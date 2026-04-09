Cameron Diaz regresa a los cines más de diez años después: la icónica actriz protagonizará esta secuela de un clásico ochentero

Cameron Diaz volverá a los cines protagonizando una secuela de 'La tropa de Beverly Hills'

Después de más de diez años alejada de la pantalla grande, Cameron Diaz volverá a los cines encabezando la secuela de Troop Beverly Hills (La tropa de Beverly Hills), la comedia que se ha convertido en un fenómeno de culto desde su estreno en 1989. El proyecto está en desarrollo en TriStar Pictures y, según se informó, contará con la dirección de Clea DuVall, quien también escribe el guion.

La noticia marca un regreso esperado por el público, ya que la última película de Diaz estrenada en cines fue Annie en 2014. Aunque la actriz retomó la actuación en 2025 con la producción de Netflix De vuelta a la acción, este nuevo trabajo representa su retorno a las salas tras una prolongada ausencia de la exhibición tradicional. En los últimos años, la presencia de Diaz se había limitado a plataformas de streaming, por lo que su regreso a los cines se considera un acontecimiento destacado para la industria y sus seguidores.

Cameron Diaz se mantuvo alejada de los sets de grabación durante más de una década, tras haber protagonizado Annie en 2014. Su regreso a la actuación ocurrió en 2025 con la película de acción y comedia De vuelta a la acción, donde compartió pantalla con Jamie Foxx. La cinta, estrenada en exclusiva por Netflix, registró 46,8 millones de visualizaciones en sus primeros tres días, logrando la mayor apertura para una película en inglés en la plataforma desde The Adam Project y posicionándose como el séptimo filme más popular en la historia del servicio.

Pese a este éxito en streaming, la vuelta de Diaz a las salas de cine genera expectativas distintas. La actriz fue una de las figuras más reconocidas del cine comercial a finales de los 90 y principios de los 2000, con títulos como La máscara, Loco por Mary, Los Ángeles de Charlie y La boda de mi mejor amigo. Ahora, su protagonismo en una secuela de un clásico ochentero la coloca de nuevo en el centro de la conversación cinematográfica tradicional.

Imagen de 'Troop Beverly Hills'

Una película de culto

La secuela de Troop Beverly Hills está siendo desarrollada por TriStar Pictures. Clea DuVall asumirá la dirección y firma el guion, en lo que representa su reencuentro con el estudio tras el éxito de la comedia romántica Happiest Season. El equipo de producción incluye a Laurence Mark (The Greatest Showman, Dreamgirls), junto con la propia Diaz y Katherine Power, socia de la actriz en la marca de vino orgánico Avaline. En cuanto a la trama, los detalles permanecen bajo reserva. El proyecto busca revivir el espíritu de la película original, que narraba la historia de una mujer de Beverly Hills decidida a liderar a un grupo de niñas exploradoras. La primera entrega fue dirigida por Jeff Kanew y escrita por Pamela Norris y Margaret Oberman, inspirada en hechos vividos por Ava Fries.

La agenda de Cameron Diaz muestra una reactivación notoria de su carrera. Además de la secuela de Troop Beverly Hills, la actriz tiene pendiente el estreno de la comedia negra Outcome, dirigida por Jonah Hill y prevista para el 10 de abril. También regresará a la franquicia Shrek para dar voz a la Princesa Fiona en su quinta entrega, con estreno previsto el 23 de diciembre. A estos títulos se suma Bad Day, una nueva comedia de acción para Netflix dirigida por Jake Szymanski, y una comedia romántica sin título para Amazon MGM, en la que compartirá cartel con Stephen Merchant. Diaz es representada por la agencia LBI Entertainment.

Estrenada en 1989 por Columbia Pictures, Troop Beverly Hills se inspiró en la experiencia real de Ava Fries y se convirtió en un símbolo de las comedias familiares de la época. El filme original estaba protagonizado por Shelley Long, quien daba vida a una acomodada ama de casa de Beverly Hills que asume el reto de liderar a un grupo de niñas scouts, enfrentando situaciones cómicas y desafíos inesperados. La película, aunque recibió críticas mixtas en su estreno, ganó popularidad con el paso del tiempo y se consolidó como una obra de referencia dentro del género. Su mezcla de sátira social y mensaje sobre la autoafirmación personal la hicieron perdurar como un clásico ochentero, lo que explica el interés por retomar su historia en una nueva entrega cinematográfica.