La llegada de Shakira a Madrid con la construcción de su propio estadio no convence al Gobierno: “Sigue sin tener las condiciones necesarias”

La cantante Shakira en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tras conocerse la noticia de que la cantante colombiana Shakira planea realizar sus tres conciertos previstos para el mes de septiembre en Madrid en un estadio propio que se construiría en el espacio Iberdrola Music, las reacciones no han tardado en llegar.

Este viernes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido que los shows sean trasladados a otros recintos, ya que, según ha explicado, el espacio ubicado en el distrito de Villaverde “sigue sin tener las condiciones necesarias” para esta clase de grandes eventos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Martín ha reclamado a los promotores, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que en el espacio Iberdrola Music deben hacerse una serie de mejoras y que, por tanto, estos conciertos deberían realizarse en otros recintos.

Shakira hará su residencia europea en el espacio Iberdrola Music de Madrid con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre en el 'Estadio Shakira', con charlas, talleres y cine. Además de estos tres conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo a las 10.00 de la mañana, la artista ha organizado diversas actividades culturales alrededor de su estancia en Madrid. (Fuente: europa press/instagram/youtube)

“Llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva”, ha expresado el delegado.

Así, ha señalado que “la seguridad debería ser lo primeros para todos” y ha acusado tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid de no hacer “absolutamente nada” para mejorar las condiciones del espacio. Además, ha reclamado que estos trabajos en Iberdrola Music deberían llevarse a cabo de forma “coordinada” con el Ayuntamiento de Getafe, una localidad que ha destacado que “siempre paga las consecuencias” y del que “siempre se olvidan” y menosprecian".

Fechas, cuándo y dónde comprar las entradas para los conciertos de Shakira

Este viernes se ha conocido la noticia de que Shakira planea construir su propio estado en el espacio Iberdrola Music de Madrid (donde se celebra el MadCool) para acoger sus tres conciertos en la capital española. La información llega después de que hace unos días la de Barranquilla adelantase en RTVE que cerraría su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con la construcción del “Estadio Shakira”.

Espacio Iberdrola Music, donde la cantante pretende construir el 'Estadio Shakira' para sus tres conciertos en Madrid. (Europa Press)

Los tres shows tendrán lugar el 25, 26 y 27 de septiembre y, aunque todavía no se conoce toda la información del gran evento, la expectación ya es máxima por ver a la cantantes colombiana actuar de nuevo en nuestro país.

Estas fechas no solo acogerán la actuación de Shakira, sino que el complejo acogerá una amplia variedad de actividades para poder disfrutar durante los días que dure el espectáculo: exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas.

Las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid saldrán a la venta la semana que viene, el próximo 27 de marzo a las 10.00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Antes de la venta general, se habilitará un sistema escalonado de preventas: la primera de ellas estará destinada a los seguidores registrados en la página oficial de la artista (shakira.com) y comenzará el 24 de marzo a las 10.00 horas; la segunda preventa, la de SMusic, se realizará un día después para clientes del Banco Santander; el 26 de marzo se abrirá a las 10.00 horas la de Live Nation.

*Con información de Europa Press