Haruki Murakami, escritor de 76 años: “La repetición por sí misma se convierte en lo importante. Me hipnotizo para alcanzar un estado mental más profundo”

Haruki Murakami revela la rutina que lleva haciendo 30 años. (EFE)

La rutina diaria de Haruki Murakami, uno de los escritores más leídos y reconocidos internacionalmente, ha sido durante más de treinta años un ejemplo de disciplina y constancia. El autor japonés ha detallado que su jornada comienza a las cuatro de la mañana, momento en el que inicia una sesión de trabajo de entre cinco y seis horas, seguida de una carrera de diez kilómetros y concluye acostándose a las nueve de la noche. Esta estructura, alejada de la imagen tradicional del escritor bohemio, ha sido la base de su éxito literario, según ha relatado el propio Murakami en una entrevista concedida a The Paris Review.

Lejos de buscar fórmulas mágicas o trucos para escribir, Murakami ha defendido que la clave de su creatividad reside en una rutina estricta, tanto física como mental. Muy alejado de bloqueos creativos o veladas nocturnas de inspiración, el autor de Tokio Blues ha subrayado que, durante el proceso de escritura de una novela, mantiene sin excepción este horario, en el que el ejercicio físico ocupa un lugar central.

Para Murakami, su rutina no representa un sacrificio, sino un mecanismo de supervivencia creativa. Correr, nadar, escribir y dormir temprano forman parte de un engranaje que mantiene su mente alerta y su cuerpo preparado para largas jornadas frente al teclado. Sin embargo, el escritor insiste en que el verdadero secreto no reside únicamente en el deporte o en madrugar, sino en la repetición diaria de la misma secuencia, sin desviaciones ni concesiones.

Cómo empezó el método de Murakami

La disciplina no siempre estuvo instalada en su día a día. Antes de dedicarse por completo a la literatura, Murakami llevaba una vida muy diferente. Se encargaba de un bar de Jazz en Tokio, se acostaba cuando amanecía y no prestaba atención a su salud. Cuando las letras se establecieron de manera profesional en su vida, decidió que debía establecer una rutina más severa y concreta. La necesidad de un cambio surgió, según explica el autor, con los requerimientos de su profesión, donde hace falta tener un cuerpo fuerte para mantener la concentración mental. Este cambio de hábitos fue radical y ya lo lleva practicando tres décadas.

Murakami comparte que deporte es protagonista en sus métodos ( Casa Internacional la Literatura de Waseda/ vía AP)

“La repetición por sí misma se convierte en lo importante; es una forma de hipnosis. Me hipnotizo para alcanzar un estado mental más profundo”. El escritor japonés atribuye su energía creativa no sólo a la práctica deportiva o al hábito de madrugar, sino ante todo a la perseverancia invariable en la rutina. Al compartir su propia experiencia, Murakami afirma que la fortaleza física y mental están firmemente ligadas: “Cuando la fuerza disminuye, con ella la capacidad de pensar”.

“El talento no es nada sin constancia”

La disciplina que ha aplicado el autor para mantenerse como escritor, debe contar también con el componente del talento. Murakami considera que el talento es solo un elemento más en el proceso creativo, y que la diferencia real la marca la constancia. Para él, escribir una novela es un “entrenamiento de supervivencia” en el que la fuerza física resulta tan necesaria como la sensibilidad artística. “Decidí empezar a correr todos los días porque quería ver qué pasaba y ese hábito me ha hecho más fuerte, más estable y más creativo”, ha confesado el escritor japonés, según La Vanguardia.

Haruki Murakami, que lleva a cabo un método estricto para escribir, se hizo con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 REUTERS/Vincent West

A pesar de la admiración que despierta su método, Murakami ha insistido en que no pretende convertirlo en una receta universal. Nunca ha recomendado a nadie que haga deporte ni que adopte su horario. “Si a alguien le interesa correr grandes distancias, empezará a correr por su cuenta. Si no le interesa, no hay forma de convencerle”. El mensaje que transmite Murakami es que cada persona debe construir su propio sistema, adaptado a sus necesidades y circunstancias. Él ha encontrado el suyo a través de la experimentación personal.