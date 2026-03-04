Los problemas de Maggie Gyllenhaal para estrenar ‘¡La novia!’ por su violencia sexual: “No puedes hacer que Frankenstein lama vómito negro”

¡La Novia! presenta su primer adelanto.

La directora y actriz Maggie Gyllenhaal ha enfrentado serios obstáculos creativos y de censura durante el proceso de estreno de su nuevo largometraje, ¡La novia!, una reinterpretación de “La novia de Frankenstein” producida por Warner Bros. La directora y guionista compartió detalles sobre este proceso en The New York Times’ “The Interview” podcast, donde relató cómo la reacción ante la representación de la violencia y la violencia sexual en su película marcó el rumbo del montaje final.

En palabras de Gyllenhaal, ¡La novia! fue sometida a múltiples proyecciones de prueba en centros comerciales para medir la reacción del público, un procedimiento habitual en grandes estudios pero inédito en su carrera. Durante estos test screenings, la violencia visual y sexual se convirtió en el principal foco de discusión. Según relató, las autoridades del estudio no solo tomaron nota de las inquietudes del público, sino que también exigieron recortes en las escenas más explícitas. “Warner Bros pidió que quitáramos algo de la violencia”, explicó Gyllenhaal, quien añadió que “lo que el público verá en cines ya está reducido respecto a la versión original”.

La cineasta subrayó que, pese a los ajustes, su prioridad fue evitar la desensibilización ante la violencia representada en pantalla. “Para mí era fundamental que cada persona que resulta herida o muere en la película tuviera un momento de humanidad, que el espectador llegara a conocerlos aunque fuera brevemente”, afirmó. Gyllenhaal diferenció esta aproximación de la violencia anónima y sin consecuencias que suele verse en el cine comercial, insistiendo en que cada muerte en ¡La novia! tiene un coste emocional y narrativo.

Uno de los momentos más difíciles de la negociación creativa con el estudio implicó una escena particularmente controvertida, según relató la propia directora. Pam Abdy, ejecutiva de Warner Bros, fue clara con Gyllenhaal: “Maggie, no puedes hacer que Frankenstein lama vómito negro del cuello de la novia. Es demasiado. No puedes hacerlo”. Aunque la cineasta defendió la intención detrás de la secuencia, finalmente tuvo que ceder ante la directiva del estudio, un ejemplo palpable de los límites impuestos a su visión artística en el contexto de una producción de alto presupuesto.

La violencia sexual también generó controversia durante las proyecciones de prueba. Gyllenhaal reportó que varias asistentes expresaron su incomodidad y rechazo ante la representación de agresiones sexuales en pantalla. “Me decían: ‘No quiero ver a una mujer siendo violentada’. Yo tampoco quiero verlo”, reflexionó la directora, “pero es una realidad mayoritaria en la cultura en la que vivimos. Si vamos a mostrarlo, debe ser de una manera que resulte difícil de ver, porque es algo realmente atroz”. Gyllenhaal remarcó que este dilema ha sido una constante en su obra desde sus inicios como actriz en “Secretary”, y que ha procurado abordar estos temas con rigor y sensibilidad.

La directora planteó también un debate sobre el género y la percepción de la violencia en el cine. Relató una conversación con una amiga, quien le sugirió que, de haber sido un hombre el responsable de la película, la reacción ante el contenido podría haber sido distinta. Gyllenhaal no llegó a una conclusión definitiva, pero reconoció la carga extra que percibe al ser una mujer tratando temas violentos y de sexualidad en la industria.

¡La novia! marca el debut de Gyllenhaal en el mundo de las grandes producciones de estudio, tras su primera experiencia como directora con La hija oscura en 2021, película que le valió una nominación al Óscar por guion adaptado y otras nominaciones para Olivia Colman y Jessie Buckley. En esta ocasión, la cineasta se enfrentó a un entorno mucho más controlado, donde las decisiones finales sobre el contenido pasaron por varios filtros corporativos.

La experiencia, según contó Gyllenhaal, fue desafiante y transformadora, aunque no necesariamente negativa. Destacó el entendimiento y el respaldo parcial de ejecutivas como Pam Abdy, aunque reiteró las tensiones inevitables entre la visión artística y las restricciones de los grandes estudios. En definitiva, el estreno de ¡La novia! llega precedido por un proceso de negociación constante entre las aspiraciones de su directora y las exigencias de la industria, dejando en el centro del debate la representación de la violencia y la autonomía creativa en el cine comercial.