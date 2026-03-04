España Cultura

Los problemas de Maggie Gyllenhaal para estrenar ‘¡La novia!’ por su violencia sexual: “No puedes hacer que Frankenstein lama vómito negro”

Esta particular revisión de ‘La novia de Frankenstein’ llega a cines este mismo viernes con Jessie Buckley y Christian Bale como protagonistas

Guardar
¡La Novia! presenta su primer adelanto.

La directora y actriz Maggie Gyllenhaal ha enfrentado serios obstáculos creativos y de censura durante el proceso de estreno de su nuevo largometraje, ¡La novia!, una reinterpretación de “La novia de Frankenstein” producida por Warner Bros. La directora y guionista compartió detalles sobre este proceso en The New York Times’ “The Interview” podcast, donde relató cómo la reacción ante la representación de la violencia y la violencia sexual en su película marcó el rumbo del montaje final.

En palabras de Gyllenhaal, ¡La novia! fue sometida a múltiples proyecciones de prueba en centros comerciales para medir la reacción del público, un procedimiento habitual en grandes estudios pero inédito en su carrera. Durante estos test screenings, la violencia visual y sexual se convirtió en el principal foco de discusión. Según relató, las autoridades del estudio no solo tomaron nota de las inquietudes del público, sino que también exigieron recortes en las escenas más explícitas. “Warner Bros pidió que quitáramos algo de la violencia”, explicó Gyllenhaal, quien añadió que “lo que el público verá en cines ya está reducido respecto a la versión original”.

La cineasta subrayó que, pese a los ajustes, su prioridad fue evitar la desensibilización ante la violencia representada en pantalla. “Para mí era fundamental que cada persona que resulta herida o muere en la película tuviera un momento de humanidad, que el espectador llegara a conocerlos aunque fuera brevemente”, afirmó. Gyllenhaal diferenció esta aproximación de la violencia anónima y sin consecuencias que suele verse en el cine comercial, insistiendo en que cada muerte en ¡La novia! tiene un coste emocional y narrativo.

Uno de los momentos más difíciles de la negociación creativa con el estudio implicó una escena particularmente controvertida, según relató la propia directora. Pam Abdy, ejecutiva de Warner Bros, fue clara con Gyllenhaal: “Maggie, no puedes hacer que Frankenstein lama vómito negro del cuello de la novia. Es demasiado. No puedes hacerlo”. Aunque la cineasta defendió la intención detrás de la secuencia, finalmente tuvo que ceder ante la directiva del estudio, un ejemplo palpable de los límites impuestos a su visión artística en el contexto de una producción de alto presupuesto.

The Bride!
The Bride!

“No quiero ver a una mujer siendo violentada, pero es la realidad que vivimos”

La violencia sexual también generó controversia durante las proyecciones de prueba. Gyllenhaal reportó que varias asistentes expresaron su incomodidad y rechazo ante la representación de agresiones sexuales en pantalla. “Me decían: ‘No quiero ver a una mujer siendo violentada’. Yo tampoco quiero verlo”, reflexionó la directora, “pero es una realidad mayoritaria en la cultura en la que vivimos. Si vamos a mostrarlo, debe ser de una manera que resulte difícil de ver, porque es algo realmente atroz”. Gyllenhaal remarcó que este dilema ha sido una constante en su obra desde sus inicios como actriz en “Secretary”, y que ha procurado abordar estos temas con rigor y sensibilidad.

La directora planteó también un debate sobre el género y la percepción de la violencia en el cine. Relató una conversación con una amiga, quien le sugirió que, de haber sido un hombre el responsable de la película, la reacción ante el contenido podría haber sido distinta. Gyllenhaal no llegó a una conclusión definitiva, pero reconoció la carga extra que percibe al ser una mujer tratando temas violentos y de sexualidad en la industria.

¡La novia! marca el debut de Gyllenhaal en el mundo de las grandes producciones de estudio, tras su primera experiencia como directora con La hija oscura en 2021, película que le valió una nominación al Óscar por guion adaptado y otras nominaciones para Olivia Colman y Jessie Buckley. En esta ocasión, la cineasta se enfrentó a un entorno mucho más controlado, donde las decisiones finales sobre el contenido pasaron por varios filtros corporativos.

La experiencia, según contó Gyllenhaal, fue desafiante y transformadora, aunque no necesariamente negativa. Destacó el entendimiento y el respaldo parcial de ejecutivas como Pam Abdy, aunque reiteró las tensiones inevitables entre la visión artística y las restricciones de los grandes estudios. En definitiva, el estreno de ¡La novia! llega precedido por un proceso de negociación constante entre las aspiraciones de su directora y las exigencias de la industria, dejando en el centro del debate la representación de la violencia y la autonomía creativa en el cine comercial.

Temas Relacionados

Maggie GyllenhaalActricesDirectorasChristian BaleFrankensteinCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Zootrópolis 2′ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la última gran aventura de Disney

La esperada secuela de las aventuras de Nick y Judy aterriza en streaming cuatro meses después de su paso por salas

‘Zootrópolis 2′ llega a plataformas:

Elvira Sastre, escritora: “He descubierto que hay cosas que las palabras no pueden contar”

La poeta y novelista publica ‘En defensa de la memoria’, un íntimo álbum fotográfico en el que, a través de imágenes y textos, reflexiona sobre temas como el amor, los recuerdos, el duelo y el poder de la escritura

Elvira Sastre, escritora: “He descubierto

‘Las carniceras’, la novela en la que las mujeres se convierten en justicieras contra los abusos sexuales: un auténtico fenómeno en Francia

Infobae entrevista a la escritora Sophie Demange, que compone una fábula feminista en torno a la ‘sororidad’ en la que se mezcla el thriller, la crónica social y el gore

‘Las carniceras’, la novela en

Cuando Sherlock Holmes era joven, rebelde y estuvo en la cárcel por robar: la serie de Prime Video que cuenta los orígenes del personaje

Acaba de aterrizar en la plataforma esta adaptación que aborda las aventuras iniciáticas del que más tarde se convertiría en célebre sabueso

Cuando Sherlock Holmes era joven,

Cécile de France, de trabajar con Clint Eastwood y Sorrentino a luchar contra la IA: “Nos podrá sobrepasar en inteligencia, pero nunca en humanidad”

La actriz francesa protagoniza ‘La residencIA’, un thriller sobre inteligencia artificial en el que da vida a una escritora con un bloqueo creativo

Cécile de France, de trabajar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cerca de 3.000 militares de

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”