Zendaya y Tom Holland se habrían casado, y el estilista Law Roach lo confirma: “¡Os lo habéis perdido!"

Zendaya y Tom Holland se conocieron en el 2016 y podrían haber contraído matrimonio 10 años después (Foto: Europa Press)

El estilista Law Roach ha confirmado en la alfombra roja de los Actor Awards que Tom Holland y Zendaya ya se han casado. Durante una entrevista recogida por Access Hollywood, Roach afirmó, entre risas: “La boda ya se ha celebrado. Os la habéis perdido”.

A la pregunta del periodista sobre la veracidad de la noticia, Law Roach respondió de forma tajante: “Es totalmente cierto”. Esta revelación supone la oficialización de un acontecimiento largamente rumoreado en el entorno de la pareja, que mantiene un perfil público extraordinariamente reservado respecto a su vida sentimental.

Tanto Tom Holland como Zendaya se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, la primera de sus colaboraciones en el universo cinematográfico de Marvel. A pesar de las constantes especulaciones y de la química evidente en pantalla, ambos insistieron inicialmente en que su relación era únicamente amistosa.

Sin embargo, en 2021 se hicieron públicas imágenes de la pareja besándose en el interior de un coche, confirmando la existencia de una relación.

Una imagen de Zendaya durante los Globos de Oro cuando lució por primera vez el anillo de compromiso (REUTERS)

Los rumores sobre un posible compromiso no tardaron en llegar, en particular a raíz de la aparición de Zendaya en la gala de los Globos de Oro con un anillo de diamantes en el dedo anular. El propio Holland despejó las dudas respecto a su compromiso con Zendaya en septiembre de 2025, cuando interrumpió con gesto afable a un periodista durante un panel para corregirle después de que este se refiriese a Zendaya como su novia. El actor puntualizó entonces riendo: “Prometida”.

Este momento, difundido ampliamente en redes sociales, ha sido interpretado como la confirmación definitiva de la inminente boda, de la que finalmente se ha tenido constancia gracias a las declaraciones de Law Roach.

Una relación forjada en los rodajes

La historia sentimental de Tom Holland y Zendaya ha estado marcada desde sus inicios por la discreción y el deseo de mantener su intimidad al margen de la exposición mediática. Las primeras insinuaciones de romance surgieron en 2017, cuando una fuente cercana afirmaba a People que la pareja había empezado a salir durante la grabación de Spider-Man y que ambos hacían todo lo posible por proteger su privacidad, llegando incluso a organizar vacaciones de forma conjunta fuera del escrutinio público.

En palabras de otra fuente recogida por el mismo medio, los dos intérpretes “desprendían muy buen humor cuando están juntos y mantienían una complicidad constante”. No obstante, y a pesar de su actitud reservada, Holland se ha mostrado agradecido en ocasiones públicas por tener a Zendaya como compañera dentro y fuera del set.

Zendaya y Tom Holland en "Spider-Man: No way home". (Créditos: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

En declaraciones realizadas en 2024, ha llegado a decir que trabajar con ella supone un “salvavidas”, y ha destacado lo reconfortante que resulta poder compartir experiencias profesionales con alguien que comprende a la perfección los retos de la industria. Según concretó, “es ese momento perfecto en el que el director te da una indicación y, aunque no estés de acuerdo, solo necesitas mirarla para pensar: ‘Ya hablaremos de esto luego’”.

Por su parte, Zendaya ha subrayado el apoyo que siente al actuar junto a Holland. En una entrevista publicada en Vanity Fair en 2025, explicó que su relación en el set es “casi instintiva” y que trabajar con él le hace sentirse “especialmente segura”. La actriz valoró la dedicación y el talento de Holland, resaltando que “siempre se entrega al máximo, incluso cuando está totalmente agotado”.

La convivencia con la fama y el deseo de intimidad

Uno de los retos de la pareja ha sido gestionar la invasión de su ámbito privado debido a la notoriedad que ambos han alcanzado. En una entrevista con GQ en 2021, Tom Holland expresó que “uno de los inconvenientes de la fama es que la privacidad ya no depende de nosotros, y un momento que crees que es solo de dos personas que se quieren acaba compartiéndose con el mundo entero”.

Zendaya coincidió con esta reflexión en la misma pieza periodística, señalando: “El sentimiento que compartimos es que, cuando realmente quieres y te importa alguien, hay detalles o instantes que desearías que fueran solo vuestros”.

Tráiler de 'La Odisea', de Christopher Nolan

Más recientemente, Zendaya ha admitido en una conversación con Elle, publicada el 23 de agosto de 2023, que ha aprendido a vivir con el componente público de su relación: “No puedo dejar de ser persona ni vivir mi vida ni amar a la persona a la que amo”, declaró la actriz a la citada publicación. “No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora lo estoy gestionando más que nunca”. Asimismo, ha matizó que “se trata de proteger la paz y permitir que ciertas cosas sean solo tuyas, pero también de no tener miedo de existir”.

En el terreno profesional, la pareja ha seguido colaborando en distintas entregas de la saga Spider-Man (con nuevas apariciones previstas para 2026, tanto en Spider-Man: Brand New Day como en La Odisea de Christopher Nolan), lo que refuerza no solo su vínculo personal, sino también su éxito conjunto en la industria.