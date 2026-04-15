La adaptación de un videojuego que funciona como un ‘scape room’ interactivo: así es es el thriller japonés de culto más original del año

Película basada en el videojuego de KOTAKE CREATE "The Exit 8", cuya premisa es que una persona anónima se encuentra atrapada en un bucle en una estación de metro, donde debe avanzar únicamente cuando una anomalía no aparezca en su campo de visión... o volverá al inicio sin ser capaz de huir de ese lugar.

Primero fue un videojuego y después se ha convertido en una película de culto. Se trata de Exit 8, que acaba de estrenarse en Movistar Plus+ y que propone una experiencia de lo más insólita, tan original como, al mismo tiempo, terrorífica.

La narrativa parte de una dinámica en la que el jugador recorre repetidamente un pasillo de una estación de metro japonesa, con el objetivo de encontrar la misteriosa salida número 8. La propuesta se sustenta en la detección de anomalías sutiles en el entorno, una mecánica que convierte cada avance en una experiencia psicológica de alta tensión.

A lo largo del recorrido, el usuario está inmerso en un bucle en el que progresar depende exclusivamente en identificar irregularidades: carteles alterados, puertas que faltan o se abren, individuos con comportamientos fuera de lo común o la aparición de fenómenos desconcertantes como líquidos oscuros. Cualquier fallo o descuido obliga a reiniciar la partida y quedar atrapado de nuevo en el pasaje. La atención a los detalles sonoros y visuales resulta fundamental para distinguir entre lo rutinario y lo perturbador.

Un ambiente cerrado de pesadilla

La ambientación del título remite a espacios liminales: zonas de tránsito que provocan simultáneamente sensación de familiaridad y extrañeza. Esta apuesta se refleja en el diseño de los pasillos, pasadizos subterráneos y llamados ‘backrooms’ tan característicos del paisaje japonés.

Una imagen del videojuego original 'Exit 8'

En este universo, la narrativa no se desarrolla mediante diálogos ni secuencias cinematográficas convencionales. La historia se sugiere progresivamente a través del entorno y la resolución de enigmas, lo que permite diferentes interpretaciones individuales sobre la naturaleza de la pesadilla que encierra al protagonista. La versión cinematográfica, según se desprende de la adaptación, opta por profundizar en estos matices y explora la ansiedad, la paranoia y la sensación de encierro claustrofóbico desde múltiples perspectivas, potenciando el cariz kafkiano del relato.

Un elemento distintivo dentro del juego lo aporta la figura recurrente de un hombre con maletín y teléfono móvil. Su aparición, inesperada y repetida, se convierte en uno de los principales indicadores de la presencia de anomalías. El comportamiento de este personaje, actúa como detonante para que tanto el jugador como el espectador perciban que algo esencial se ha desviado de la norma.

Una imagen de 'Exit 8', de Genki Kawamura (Movistar Plus+)

La popularidad del título creció hasta convertirse en un fenómeno de culto. Buena parte de este impacto se debe a la naturaleza minimalista del diseño, la ausencia de violencia explícita y el énfasis en una atmósfera donde cada pequeña variación contribuye al desarrollo de la tensión. Esta singularidad ha motivó la adaptación cinematográfica, que refuerza los elementos de suspense psicológico y apuesta por la traducción visual de la experiencia interactiva a la gran pantalla.

Una adaptación también interactiva

El fenómeno de la nueva adaptación cinematográfica del videojuego japonés Exit 8 ha conseguido transformar una premisa aparentemente sencilla en una experiencia dirigida tanto a aficionados del entretenimiento interactivo como a seguidores del suspense psicológico. La obra está dirigida por Genki Kawamura quien ya había consolidado su carrera como productor y novelista antes de su debut tras la cámara en 2022, con Cien flores, a concurso en el Festival de San Sebastián.

El argumento de Exit 8 gira en torno al “Hombre Perdido”, personaje interpretado por Kazunari Ninomiya, quien queda encerrado en un corredor del metro de Tokio y debe avanzar solo cuando no detecta anomalías a su alrededor; si falla en su percepción, se ve forzado a reiniciar el bucle. Basada de manera directa en el videojuego original de 2023, la cinta respeta la lógica de “spot the difference” y la atmósfera opresiva del pasillo subterráneo, conservando la mecánica central: progresar desde la Salida 0 hasta alcanzar la Salida 8.

Una imagen de 'Exit 8', de Genki Kawamura (Movistar Plus+)

El planteamiento estructural de la película suma fidelidad al juego y un giro narrativo del guionista y director Kawamura junto a Kentaro Hirase. El filme introduce capas psicológicas que enriquecen la experiencia del espectador. La adaptación traslada la simplicidad estructural del videojuego a un contexto cinematográfico donde los mecanismos de avance y retroceso adquieren un carácter alegórico vinculado a dilemas personales y familiares.

El “Hombre Perdido”, atrapado en un bucle recurrente, toma decisiones a medida que su entorno se convierte en un “captcha” emocional. La búsqueda de anomalías involucra activamente al público, transformando cada detalle en indicio potencial de humanidad, y recuerda a programas interactivos y experiencias de streaming en directo.

El ciclo infinito que enfrenta el protagonista va más allá de una simple excusa narrativa vinculada al suspense. La película utiliza la precisión formal de los espacios diseñados por Ryo Sugimoto y la cámara de Keisuke Imamura para potenciar la inquietud del espectador, invitándolo a identificar diferencias (como un cartel movido, una mirada alterada o la sonrisa de un desconocido que se vuelve amenaza) en cada variación del pasillo.

Dimensión metafórica de los miedos

La interacción con otros personajes (apenas figurantes al inicio) revela la existencia de varios “jugadores” atrapados en el mismo ciclo, cada uno con sus propios conflictos morales o familiares, lo que amplifica la dimensión metafórica del encierro. Esta visión describe los bucles y anomalías como metáforas sobre la toma de decisiones, la responsabilidad y el peso de la rutina.

El film otorga un papel relevante a la trama secundaria: el protagonista debe decidir si asume su inminente paternidad, mientras la expareja espera una respuesta sobre el futuro común y el hijo que esperan. Esta disyuntiva, discretamente enlazada al esquema del bucle, matiza la tensión entre lo físico y lo psicológico, y da profundidad a la sencillez aparente del juego.

Una imagen de 'Exit 8', de Genki Kawamura (Movistar Plus+)

Así, Exit 8 es una caja de misterio que eleva y transforma la base sin diálogos del juego ‘indie’ en un rompecabezas más cercano a clásicos de culto del género ADV japonés como Zero Escape y Danganronpa, y recuerda en su planteamiento a películas como Cube.

La dimensión visual de la obra produce una atmósfera distintiva. En contraste con otros títulos de terror que se sumergen en entornos oscuros, Exit 8 opta por una iluminación blanca y aséptica que intensifica la inquietud a través de la monotonía y repetición. Elementos como los anuncios en las paredes, las normas de comportamiento y los ecos de bebés llorando refuerzan la impronta japonesa de las preocupaciones que atraviesan la historia. La banda sonora logra un momento destacado con la inclusión del Bolero de Ravel.