Si eres fan de ‘Yellowstone’ o ’1883′, no puedes perderte la nueva serie inspirada en el mismo universo: el primer episodio puede verse gratis

Luke Grimes vuelve a interpretar a Kacy Dutton en la continuación directa del final de la serie creada por Taylor Sheridan

Imágenes de 'Marshals: Una historia
Imágenes de 'Marshals: Una historia de Yellowstone'. (SkyShowtime)

Ha pasado un año y medio desde el cierre de Yellowstone. Los fans de una de las series westerns más exitosas de los útlimos años asistieron a cómo la marcha de Kevin Costner precipitaba el desenlace de una historia que había triunfado en todo el mundo por la complejidad de sus personajes, su intensidad dramática y su factura visual. Eso sí, desde entonces, el universo creado por el showrunner Taylor Sheridan no ha dejado de crecer.

Esta semana se ha estrenado en la plataforma SkyShowtime Marshals: Una historia de Yellowstone, una nueva serie con la que la saga se reinventa y ofrece a los seguidores una nueva ventana al drama y la acción iniciados en el rancho contiguo más grande de los Estados Unidos. El primer episodio está disponible a partir de este lunes 2 de marzo, y los fans podrán disfrutar semanalmente de nuevos capítulos hasta completar los 13 que conforman la temporada.

El anuncio de Kevin Costner de que no iba a seguir formando parte del elenco de 'Yellowstone'. (Instagram/@kevincostner)

Kayce Dutton y la transición al universo Marshals

En esta nueva etapa, Kayce Dutton, interpretado por Luke Grimes, asume el rol central. El personaje, conocido por su evolución a lo largo de Yellowstone, abandona el famoso rancho familiar para integrarse a una unidad de élite de los U.S. Marshals en Montana. La serie retrata cómo, en esta nueva vida, el personaje combina su experiencia como vaquero y ex Navy SEAL para enfrentarse a la violencia y el caos en una de las regiones más difíciles del país.

Así, la narrativa de esta nueva producción explora el delicado equilibrio entre la vida profesional y personal de Kayce, quien debe gestionar la presión de su nueva función sin perder de vista a su familia. La trama mantiene la esencia western que caracteriza a la serie original y al resto de spin-offs, 1923 y 1883. Ahora bien, la historia de Marshals: Una historia de Yellowstone tiene un tinte policial que deja claro que pretende diferenciarse del resto de series.

Imágenes de 'Marshals: Una historia
Imágenes de 'Marshals: Una historia de Yellowstone'. (SkyShowtime)

El reparto de ‘Marshals’ y todas las nuevas incorporaciones

El elenco de esta nueva producción mezcla rostros familiares con figuras recién llegadas a la franquicia impulsada por Sheridan, quien está detrás de todas las entregas. Junto a Luke Grimes, destacan Gil Birmingham como Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty como Mo y Brecken Merrill en el papel de Tate Dutton. Además, se suman Arielle Kebbel (Belle Skinner), Ash Santos (Andrea Cruz), Tatanka Means (Miles Kittle) y Logan Marshall-Green (Pete Calvin).

Con este equipo, la serie pretende seguir consolidando la relevancia de Yellowstone en el panorama televisivo. Eso sí, si las anteriores producciones posteriores a la serie original ampliaba la genealogía de la familia Dutton, Marshals: Una historia de Yellowstone continúa la historia de forma directa con los personajes principales de la historia.

Su apuesta es una historia llena de acción, drama y lealtad familiar, si bien está por ver si se cumplirán los deseos de los fans acerca del regreso de personajes icónicos como Beth y Rip en esta u otras series que están por venir, como The Madison, que se estrenará en Estados Unidos el 14 de este mismo mes y todavía no tiene una fecha oficial de llegada a España.

Imágenes de 'Marshals: Una historia
Imágenes de 'Marshals: Una historia de Yellowstone'. (SkyShowtime)

Dónde ver gratis el primer episodio de ‘Marshals’

Por el momento, las críticas en su país de origen ya han destacado varias virtudes en los primeros episodios. En Variety señalan, por ejemplo, cómo a través de una forma “más humilde” y “menos volátil” que en Yellowstone, se plantea una historia que podría acompañarnos durante mcho tiempo. “Una delicia visual con auténtico corazón”, destacan por otra parte en el medio especializado TV Line. “Tiene lo suficiente como para atraer a los espectadores que disfrutanb de una historia completa contada en 60 minutos”.

Para quienes quieran comprobarlo, SkyShowtime ha publicado este mismo lunes el primer episodio íntegro en YouTube, donde veremos a Kayce uniéndose a los Marshals y tratando de cazar a un peligroso terrorista cuyo objetivo será la reserva Broken Rock.

