces mayor que los factores económicos en el envejecimiento saludable de los perros. Este hallazgo invita a replantear la manera en que cuidamos a nuestras mascotas mayores.

Con frecuencia, los tutores de animales sénior se concentran en adaptar la actividad física, ajustar la alimentación y controlar la aparición de enfermedades crónicas. Sin embargo, la vida social queda en un segundo plano, pese a que la evidencia muestra que su impacto es igual de determinante. Mantener los vínculos y las rutinas construidas a lo largo de la vida aporta bienestar emocional y puede influir en la salud física de perros y gatos, mejorando su calidad de vida en la tercera edad.

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Las relaciones sociales no solo involucran a otros animales, sino también a los humanos de referencia. En gatos, aunque la investigación es menos abundante, se ha observado que el contacto positivo con las personas mejora indicadores de bienestar tanto en hogares como en entornos de acogida. Por tanto, envejecer acompañado no es solo una cuestión de cariño, sino una estrategia respaldada por la ciencia que favorece el equilibrio emocional y físico de las mascotas.

Cómo influye la compañía en el bienestar de mascotas

El envejecimiento trae consigo cambios fisiológicos: disminución de la masa muscular, fatiga, deterioro sensorial y mayor propensión a enfermedades crónicas. Estos cambios no solo afectan el cuerpo, sino también la forma en que los animales interactúan con su entorno y sus seres queridos. Un perro que antes disfrutaba de largas caminatas puede mostrarse ahora reacio a salir; un gato sociable puede volverse más reservado. Lejos de ser simples señales de desinterés, estos comportamientos suelen ser respuestas adaptativas al nuevo estado físico.

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El principal riesgo es asumir que los animales mayores “ya no quieren hacer nada” y permitir, sin más, que se aíslen. El estudio del Dog Aging Project revela que la reducción de la vida social puede ser tan perjudicial como cualquier enfermedad física. Además, el retraimiento social no siempre responde a la edad: puede indicar dolor, deterioro cognitivo o problemas médicos como artrosis o enfermedades renales. Un enfoque integral, que combine la evaluación veterinaria con el fomento de la socialización adaptada, es clave para detectar problemas a tiempo y evitar un aislamiento involuntario.

Los especialistas recomiendan ajustar las actividades sociales a las capacidades del animal. En perros, esto puede traducirse en paseos más cortos, exploraciones tranquilas o el uso de carritos para seguir participando en la vida familiar. En gatos, mantener rutinas estables y ofrecer espacios seguros cerca del núcleo familiar ayuda a reducir el estrés y facilita la interacción positiva. La calidad de las experiencias pesa más que la cantidad: compartir espacio, palabras amables y caricias adaptadas tiene un efecto directo sobre el bienestar.

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Adaptar la socialización sin forzar ni excluir

La clave para cuidar el vínculo social en animales sénior está en la adaptación. No se trata de replicar las actividades de la juventud, sino de ajustarlas a las nuevas necesidades. Permitir que un perro descanse cerca de la familia o que un gato observe desde su lugar preferido contribuye a su participación social, aunque sea de forma más discreta. Esto ayuda a evitar la trampa de confundir tranquilidad con aislamiento, un error común que puede conducir a un círculo de soledad y deterioro emocional.

Convivencia entre perros y mascotas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Introducir un nuevo animal en el hogar puede ser beneficioso en algunos casos, pero no siempre es la mejor opción. Si el nuevo integrante es muy joven o enérgico, puede provocar estrés en el animal mayor. Evaluar la historia, el carácter y el estado de salud antes de tomar esta decisión es fundamental. La socialización debe centrarse en experiencias positivas y controladas, evitando excesos de estímulos como visitas constantes o entornos ruidosos que generen ansiedad.

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En definitiva, la compañía en la vejez es una de las mejores herramientas para garantizar una vida digna y saludable a perros y gatos mayores. Detectar el retraimiento social, adaptar las interacciones y mantener la presencia cercana aportan seguridad y bienestar, como confirma el Dog Aging Project y el consenso de los especialistas en medicina veterinaria.