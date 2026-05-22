España

Esta es la mejor bebida azucarada para tu salud, según un estudio

Los expertos insisten en que la fruta entera sigue siendo la mejor opción, pero hay una alternativa con azúcar que no es tan perjudicial

Guardar
Google icon
Bebidas azucaradas
La bebida menos perjudicial dentro de los azucarados. (Freepik)

Las bebidas azucaradas han sido objeto de debate entre médicos y especialistas en nutrición por su efecto sobre la salud. Un nuevo estudio publicado en la revista Advances in Nutrition aporta datos clave que ayudan a comprender las diferencias entre el azúcar consumido en forma líquida y el contenido en alimentos sólidos. Esta distinción es relevante para quienes buscan tomar decisiones informadas sobre su dieta diaria y eligen entre zumos, refrescos o fruta entera.

Los datos analizados provienen de más de medio millón de personas y refuerzan la idea de que no todo el azúcar actúa igual en el organismo. Según el estudio, el consumo habitual de refrescos y otras bebidas azucaradas está vinculado con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En el caso de los zumos de fruta, la relación existe, pero con matices importantes que los diferencian de los refrescos ultraprocesados.

PUBLICIDAD

Los expertos y organismos internacionales insisten en que la fruta entera sigue siendo la mejor opción, pero si se comparan únicamente bebidas azucaradas, el zumo natural resulta la alternativa menos perjudicial. Su aporte de vitaminas y antioxidantes, aunque con pérdida de fibra respecto a la fruta original, lo convierte en una elección preferible frente a los refrescos industrializados, siempre que se consuma con moderación.

El impacto del azúcar en la salud

El estudio publicado en Advances in Nutrition señala que el azúcar líquido, como el presente en refrescos y zumos, se absorbe más rápidamente en el cuerpo que el azúcar de los alimentos sólidos. Este proceso provoca picos de glucosa más intensos y altera la respuesta metabólica, generando un mayor estrés para el organismo. Los alimentos sólidos, en cambio, suelen contener fibra, grasas o proteínas que ralentizan la absorción y ayudan a mantener la glucosa más estable.

PUBLICIDAD

Romina Pereiro plantea y explica por qué es un grave error desalentar el consumo de frutas.

Los investigadores relacionan el consumo regular de refrescos y otras bebidas azucaradas con un riesgo significativo de desarrollar diabetes tipo 2. Esta asociación se observa también en algunos zumos de fruta, aunque en menor medida. La Organización Mundial de la Salud recomienda desde hace años limitar la ingesta de bebidas azucaradas. Incluso, varios países han implementado impuestos específicos para reducir su consumo, especialmente entre niños y adolescentes.

El mensaje principal que se extrae del estudio y de las recomendaciones internacionales es claro: siempre que sea posible, la fruta entera debe ser la primera elección. Si se opta por una bebida azucarada, el zumo natural, pese a contener azúcar, ofrece ventajas sobre los refrescos gracias a los nutrientes y antioxidantes que conserva.

Zumo natural: la alternativa menos perjudicial

Comparando entre bebidas azucaradas, el zumo natural destaca como la menos perjudicial, según el estudio. Aunque contiene azúcar, a diferencia de los refrescos ultraprocesados, aporta vitaminas y compuestos antioxidantes que pueden beneficiar la salud. Sin embargo, no es un alimento inocuo. Al exprimir la fruta para obtener zumo, se pierde la fibra que ayuda a ralentizar la absorción del azúcar y a generar sensación de saciedad.

Una niña bebe zumo de naranja (Shutterstock)
El zumo es el menos perjudicial. (Shutterstock)

Los especialistas advierten que resulta fácil consumir grandes cantidades de azúcar a través de zumos, ya que se beben rápido y en volúmenes mayores que la fruta sólida. Por eso, recomiendan moderar el consumo y, siempre que sea posible, priorizar la fruta entera, que obliga a masticar y aporta más fibra.

En la práctica, para quienes buscan una bebida azucarada y desean cuidar su salud, el zumo natural es la opción menos dañina, pero no debería sustituir a la fruta fresca en la dieta habitual. La mejor estrategia es disfrutar de los zumos ocasionalmente y mantener el consumo de refrescos azucarados al mínimo, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud y los resultados de investigaciones recientes como la publicada en Advances in Nutrition.

Temas Relacionados

BebidaAlimentación SludableFitnessDietasQuemar CaloríasEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El expresidente del Gobierno se dedicará a tiempo completo al interrogatorio en la Audiencia Nacional junto con su abogado

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

Ansiedad por comer: causas, síntomas y cómo evitar el hambre emocional

Muchas personas intentan apagar con comida sentimientos como la tristeza o el estrés

Ansiedad por comer: causas, síntomas y cómo evitar el hambre emocional

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

El precio de los combustibles se modifica todos los días

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha vuelto a plantear que “¿para qué estamos en la OTAN?" si “países como España” no colaboran

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

Claudia Chacón lleva su transformación al límite en Supervivientes: el drástico corte de pelo que aceptó para poder escuchar a su novio

La concursante protagoniza uno de los momentos más impactantes de la edición tras someterse a un cambio radical de imagen a cambio de una llamada con Sergio, su chico

Claudia Chacón lleva su transformación al límite en Supervivientes: el drástico corte de pelo que aceptó para poder escuchar a su novio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

El chat de la empresa que hacía los informes de las hijas de Zapatero: el expresidente, el vínculo con Telefónica o los pasados socialistas y en el CNI

Moncloa redobla su apuesta por Zapatero y contiene a los socios de Sánchez a la espera de un segundo auto con información sensible

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid