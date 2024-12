¿Katy Perry por detrás de Ed Sheeran? El siglo XXI ya ha coronado a sus mejores artistas con un polémico listado

Shakira, Beyoncé, Katy Perry y Britney Spears

La fiebre dosmilera que se ha apoderado de las tiendas de segunda mano de cualquier barrio gentrificado ha aterrizado en Billboard. Esta semana, la revista musical ha generado un seísmo no registrable en la escala de Richter al publicar, por medio de un listado que ha ido desvelando a cuentagotas, a los 25 mejores artistas del siglo XXI. Están los nombres que todo el mundo pedía, las leyendas, los rupturistas y los que allanaron el camino para el que resto pudiera andar plácidamente sobre las baldosas amarillas que conducen al Olimpo de la industria musical.

Las últimas dos décadas han traído consigo a infinidad de artistas que han marcado un antes y un después en el gremio. Ahora bien, aunque se suele decir que el orden de los factores no altera el producto, la realidad es bien distinta cuando se trata de calcular qué cantante ha sido el más notorio -sobre todo teniendo en cuenta la ferocidad de los groupies que les llevan acompañando desde hace años a través de sus no tan simpáticas cuentas de X-.

La revista musical se ha propuesto el más que complicado reto de, no solo nombrar a los 25 cantantes que han marcado la conversación sonora de lo que llevamos de siglo, también ordenarlos por ‘importancia’ (según los estándares de sus escritores y expertos). La número 25 es Katy Perry, que acaba de lanzar 143, un último álbum que no ha contado con el éxito o furor de sus previos proyectos musicales. Pese a haber protagonizado una de las actuaciones de la Super Bowl más icónicas (todo el mundo recuerda al tiburón que no supo distinguir entre izquierda y derecha) y contar con infinidad de hits que la erigieron como una de las voces de la década de 2010, Billboard la sitúa la última. ¿Acaso no es Teenage Dream una razón de peso suficiente para haberla situado más arriba?

Por encima de ella están Ed Sheeran, Bad Bunny, One Direction, Lil Wayne y Bruno Mars, que ocupa la plaza número 20. Le siguen BTS, la banda surcoreana que ha llevado al K-Pop más allá de sus fronteras, convirtiéndolo en un fenómeno mundial que recuerda a la fiebre que en su momento despertaron las boybands de los años 90. Por encima, The Weeknd, Shakira, Jay-Z y Miley Cyrus. La cantante colombiana que colaboró con artistas que más adelante nombraremos se cuela en el listado como la artista latina más laureada del siglo (solo ella y el puertorriqueño que hizo temblar los cimientos del reguetón consiguen representar a la música en español). Aunque, para ser honestos, solo por canciones como Suerte, Ciega, sordomuda o Hips don’t lie

Seguimos, que todavía quedan unos cuantos nombres hasta llegar al podio. Por encima de Cyrus, una de las pocas ‘exchicas Disney’ que han sabido sacarse el corsé impuesto por las expectativas (y que ha sido creadora de algunos de los himnos generacionales de los últimos años), están Justin Timberlake, Nicki Minaj, Eminem, Usher y Adele, que con únicamente cuatro discos se cuela como la décima artista más notoria para la artista musical. La británica se ha erigido como una de las cantantes imprescindibles del panorama artístico con un estilo muy marcado y una forma de llevar su carrera alejada del fervor del consumo exacerbado.

Ahora es cuando comienza la batalla en el ring. Adele marca un ‘Top 10′ que se recrudece por momentos (y que ha generado infinidad de batallas tuiteras entre diversos fandoms). En el puesto número nueve está Ariana Grande, volcada ahora en su faceta como intérprete tras convertirse en Galinda para la adaptación cinematográfica de Wicked, el exitoso musical de Broadway que le podría otorgar su primera nominación al Oscar. Por encima de ella está Justin Bieber, el artista que, pese a haber dejado de lado la música, marcó a toda una generación de oyentes.

En la séptima plaza encontramos a Kanye West, disruptor y disruptivo, y en la sexta posición está una artista que nunca tendrá reemplazo por lo icónica que ha terminado siendo: Britney Spears. Por lo que supuso y supone, por su discografía y por todo lo que la rodea, no entrar entre los cinco nombres más importantes resulta un tanto insultante, pero no seremos nosotros los que le llevemos la contraria a la reputada publicación.

Como diría una persona con marcados códigos heterosexuales, ahora viene la mandanga (sea lo que sea que eso signifique). Los cinco nombres que han liderado, y lideran, la industria musical coyuntural. En la posición cinco está Lady Gaga, una artista que quebró todos los códigos, incluso aquellos que estaban por establecer. Nunca comprometió su visión artística por los demás y poco, o más bien nada, le importó la opinión ajena. Su estética, sus looks, sus letras, su sonido... todo apuntaba al futuro, a la apertura, a la aceptación de uno mismo.

Es adalid del colectivo LGTBIQA+ antes de que estuviera de moda remar a favor de los núcleos minoritarios. Un segundo soy una fan de Koons y al siguiente el Koons soy yo, decía en Applause, consagrándose como la obra de arte que terminó siendo. Rodeada de una cinta policial que hacía de sujetador o de carne fresca, Gaga es única en su especie y por eso merece ser considerada como tal.

En la cuarta posición está Drake, un hombre que le insufló un nuevo aire al hiphop y el R&B, en la tercera posición encontramos a Rihanna, probablemente una de las mejores artistas pop de la historia (aunque ahora enarbole un ejercicio de demencia y prefiera elaborar pintalabios y cremas faciales), y en las dos primeras posiciones se erige una batalla épica que corona a dos de las artistas más notorias de las últimas dos décadas: Taylor Swift y Beyoncé. Aunque la decisión estaba de lo más reñida, Billboard ha decidido coronar a la segunda como la cantante más importante del siglo.

“Si bien Taylor Swift es la estrella pop más grande del siglo en números (desde ventas de álbumes hasta reproducciones y dominio de giras), nuestro personal editorial eligió a Beyoncé como nuestra estrella pop más grande del siglo, basándose en sus 25 años completos de influencia, evolución e impacto”, han declarado desde la revista. “Con nueve números 1 en solitario en el ‘Hot 100′, tres más con las Destiny’s Child, 27 Billboard Music Awards y la mayor cantidad de premios Grammy de cualquier artista en la historia, la elección del personal de Billboard para la estrella pop más grande número uno del siglo XXI no es otra que la propia Queen Bey: Beyoncé”, han añadido.