La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Ha pasado más de una semana desde que Netflix anunció en un comunicado oficial el acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery: “Hoy, Netflix, Inc. (la compañía) y Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo según el cual Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO”. La operación está valorada en aproximadamente 82.700 millones de dólares.

La empresa de streaming ha expresado su entusiasmo por el futuro de su servicio: “Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”.

La noticia ha sorprendido a los usuarios, que se han preguntado cómo esta decisión afectará a la industria de streaming a partir de ese momento. Pero no solo los suscriptores de plataformas como HBO Max, propiedad de Warner, han expresado su posición al respecto. Hollywood -y sobre todo las cadenas de salas de cine- están en vilo ante la posibilidad de que un toval que consideran hostil se haga con uno de los estudios más emblemáticos de la historia. Pero el acuerdo aún no es una realidad, y este lunes, solo dos días después del comunicado de Netflix, Paramount ha desafiado la oferta del gigante del streaming, ofreciendo un total de 103.000 millones de dólares. Para añadir complejidad al asunto, hay un componente político de por medio: Paramount tiene el apoyo de Donald Trump, pues su CEO es David Ellison, hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle y cercano al presidente estadounidense.

Según informa BBC, Paramount ha ofrecido comprar todo Warner Bros. Discovery: no solo el estudio cinematográfico Warner Bros., sino también el servicio de emisión en continuo HBO Max y varios canales de cable, entre los que se encuentra CNN. Esos canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.

En una entrevista con Infobae España, Christopher Meir, experto en el mundo audiovisual, y autor de varios artículos sobre la industria productora, incluyendo estudios del mercado y prácticas industriales transnacionales, ha compartido su opinión con respecto a la oferta y lo que pueden esperar los usuarios en los próximos meses.

El interés por Warner Bros. Discovery

Warner Bros se creó en abril de 1923 y rápidamente se consolidó entre los cinco estudios de cine más influyentes de la época, junto con Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, 20th Century Fox y RKO. Los cinco mantuvieron el monopolio a lo largo de los años 30 y 40, marcando el modelo de la industria audiovisual.

Warner Bros, en concreto, fue el primero en crear un largometraje sonoro. Era The Jazz Singer, estrenado en 1927. También produjo y distribuyó clásicos como El Halcón Maltés (1941), Casablanca (1942), o El sueño eterno (1946), que consolidaron el modelo de narrativa hollywoodiense, que hasta el día de hoy sigue siendo el más utilizado.

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en 'Casablanca'.

El estudio siguió haciendo historia en las siguientes décadas, a pesar de las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales como las leyes antimonopolio que obligaron a separar el negocio de la producción del de la distribución, el auge de la televisión en los años 50 y 60, y el New Hollywood de los años 60 y 70. Warner se adaptó, supo sobrevivir y trajo a la pequeña pantalla clásicos de la animación como Los Picapiedra (1960-1966) o los Looney Tunes (1930-1969, con varias adaptaciones después), con los que crecieron generaciones de niños por todo el mundo.

Y en las últimas décadas, cuando Warner ha estado permanentemente en venta, cambiando a menudo de manos -fue propiedad de Time Warner, que luego fue adquirida por AT&T, y más tarde se fusionó con Discovery- ha tenido éxitos con películas como El señor de los anillos (2001-2003), Harry Potter (2001-2011), Barbie (2023), o Wonka (2023). Y justo este 2025, cuando ha logrado lo que nadie más ha hecho, tener éxito en taquilla y con la crítica con películas originales que no tienen relación con franquicias -Sinners, Una batalla tras otra-, anunció que estaba de nuevo en venta.

En junio, la empresa comunicó su plan de dividirse en dos: una enfocada en los estudios de cine y TV y en el servicio de streaming HBO Max, y otra centrada en la parte de Discovery, formada sobre todo por canales tradicionales de noticias, deportes, realities y contenido infantil.

La decisión llegó en un contexto de debilitamiento del negocio del cable frente al auge del streaming. Según su CEO, David Zaslav, separar las unidades -que pocos años antes habían sido fusionadas- permitiría darles mayor claridad de objetivos y capacidad de maniobra ante un mercado en transformación. Pero los planes estratégicos de largo plazo se han visto limitados por una deuda cercana a los 35.000 millones de dólares, resultado de la fusión de WarnerMedia y Discovery en 2022. Por eso, Zaslav anunció al final que estaban dispuestos a escuchar a posibles compradores.

“Había tres grandes postores”, dice Christopher Meir. Además de Netflix, los otros dos eran Paramount y Comcast: dos de los estudios de Hollywood que actualmente forman parte del nuevo Big Five, junto con Disney, Sony, y, hasta ahora, Warner Bros. Discovery.

Netflix sube precios en España tras ganar un 53% más hasta septiembre.

“Además, las conversaciones de hace un par de meses ya iban sobre si Netflix iba a estar interesado en comprar Warner Brothers. Warner Brothers ha estado como en ‘subasta’ durante al menos uno o dos años. Así que era muy conocido que estaría a la venta, y la pregunta era si Netflix participaría en la puja. Lo hicieron. Y una vez que participan, tienes que pensar que pueden ganarla. Pero honestamente yo esperaba que Paramount ganara, así que sí me sorprendió que Netflix ganara la subasta. Estaba a la vez sorprendido y no sorprendido”.

Christopher Meir ha explicado que los dos estudios interesados en la oferta, sobre todo Paramount, ya estaban organizados para el negocio de medios tradicionales: distribución en cines, canales lineales, además de una plataforma de streaming. El experto añade que Paramount contaba con “una enorme cantidad de dinero detrás procedente de Larry Ellison”.

“Así que ya tenían el modelo de negocio preparado, al que Warner Brothers simplemente se sumaría. No tenían que cambiar la empresa, mientras que Netflix sí tendría que cambiar de forma bastante drástica,” destaca el experto. Según él, cualquiera de los otros dos postores habría encajado bien, por su previa relación con la televisión lineal y el modelo ya construido. Sin embargo, admite que el acuerdo traerá varias ventajas al líder de streaming global.

¿Qué ganaría Netflix?

Sin duda, se trata de un acuerdo con varias ventajas para Netflix, que promete asegurarle un puesto entre los estudios que llevan décadas liderando la industria cinematográfica hollywoodiense, la más influyente a nivel mundial.

Meir afirma que una de las principales razones por las que Netflix estaba interesado en un acuerdo con Warner Bros. Discovery, era porque no quería que otros lo consiguieran: “Esta parte se ha contado poco: simplemente mantener el ‘arma’ fuera de las manos de los competidores”.

Otra de las principales razones, y tal vez la más ampliamente analizada a lo largo de esta última semana, es la propiedad intelectual con la que cuenta el estudio: “La biblioteca de películas, pero también personajes tipo DC Comics, el universo de Harry Potter y todas estas grandes franquicias que tiene Warner. Y eso se extendería a Game of Thrones y algunas franquicias de HBO también”.

Meir destaca que una de las principales desventajas de Netflix, hasta ahora, era la falta de un catálogo propio, en comparación con gigantes históricos como Disney, por ejemplo. Este acuerdo permitiría a Netflix acceso a “la biblioteca de películas, pero también personajes tipo DC Comics, el universo de Harry Potter y todas estas grandes franquicias que tiene Warner. Y eso se extendería a Game of Thrones y algunas franquicias de HBO también”.

'Harry Potter' es uno de los mayores éxitos del estudio. (Warner Bros)

El experto también apunta a una necesidad de cambio en el modelo de negocio de la empresa de streaming: “La lectura más frecuente que ves es: ‘Ay, van a poner todo en Netflix y todo será online’. Creo que en realidad es lo contrario. Creo que necesitan más dinero de sus producciones y Warner Brothers les presenta una forma de conseguirlo”.

Meir recuerda que Paramount ha vuelto a poner sobre la mesa una oferta que supera la de Netflix: “Esto me hace pensar que Paramount no está muerto todavía. Pero si se completa, la empresa que cambiará más no será Warner Brothers, será Netflix. Y Netflix llegará a parecerse mucho más a un estudio de Hollywood que Warner Brothers a Netflix”.

Otro punto de reflexión interesante es el poder en merchandising que tiene Warner Bros. Según el especialista, es un elemento que Netflix aún no ha desarrollado lo suficientemente bien y que, por tanto, no ha sabido explotar grandes éxitos como K-Pop Demon Hunters, que se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix.

El experto asegura que si Warner se suma a Netflix, el panorama cambiará: “Si vas al parque temático de Warner Brothers aquí en Madrid, habrá atracciones de Stranger Things y desafíos de El juego del calamar. Esta es otra cosa que Netflix probablemente esté viendo: cómo Warner Brothers es buena en merchandising y Netflix no tanto. Hay otras formas en que la idea de conglomerado funcionará que no son solo sobre los cines”.

Netflix tendrá que cambiar

“Creo que empezará con Warner Brothers. Las películas de DC seguirán saliendo en cines. Las de Harry Potter saldrán en cines. Y luego empezarás a ver cosas como una película de Stranger Things. Ahora están mostrando algunos episodios en cines, pero tienen dificultades para conseguir pantallas y buenos horarios porque los exhibidores odian a Netflix. Pero si lo hacen mediante la operación de distribución cinematográfica de Warner Brothers y Netflix puede decir: ‘Si no proyectas nuestra película de Stranger Things, no tendrás Harry Potter ni DC’, los exhibidores cambiarán. Y esa puerta se abrirá“, asegura Christopher Meir.

También destaca las relaciones de Warner Bros con guionistas y directores: voces reconocidas que se sumarán al potente equipo de producción de la plataforma de streaming. También ve una fuerte oportunidad en el negocio con la televisión lineal: “En la industria estadounidense, Warner Bros. TV es el estándar de oro para la producción de drama televisivo. Creó series muy lucrativas, incluso fuera de HBO. Ganan millones todavía con Friends y ER. Y ese negocio continuará bajo Netflix”.

La icónica serie de televisión fue producida en asociación con esta compañía. (Warner Bros)

Según este experto, se está acercando el final de una era para las compañías que son estríctamente de streaming: “Apple sigue siendo principalmente una plataforma de streaming. Pero al mismo tiempo, no hay otra forma de monetizar sus series fuera de Apple. Así que supongo que Apple hará algo parecido en el futuro: comprar un estudio de Hollywood también. Creo que el cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix.”

Meir recuerda que el caso de Netflix no es el primero de una plataforma de streaming adquiriendo un estudio de Hollywood. En 2021, Amazon Prime Video anunció que había llegado a un acuerdo de compra del estudio de Hollywood MGM. “Esta es otra parte poco comentada: la sabiduría convencional dice que todos siguen a Netflix. Pero creo que últimamente estamos viendo a Netflix siguiendo a Amazon. Empezó con derechos deportivos: Amazon fue la primera plataforma grande en adquirir deportes, y de repente Netflix también lo hizo. Y creo que la adquisición de MGM, aunque no trae propiedades icónicas como los cómics, sí mostró que Amazon intentaba revivir Bond y hacer otras franquicias, además de distribución en cines”.

¿Qué pasará con CNN?

Una de las principales preocupaciones del acuerdo entre Netflix y Warner Bros, y la posición de Paramount entre medias, es la posesión de CNN, que actualmente pertenece a Warner Bros. Si bien Netflix no se ha mostrado interesado en la oferta, Paramount ha insistido en adquirirla, junto con el resto de canales de televisión lineal.

“Las razones exactas podrían ser intentar mantener vivo el negocio de la TV de pago y el cable… o podría ser algo más siniestro: controlar las noticias. No es algo menor: esto es lo que Rupert Murdoch (propietario de Fox) hizo durante años: perder dinero en noticias a cambio de poder político," comenta Christopher Meir.

El experto no considera que el caso podría llegar a tener repercisiones legales porque es parecido a la compra de Fox por Disney. Sin embargo, otra tendencia le preocupa más: la cercanía del presidente estadounidense Donald Trump con la compra actual. Su yerno, Jared Kushner, es uno de los principales financiadores de la oferta, en alianza con los fondos soberanos de Arabia Saudí, Qatar y Abu Dabi.

“Si Paramount hiciera la compra, ahí sí habría un caso más fuerte, porque reduciría el número de distribuidores. Esa sería la fusión preocupante, no la de Netflix”, explica Christopher Meir.

¿Cómo afectará la compra a los usuarios?

El experto no duda en afirmar que, de aquí en adelante, los precios de los servicios de streaming tan solo irán subiendo: una decisión que, según él, Netflix justificará con el mayor número de contenidos: “Esto es lo que han hecho antes, y lo que hacen todas las compañías. Pero sí creo que HBO seguirá siendo una marca separada”.

Y dice que probablemente sucederá algo parecido a las ofertas combinadas que tienen Disney+ y Hulu, en los que pagar las dos por separado sería más caro que comprarlas juntas. También sospecha que introducirán el servicio “pay-per-view”, en el que el usuario podrá alquilar películas para verlas una vez.

Probablmente, Netflix y HBO ofrecerán un paquete como el de Disney+ y Hulu. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

El futuro camino de la industria

Para Meir, el único estudio que aún no tiene claro su futuro es Sony: “Creo que esa será la próxima gran cuestión. Los otros tres grandes (Disney, Comcast y Paramount) están estables. Comcast y Paramount ya están configurados. Warner pasará a Netflix. Amazon seguirá creciendo. Y luego veremos qué pasa con Sony. Yo sigo pensando que en algún momento Apple comprará Sony, o al menos el estudio. Y entonces tendremos tres compañías tecnológicas y tres estudios tradicionales. Y la pregunta será quién logra el equilibrio ideal”.

El especialista afirma que la decisión de Netflix de apostar por Waner Bros, incluso si no termina ganando, ha sido decisiva: “Netflix está mostrando músculo y demostrando que es un jugador grande. Y eso hará que, si no estaba claro ya, crezca su reputación. De hecho, solo con hacer la oferta, aunque ahora la pierdan frente a Paramount, basta para que sean vistos como una empresa mucho más grande y temible”.