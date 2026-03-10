Quedan tres días para ver en Netflix una de las películas más recordadas de Heath Ledger: inspirada en un clásico de la literatura universal

Matt Damon y Heath Ledger en 'El secreto de los hermanos Grimm'. (Netflix)

La trágica muerte de Heath Ledger en 2008 es uno de los sucesos que más ha impactado a la industria reciente en los últimos años. El intérprete, que por aquel entonces solo contaba con 28 años, se había consagrado como una de las grandes estrellas de su generación por su papel de Joker en El caballero oscuro de Christopher Nolan, una guinda a una carrera que, pese a su brevedad, ya contaba con éxitos como Brokeback Mountain o 10 razones para odiarte.

Es por esto que, casi dos décadas después del fallecimiento del actor, son muchos los fans que siguen viendo sus películas más emblemáticas, incluyendo una producción que vive hoy sus últimos días en Netflix, de donde se retirará el próximo 13 de marzo. Estamos hablando de El secreto de los hermanos Grimm, la película dirigida por Terry Gilliam y estrenada en 2005 que destaca por juntar como protagonistas a dos jóvenes talentos de la interpretación de la época: Heath Ledger y Matt Damon.

La película es, en efecto, en torno al famoso dúo de escritores alemanes cuyos relatos son, a día de hoy, toda una referencia del género en la literatura de fantasía y terror. Estamos, pues, en la Alemania ocupada por Francia en el siglo XIX, y es ahí donde vemos a los hermanos viviendo de las estafas de aldea en aldea, asustando a sus habitantes con historias de maldiciones y posteriormente fingiendo salvarlos mediante exorcismos y rituales. Sin embargo, toda esta farsa se verá cuestionada cuando se enfrenten a un caso real de desapariciones en un bosque que los obligará a afrontar un peligro genuino, más allá de cualquier engaño.

El detalle de Matt Damon tiempo después de ‘El secreto de los hermanos Grimm’

Esta película de aventuras y fantasía no tuvo una gran recepción en el momento de su estreno. Logrando superar apenas los 100 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, con el tiempo se ha ido revalorizando debido al perfil de sus intérpretes principales. Así, el carisma de Matt Damon y Ledger es lo que acaba por soportar todo el peso de la trama, ofreciendo además una faceta muy distinta de los famosos escritores Wilhelm y Jacob Grimm. Junto a ellos, destacan en el elenco nombres como los de Monica Bellucci, Jonathan Pryce, Peter Stormare y Lena Headey.

Bajo la dirección de Terry Gilliam, la película transforma el folclore europeo de los cuentos de los autores, hoy todo un clásico de la literatura universal, en una versión gótica y fantástica, basada en la posibilidad de que estos enfrentaran en sus viajes por Alemania (históricamente documentados como parte de un proyecto de recuperar la tradición oral del territorio) un fenómeno sobrenatural real. Para ello, Gilliam propone una puesta en escena que no duda en utilizar efectos especiales para mostrar criaturas insólitas y aterradoras, así como escenarios evocadores de la Europa rural decimonónica.

El tatuaje de Matt Damon en recuerdo de Heath Ledger, a la derecha del resto de tatuajes del actor. (Instagram)

La música de Dario Marianelli acompaña esa ambientación y enfatiza el misterio y la aventura. Ahora bien, si algo resulta decisivo para que la película haya sido todo un éxito durante su estancia en Netflix, es la química entre Matt Damon y Heath Ledger. Durante el rodaje, es sabido que entre ambos surgió una gran amistad, lo que hizo que el primero de ellos sintiera mucho la muerte del otro y decidiera hacerse un tatuaje en su honor pocos años después, con un dibujo realizado por su compañero de rodaje que aparece junto a los nombres de sus hijas y su mujer: “Es como un ángel que cuida de todos”, diría en referencia al resultado final.