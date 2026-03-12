España Cultura

‘El mago del Kremlin’, la película con guion de Emmanuel Carrère que explica el ascenso de Putin al poder y desmonta tópicos de Rusia

Jude Law se pone en la piel del presidente ruso en este extraño biopic sobre su ficticia mano derecha, Vadim Baranov

Guardar
Tráiler en versión original subtitulada de 'El mago del Kremlin', protagonizada por Jude Law y Paul Dano.

Incluso para los que no vivieron la Guerra Fría, el telón de acero de Occidente con respecto a Rusia ha permanecido más que vivo en la ficción. Con el recuerdo de fondo del Ivan Drago de Rocky IV, la ficción moderna tampoco ha hecho mucho por destensar las relaciones con los soviéticos y, sobre todo, apenas ha rebajado un ápice su mirada esterotipada, con la rica familia de Anora, última ganadora del Oscar, como ejemplo más reciente. Por eso resulta tan refrescante y novedosa una aproximación occidental a la cuestión rusa y en concreto a su máximo líder como la de El mago del Kremlin, obra que desarrolla el ascenso de Vladimir Putin al poder.

Basada en la novela homónima de Guiliano Da Empoli, la película que acaba de llegar a cines se aprovecha de la figura de Vadim Baranov, mano derecha de Putin en sus primeros años de gobierno, astuto consejero que se mueve como pez en el agua entre los ambientes tecnócratas tanto como entre el pueblo...y que está completamente ficcionado. Bueno, no del todo, pues en parte se inspira en el personaje real de Vladislav Surkov, empresario y antiguo viceprimer ministro de Rusia, aunque ante todo el considerado padre de la democracia soberana implementada por el Kremlin, el concepto en torno al cual gira toda la película.

En El mago del Kremlin, Vadim Baranov es un hombre retirado de la vida pública y recluido en su cabaña en el bosque, ya que no se le permite entrar en casi ningún país de Occidente. Hasta allí viaja el periodista americano interpretado por Jeffrey Wright para entrevistarle y trazar la historia no solo de cómo Putin llegó al poder, sino de cómo toda una nación fue cincelada en los últimos veinte años por obra y gracia de Baranov, hombre en la sombra que movía los hilos como nadie. Desde sus inicios en el mundo del teatro y la televisión y su compleja relación amorosa con Ksenia (Alicia Vikander) hasta sus primeros escarceos políticos hasta convertirse en la mano derecha de Putin y encargarse de situaciones comprometidas como las revoluciones en Maidán, la crisis del submarino Kursk o incluso los Juegos Olímpicos de Sochi.

Paul Dano en 'El mago
Paul Dano en 'El mago del Kremlin'

El Juego de Tronos del Kremlin

Con guion de Emmanuel Carrère, quien presenta estos días su última novela, y del propio director Olivier Assayas, la película humaniza y profundiza en las relaciones de Baranov con todos los estratos del poder público ruso. Un cicerone para entender de la forma más sintetizada y lúdica posible como se ha construido la política del Kremlin en este siglo que, aunque ficcionada, resulta mucho más natural y cercana que casi cualquier informativo corriente que haya narrado las decisiones de Rusia. Hay quien por otro lado ha tachado la película de blanquear e incluso enaltecer la figura de Putin, pero basta prestar algo de atención a lo que sucede entre líneas para darse cuenta de la mirada que tiene el filme hacia la figura de Putin, siempre desde un respeto más que desde el miedo o la comedia.

Lo mismo sucede con el propio personaje de Baranov, con tantas capas (y caras) que es imposible de clasificar aun terminada la película, dejando esa sensación de que resultaba tan peligroso en primera instancia como útil en determinados casos para mantener bajo control las relaciones entre Rusia y Occidente. Un agente del caos necesario para la prosperidad cuya sed de poder y algunas malas decisiones terminaron por dejar a un lado, pero que no es sino una ficha de dominó más en el gran juego soviético.

Imagen de 'El mago del
Imagen de 'El mago del Kremlin'

Cuanto mejor es el villano, más buena es la película

“Siempre he pensado que, en el fondo, esta cuestión del mal y su ambigüedad es algo que pertenece y siempre ha pertenecido al cine”, comentaba Assayas en una entrevista, en la que citaba directamente a Hitchcock y su famoso “cuanto más éxito tiene el villano, mejor es la película”. Putin no es una Rebeca precisamente en El mago del Kremlin, pues tiene diálogos y escenas de sobra como para construirse, pero sí es cierto que sus apariciones están milimetradamente dosificadas, de la misma forma que Baranov muestra que podría parecer una muñeca rusa.

En este juego de ambigüedades, ambiciones y conspiraciones, distinguir verdad de ficción resulta imposible, por lo que solo queda confiar en la extensa labor de documentación y rigurosidad del equipo de la película. “Confiaba que en manos de Olivier (Assayas) esta historia se contaría con inteligencia, matices y consideración. Es un personaje dentro de una historia mucho más amplia, por lo que no intentamos definir nada sobre nadie”, comentaba el propio Jude Law durante la presentación de la película en Venecia. Sin máscaras ni maquillajes raros, e incluso con su acento de Lewisham, el actor ha sido capaz de encarnar a una de las grandes figuras políticas del siglo en una película que demuestra que se puede contar un gran drama político sobre el este sin precisar de grandes clichés y estereotipos.

Temas Relacionados

PutinRusiaJude LawPaul DanoCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Sanguino revive la gala de los Goya del ‘No a la guerra’: “Ahora nadie levanta una ceja cuando un actor habla de política. En 2003 no era habitual”

El periodista estrena la cuarta temporada del pódcast ‘Delirios de España’ tras co-escribir la 40ª edición de los Goya celebrados en Barcelona este pasado 28 de febrero

Juan Sanguino revive la gala

Se recupera un clásico de la literatura política llevado al cine dos veces: una novela que cuestionaba el imperialismo estadounidense hace setenta años

La editorial Libros del Asteroide reedita ‘El americano tranquilo’, una de las obras maestras de Graham Greene cuyo mensaje sigue estando presente en estos tiempos de conflictos bélicos

Se recupera un clásico de

Esta canción de los Beatles vuelve a ser un éxito 50 años después de su primera grabación: fue terminada después de la muerte de John Lennon por el resto de miembros

Años después de que el cantante fuera asesinado, McCartney, Harrison y Starr contactaron con Yoko Ono en busca de grabaciones inéditas

Esta canción de los Beatles

La historia del hombre que pasó de batir récords mundiales del deporte a nadar en campos de concentración nazis: una película sobre su vida podría ganar un Oscar

Alfred Nakache protagoniza ‘Papillon’, el cortometraje animado que podría recibir una estatuilla en la gala de los premios de cine más famosos del mundo

La historia del hombre que

La miniserie que cuenta la historia del menor condenado por el 11M está disponible en Disney+: el trágico atentado cumple 22 años

Basada en el libro del periodista y escritor Manuel Jabois, la ficción destapa la historia del joven asturiano involucrado en los atentados yihadistas

La miniserie que cuenta la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresa que dirige una

La empresa que dirige una exalcaldesa y que cuida la salud mental de los madrileños reduce plantilla, cierra servicios y baja salarios: “Precariza la atención”

El CNI investiga el hackeo de datos personales de centenares de jueces y fiscales hechos públicos en la red ‘pirata’ Doxbin

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en las elecciones de Castilla y León: “Renuncié a ir en las listas para facilitar un acuerdo con IU, pero sus condiciones eran inasumibles”

Por qué deberíamos estar prestando más atención a Castilla y León, las elecciones que el PP firma ganar por la mínima

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

ECONOMÍA

La AIE libera 400 millones

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions