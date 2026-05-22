Esta es la mejor bebida azucarada para tu salud, según un estudio

La bebida menos perjudicial dentro de los azucarados. (Freepik)

Las bebidas azucaradas han sido objeto de debate entre médicos y especialistas en nutrición por su efecto sobre la salud. Un nuevo estudio publicado en la revista Advances in Nutrition aporta datos clave que ayudan a comprender las diferencias entre el azúcar consumido en forma líquida y el contenido en alimentos sólidos. Esta distinción es relevante para quienes buscan tomar decisiones informadas sobre su dieta diaria y eligen entre zumos, refrescos o fruta entera.

Los datos analizados provienen de más de medio millón de personas y refuerzan la idea de que no todo el azúcar actúa igual en el organismo. Según el estudio, el consumo habitual de refrescos y otras bebidas azucaradas está vinculado con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En el caso de los zumos de fruta, la relación existe, pero con matices importantes que los diferencian de los refrescos ultraprocesados.

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Los expertos y organismos internacionales insisten en que la fruta entera sigue siendo la mejor opción, pero si se comparan únicamente bebidas azucaradas, el zumo natural resulta la alternativa menos perjudicial. Su aporte de vitaminas y antioxidantes, aunque con pérdida de fibra respecto a la fruta original, lo convierte en una elección preferible frente a los refrescos industrializados, siempre que se consuma con moderación.

El impacto del azúcar en la salud

El estudio publicado en Advances in Nutrition señala que el azúcar líquido, como el presente en refrescos y zumos, se absorbe más rápidamente en el cuerpo que el azúcar de los alimentos sólidos. Este proceso provoca picos de glucosa más intensos y altera la respuesta metabólica, generando un mayor estrés para el organismo. Los alimentos sólidos, en cambio, suelen contener fibra, grasas o proteínas que ralentizan la absorción y ayudan a mantener la glucosa más estable.

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Los investigadores relacionan el consumo regular de refrescos y otras bebidas azucaradas con un riesgo significativo de desarrollar diabetes tipo 2. Esta asociación se observa también en algunos zumos de fruta, aunque en menor medida. La Organización Mundial de la Salud recomienda desde hace años limitar la ingesta de bebidas azucaradas. Incluso, varios países han implementado impuestos específicos para reducir su consumo, especialmente entre niños y adolescentes.

El mensaje principal que se extrae del estudio y de las recomendaciones internacionales es claro: siempre que sea posible, la fruta entera debe ser la primera elección. Si se opta por una bebida azucarada, el zumo natural, pese a contener azúcar, ofrece ventajas sobre los refrescos gracias a los nutrientes y antioxidantes que conserva.

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Zumo natural: la alternativa menos perjudicial

Comparando entre bebidas azucaradas, el zumo natural destaca como la menos perjudicial, según el estudio. Aunque contiene azúcar, a diferencia de los refrescos ultraprocesados, aporta vitaminas y compuestos antioxidantes que pueden beneficiar la salud. Sin embargo, no es un alimento inocuo. Al exprimir la fruta para obtener zumo, se pierde la fibra que ayuda a ralentizar la absorción del azúcar y a generar sensación de saciedad.

El zumo es el menos perjudicial. (Shutterstock)

Los especialistas advierten que resulta fácil consumir grandes cantidades de azúcar a través de zumos, ya que se beben rápido y en volúmenes mayores que la fruta sólida. Por eso, recomiendan moderar el consumo y, siempre que sea posible, priorizar la fruta entera, que obliga a masticar y aporta más fibra.

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En la práctica, para quienes buscan una bebida azucarada y desean cuidar su salud, el zumo natural es la opción menos dañina, pero no debería sustituir a la fruta fresca en la dieta habitual. La mejor estrategia es disfrutar de los zumos ocasionalmente y mantener el consumo de refrescos azucarados al mínimo, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud y los resultados de investigaciones recientes como la publicada en Advances in Nutrition.