España Cultura

Quedan tres días para ver en Netflix una de las películas más recordadas de Heath Ledger: inspirada en un clásico de la literatura universal

Ambientada en el siglo XIX, esta producción cuenta la versión más sobrenatural y terrorífica del viaje real de dos escritores por toda Alemania registrando diferentes cuentos tradicionales

Guardar
Matt Damon y Heath Ledger
Matt Damon y Heath Ledger en 'El secreto de los hermanos Grimm'. (Netflix)

La trágica muerte de Heath Ledger en 2008 es uno de los sucesos que más ha impactado a la industria reciente en los últimos años. El intérprete, que por aquel entonces solo contaba con 28 años, se había consagrado como una de las grandes estrellas de su generación por su papel de Joker en El caballero oscuro de Christopher Nolan, una guinda a una carrera que, pese a su brevedad, ya contaba con éxitos como Brokeback Mountain o 10 razones para odiarte.

Es por esto que, casi dos décadas después del fallecimiento del actor, son muchos los fans que siguen viendo sus películas más emblemáticas, incluyendo una producción que vive hoy sus últimos días en Netflix, de donde se retirará el próximo 13 de marzo. Estamos hablando de El secreto de los hermanos Grimm, la película dirigida por Terry Gilliam y estrenada en 2005 que destaca por juntar como protagonistas a dos jóvenes talentos de la interpretación de la época: Heath Ledger y Matt Damon.

La película es, en efecto, en torno al famoso dúo de escritores alemanes cuyos relatos son, a día de hoy, toda una referencia del género en la literatura de fantasía y terror. Estamos, pues, en la Alemania ocupada por Francia en el siglo XIX, y es ahí donde vemos a los hermanos viviendo de las estafas de aldea en aldea, asustando a sus habitantes con historias de maldiciones y posteriormente fingiendo salvarlos mediante exorcismos y rituales. Sin embargo, toda esta farsa se verá cuestionada cuando se enfrenten a un caso real de desapariciones en un bosque que los obligará a afrontar un peligro genuino, más allá de cualquier engaño.

Tráiler de 'El secreto de los hermanos Grimm', la película de Terry Gilliam protagonizada por Heath Ledger y Matt Damon.

El detalle de Matt Damon tiempo después de ‘El secreto de los hermanos Grimm’

Esta película de aventuras y fantasía no tuvo una gran recepción en el momento de su estreno. Logrando superar apenas los 100 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, con el tiempo se ha ido revalorizando debido al perfil de sus intérpretes principales. Así, el carisma de Matt Damon y Ledger es lo que acaba por soportar todo el peso de la trama, ofreciendo además una faceta muy distinta de los famosos escritores Wilhelm y Jacob Grimm. Junto a ellos, destacan en el elenco nombres como los de Monica Bellucci, Jonathan Pryce, Peter Stormare y Lena Headey.

Bajo la dirección de Terry Gilliam, la película transforma el folclore europeo de los cuentos de los autores, hoy todo un clásico de la literatura universal, en una versión gótica y fantástica, basada en la posibilidad de que estos enfrentaran en sus viajes por Alemania (históricamente documentados como parte de un proyecto de recuperar la tradición oral del territorio) un fenómeno sobrenatural real. Para ello, Gilliam propone una puesta en escena que no duda en utilizar efectos especiales para mostrar criaturas insólitas y aterradoras, así como escenarios evocadores de la Europa rural decimonónica.

El tatuaje de Matt Damon
El tatuaje de Matt Damon en recuerdo de Heath Ledger, a la derecha del resto de tatuajes del actor. (Instagram)

La música de Dario Marianelli acompaña esa ambientación y enfatiza el misterio y la aventura. Ahora bien, si algo resulta decisivo para que la película haya sido todo un éxito durante su estancia en Netflix, es la química entre Matt Damon y Heath Ledger. Durante el rodaje, es sabido que entre ambos surgió una gran amistad, lo que hizo que el primero de ellos sintiera mucho la muerte del otro y decidiera hacerse un tatuaje en su honor pocos años después, con un dibujo realizado por su compañero de rodaje que aparece junto a los nombres de sus hijas y su mujer: “Es como un ángel que cuida de todos”, diría en referencia al resultado final.

Temas Relacionados

NetflixHeath LedgerMatt DamonTerry GilliamPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ya puedes ver en Prime Video uno de los grandes clásicos del cine de suspense que logró igualar un récord histórico en los Premios Oscar

Anthony Hopkins y Jodie Foster protagonizan una película que obtuvo cinco estatuillas adaptando un ‘thriller’ psicológico que hoy forma parte de la memoria colectiva

Ya puedes ver en Prime

Encuentran una de las páginas desaparecidas del Palimpsesto de Arquímedes, uno de los textos antiguos más valiosos de la historia

El Museo de Bellas Artes de Blois guardaba, sin ser consciente de ello, una de las tres hojas que completan el tratado matemático

Encuentran una de las páginas

Eduardo Casanova y Jordi Évole reivindican en ‘Sidosa’ la visibilidad de las personas con VIH como forma de romper con los tabúes sociales

El intérprete y director de obras como ‘Pieles’ o ‘Silencio’ se une al periodista en un documental alrededor de la necesidad de combatir el estigma en torno a la enfermedad

Eduardo Casanova y Jordi Évole

Arón Piper protagoniza ‘Hugo 24′, un viaje a la precariedad económica en la España de los alquileres imposibles: “Tengo mucha calle”

El intérprete protagoniza, junto a Marco Cáceres la segunda película de Luc Knowles, presentada en el Festival de Málaga

Arón Piper protagoniza ‘Hugo 24′,

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”

El actor ha estado varios años sin actuar para pasar más tiempo con su familia, aunque ahora vuelve con la serie ‘The Madison’

El protagonista de ‘Perdidos’ explica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares responde a Macron que

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

Juan Roig pide impuestos igualitarios

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite