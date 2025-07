El director de ‘El Señor de los Anillos’ explica por qué pese a no dirigir ficción en 11 años no está retirado: quiere revivir al moa gigante, un ave prehistórica

Peter Jackson (I) y Andy Serkis durante una rueda de prensa previa al estreno mundial de 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' en diciembre de 2003. (REUTERS/Anthony Phelps)

Peter Jackson, el aclamado director de El Señor de los Anillos, no ha dirigido una película de ficción desde El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, estrenada en 2014. Desde entonces, el cineasta neozelandés ha tomado una pausa en el mundo de las grandes producciones narrativas, dedicándose a películas documentales como Ellos no envejecerán (2018) y The Beatles: Get Back (2021). Sin embargo, el director ha dejado claro que no se ha retirado y que sus esfuerzos actuales están dirigidos a un proyecto mucho más ambicioso: la resurrección del moa gigante, un ave prehistórica extinta.

En una reciente entrevista con ScreenRant, Jackson respondió sobre su pausa en más de una década en el cine de ficción. “No estoy retirado,” respondió el director. “En este momento estoy escribiendo tres guiones distintos,” explicó. Entre ellos el de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, la nueva entrega de la saga que el actor y director Andy Serkis dirigirá el año que viene y se estrenará en 2027.

Entre los documentales y la moa gigante

Si bien no ha dejado el cine, sí ha priorizado otras cosas. En lugar de nuevas cintas de ficción, el director ha volcado sus esfuerzos en el mundo del documental y la ciencia. “Me ha gustado trabajar en documentales, ya sea mostrando que me estoy haciendo mayor o no, y obviamente, el proyecto de los Beatles ha sido un proyecto fascinante” comentó.

Sin embargo, su mayor pasión en este momento no tiene que ver con el cine. Jackson es parte de la empresa Colossal Biosciences, una compañía de biociencia en la que es inversor principal. Junto con el CEO de Colossal, Ben Lamm, y el arqueólogo Kyle Davis, el cineasta está liderando un proyecto que busca devolver a la vida al moa gigante, un ave (algo parecido a una avestruz) que se extinguió en torno al 1500 en Nueva Zelanda tras la llegada de los maoríes a la isla, quienes los cazaban como alimento. Esta especie, que una vez alcanzó una altura de 3,6 metros, es el centro de un ambicioso esfuerzo científico y biotecnológico.

La Muerte de Saruman, - El señor de los anillos

“Para mí, devolver a la vida al moa sería muy emocionante, si no más, que cualquier película que pudiera hacer,” afirmó Jackson. “He hecho muchas películas, pero ver al moa gigante resucitado sería una emoción que creo que superaría cualquier otra cosa que haya experimentado hasta ahora.” El proyecto consiste en modificar aves vivas genéticamente para que se asemejen al extinto moa gigante de la Isla Sur, que llegó a medir 3,6 metros de altura, como ha informado Associated Press. El proyecto está financiado con 15 millones de dólares por parte Jackson y su socio Fran Walsh. La colaboración también incluye al Centro de Investigación Ngāi Tahu, con sede en Nueva Zelanda.

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027. Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens son los encargados de producir la nueva obra de la saga.