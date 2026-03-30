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Cofradía, procesión, simpecado, nazareno, cíngulo, parihuela, retranqueo... Estas son todas las palabras que necesitas aprender para disfrutar de Semana Santa

Esta festividad, con siglos de tradición en España, cuenta con un amplio abanico de términos utilizados en el desarrollo de sus actividades y ceremonias

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Cuál es la procesión más antigua de Semana Santa (Provincia de Valladolid)
Cuál es la procesión más antigua de Semana Santa (Provincia de Valladolid)

La llegada de la Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes del año en España. Durante varios días, en conmemoración de la pasión de Cristo se celebran actos y tradiciones en casi todos sus municipios, transformando el espacio con música, decoraciones religiosas y todo tipo de actos públicos, con especial protagonismo de las procesiones: desfiles religiosos en los que hermandades y cofradías recorren las calles de los municipios portando todo tipo de imágenes sagradas.

Así se lleva celebrando en España desde hace siglos (las cofradías más antiguas registradas datan del siglo XIII), razón por la que todavía encontramos muchos términos que, a pesar de no utilizarse día a día, se han mantenido en el marco de esta celebración. Por este motivo, desde Infobae hemos querido recoger la definición (del diccionario de la Real Academia Española u otras instituciones de prestigio en la festividad) de algunas de las palabras que más suelen escucharse en estos días, de cara a poder disfrutar lo máximo posible de las fiestas que se avecinan en estos días.

Glosario de términos clave para Semana Santa

  • Acólito: En el catolicismo, monaguillo que ayuda al sacerdote en la misa y en otros actos litúrgicos.
  • Advocación: Denominación complementaria que se aplica al nombre de una persona divina o santa y que se refiere a determinado misterio, virtud, atributos suyos, a momentos especiales de su vida, a lugares vinculados a su presencia o al hallazgo de una imagen suya. Ejemplo: Cristo de la Agonía, Virgen de la Esperanza, Virgen del Pilar.
  • Archicofradía: Cofradía más antigua que tiene mayores privilegios que otras.
  • Bocinas: Instrumento musical de viento, caracterizado por un tubo largo que produce un sonido grave. Suelen ir adornadas con nazarenos y paños bordados.
  • Cabildo: Junta de hermanos de ciertas cofradías, aunque sean legos.
  • Camarera: Persona, generalmente una mujer, que tiene a su cargo cuidar el altar y las imágenes en las cofradías o hermandades religiosas.
  • Capataz: Persona responsable de dirigir el paso durante la procesión.
Imágenes de la salida procesional de la Hermandad de la Macarena. A 18 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La Reina Sofía ha visitado Sevilla para presenciar la Madrugá, una de las noches más emblemáticas de la Semana Santa. Su presencia ha despertado gran expectación entre los sevillanos y cofrades. Francisco J. Olmo / Europa Press 18/4/2025
Salida procesional de la Hermandad de la Macarena en Sevilla. (Francisco J. Olmo / Europa Press)
  • Capillita: Palabra típica de Andalucía para referirse a una persona que vive con entusiasmo las actividades organizadas por las cofradías religiosas a lo largo del año y participa en ellas.
  • Capillo: Capucha y mantilla del traje de los nazarenos con la que se cubren el rostro. Se cubre con el capirote, de modo que queda recto y con una forma puntiaguda.
  • Capirote: Cucurucho de cartón cubierto de tela que usan los penitentes en las procesiones.
  • Carrera oficial: Recorrido que deberán hacer todas las cofradías de forma obligatoria durante la Semana Santa.
  • Cíngulo: Cordón o cinta de seda o de lino, con una borla en cada extremo, que sirve para ceñirse el sacerdote el hábito.
  • Cofradía: Congregación o hermandad que forma algunos devotos, con autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad.
  • Costal: Pieza que los costaleros llevan en la cabeza y el cuello para cargar mejor los pasos.
  • Costaleros: Persona que carga junto a otras un paso de una procesión.
  • Cuadrilla: Grupo de costaleros a las órdenes de un capataz que llevan el paso.
  • Cruz de guía: Cruz característica de la hermandad que abre la procesión.
  • Escudo: Superficie o espacio generalmente en forma de escudo, en que se representan los blasones de cada hermandad.
Costaleros de Ronda. (REUTERS/Jon Nazca)
Costaleros de Ronda. (REUTERS/Jon Nazca)
  • Estandarte: Insignia en forma de cruz compuesta por una tela cuadrada pendiente de un asta en la que se borda o sobrepone el escudo de cada hermandad.
  • Hermano mayor: Responsable de la hermandad elegido por el resto de hermanos de una cofradía en un cabildo.
  • Incensario: Brasero pequeño con cadenillas y tapa, que sirve para encender.
  • INRI: Acrónimo del latín para decir: “Jesús nazareno rey de los judíos”. La palabra suele coronar la cruz cuando hay una imagen de Jesús crucificado.
  • Llamador: Pieza metálica en la parte de delante de los pasos. El capataz la martillea para avisar a los costaleros de levantar o bajar el paso, además de detenerse.
  • Lucernario: Primera parte de la vigilia pascual (celebración del Domingo de Pascua que conmemora la Resurrección de Jesús) donde las personas llevan velas encendidas con la llama del cirio Pascual (vela encendida y bendecida en la noche del Sábado Santo) en una iglesia a oscuras.
Fotografía de la Vigilia Pascual. (Conferencia Episcopal Española)
Fotografía de la Vigilia Pascual. (Conferencia Episcopal Española)
  • Mantilla: Prenda de seda, blonda, lana u otro tejido, adornada a veces con tul o encaje, que usan las mujeres para cubrirse la cabeza y los hombros en fiestas o actos solemnes.
  • Nazareno: Penitente y miembro de la cofradía que en las procesiones de Semana Santa va vestido con túnica, por lo común morada.
  • Palio: Dosel colocado sobre cuatro o más varas largas, bajo el cual se lleva procesionalmente el Santísimo Sacramento o una imagen.
  • Parihuela: Artefacto compuesto de dos varas gruesas con unas tablas atravesadas en medio donde se coloca el paso.
  • Paso: Efigie o grupo de figuras que representa un suceso de la pasión de Cristo, y se saca en procesión por la Semana Santa.
  • Penitente: Persona que en las procesiones va vestida de túnica en señal de penitencia.
  • Procesión: Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso.
  • Retranqueo: Simulacro de la procesión ejecutado con los pasos montados en los días previos para comprobar que el montaje y las piezas están bien.
Procesión de la Semana Santa de Lorca, en Murcia.
  • Saeta: Palo flamenco consistente en una oración o copla que una persona dedica a las imágenes de las procesiones.
  • Simpecado: Insignia que en las procesiones andaluzas marcha delante de las cofradías de la Virgen, y que ostenta el lema: “Sin la fe, sin la esperanza”.
  • Tramo: Grupo organizado de nazarenos en la procesión.
  • Titular: Imagen que preside cada hermandad.
  • Zanco: Patas de las esquinas del paso con las que los costaleros lo sostienen en el aire.
  • Zambrana: Palo transversal que une los zancos de la parihuela del paso.

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