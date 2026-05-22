‘De Viernes’ reúne por primera vez a Rocío Flores y Raquel Mosquera para recordar a Pedro Carrasco 25 años después de su muerte

Rocío Flores, Raquel Mosquera y Alejandra Rubio son las protagonistas de 'De viernes'. (Telecinco)

Telecinco prepara una de las noches más especiales de De Viernes con una entrevista que promete captar toda la atención de la audiencia. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona reunirá por primera vez en un mismo plató a Rocío Flores y Raquel Mosquera para rendir homenaje a Pedro Carrasco cuando se cumplen 25 años de su muerte. Una conversación cargada de emoción, memoria y recuerdos familiares que marcará uno de los momentos más destacados de la semana televisiva.

La cita tendrá lugar este viernes a partir de las 21:45 horas en el principal canal de Mediaset, en una entrega que, además, servirá como antesala de la nueva apuesta del formato, que dará el salto a una emisión diaria durante los meses de verano. Pero, sin duda, uno de los grandes atractivos de la noche será este esperado encuentro entre dos figuras clave en la historia personal del mítico boxeador.

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Pedro Carrasco y Raquel Mosquera en una imagen de archivo (AGENCIA EFE).

Rocío Flores, nieta de Pedro Carrasco, apenas tenía cuatro años cuando perdió a su abuelo. A pesar de ello, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco guarda recuerdos familiares y una conexión emocional con su figura que ahora compartirá públicamente. A su lado estará Raquel Mosquera, la última mujer del deportista, quien durante años ha defendido su legado y su memoria en numerosas ocasiones.

Objetos inéditos y recuerdos familiares en una entrevista cargada de emoción

Según ha adelantado Telecinco, ambas protagonistas revivirán episodios clave en la historia de la familia Carrasco y mostrarán objetos personales de Pedro Carrasco que nunca antes habían salido a la luz. Será una oportunidad para descubrir una faceta más íntima del boxeador, más allá de su carrera deportiva y de la huella mediática que dejó su entorno familiar.

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Pedro Carrasco en una imagen de archivo. (Europa Press)

La entrevista promete momentos especialmente emotivos para Rocío Flores, quien podrá reconectar con parte de su infancia a través de recuerdos y elementos que permanecían guardados hasta ahora. Para muchos espectadores, este encuentro supone también una imagen inédita: la nieta del boxeador y su viuda compartiendo confidencias y memoria común en televisión.

Alejandra Rubio responderá a las críticas tras publicar su libro

La noche de De Viernes también contará con otra de las entrevistas más esperadas del momento. Alejandra Rubio se sentará en el plató para ofrecer sus primeras declaraciones tras la publicación de su libro, un lanzamiento que ha generado numerosas críticas y comentarios en las últimas semanas.

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Carlo Costanzia y Alejandra Rubio durante la presentación de la primera novela de la joven titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)

La colaboradora abordará cómo está viviendo esta nueva etapa personal y profesional, además de hablar abiertamente sobre su segundo embarazo. Durante la entrevista también desvelará algunos detalles sobre la próxima llegada de su bebé y cómo se prepara para afrontar nuevamente la maternidad.

Conflicto familiar y última hora de ‘Supervivientes 2026′

El programa reservará además espacio para uno de los testimonios más delicados de la noche. Vanesa Bouza, exconcursante de Gran Hermano, acudirá al plató junto a su hijo Alejandro con el objetivo de intentar resolver públicamente las profundas diferencias que mantienen.

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Ella relatará el sufrimiento vivido junto a su marido, Javier Mouzo, mientras que Alejandro aprovechará para reprocharle su ausencia durante determinados momentos de su vida y reclamar una petición de perdón.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Como cierre, De Viernes analizará también la última hora de Supervivientes 2026 con la presencia de Almudena Porras, última expulsada del reality, acompañada por varias colaboradoras habituales como Marisa Jara, Rocío Flores, Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz.

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