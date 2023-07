Muere Angus Cloud, protagonista de la serie ‘Euphoria’

(Getty)

El actor Angus Cloud ha fallecido a los 25 años en su casa de Oakland. Se trata de protagonista de la exitosa serie Euphoria que daba vida al personaje Fezco O´Neill. La familia ha sido quien ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”, afirman. Además, detallan que “la semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”. “Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, explica el escrito.

Para concluir, la familia ha escrito: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”. Hasta el momento, la familia no ha dado más detalles acerca de los motivos de la muerte del actor.

Angus Cloud era uno de los actores protagonistas de la serie Euphoria, quien daba vida al personaje de Fezco O´Neill, un traficante de drogas. Este papel lo interpretó durante los años 2019 a 2022. Aunque este no es el único trabajo que ha realizado. También ha aparecido en películas como The Line, North Hollywood o The Things They Carried. Incluso ha aparecido en los videoclips de cantantes de la talla de Becky G, Karol G y Juice WRLD. Además, iba a interpretar un papel junto a Melissa Barrera en la nueva película de terror Scream 6 que estaba preparando Universal.

El adiós de sus compañeros

Tras enterarse de la noticia, una de sus compañeras de la exitosa serie de HBO, Hunter Schafer, ha compartido una fotografía junto al actor a través de sus sociales.

Desde la cuenta oficial de HBO en redes sociales han compartido una imagen de Angus Cloud junto al texto: “Estamos increíblemente tristes de enterarnos del fallecimiento de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amigos y familiares en este difícil momento”

