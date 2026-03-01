Las 10 mejores series que no te puedes perder en marzo: de lo nuevo de Nicole Kidman al ‘cozy crime’ español ‘Si es martes, es asesinato’

Las 10 series que no te puedes perder en marzo 2026

Llega el mes de marzo con un buen puñado de novedades tras un febrero flojo en el que han sido protagonistas series que venían marcadas como un fenómeno internacional, como Más que rivales (Movistar Plus+) u obras de autor como Portobello, de Marco Bellocchio (HBO Max).

Durante estas semanas, a nivel internacional aterrizarán grandes estrellas de Hollywood en diferentes ficciones, como Rachel Weisz, Steve Carell, Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis o Elizaberth Moss.

En el terreno de nuestro país, aterrizan propuestas de diversos géneros: desde el terror tecnológico a la particular adaptación española de Solo asesinatos en el edificio.

‘DTF St. Louis’ (HBO Max)

Jason Bateman y David Harbour en 'DTF St. Louis' (HBO Max)

He aquí una nueva serie de HBO a la que merece prestar atención por sus particularidades, ya que aborda el suspense criminal desde una perspectiva inusual.

El argumento parte de un triángulo amoroso en la mediana edad que desemboca en un asesinato pero, a diferencia de títulos como True Detective o Big Little Lies, la serie revela pronto el enigma central y se dedica a reconstruir los hechos entre los protagonistas.

Uno de los aspectos más destacados es la atmósfera extraña y los personajes singulares, con influencias del tono y la construcción de película de culto como Fargo.

Tráiler de la serie 'DTF St. Louis', miniserie de HBO Max protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardinelli

La trama gira en torno a una aplicación ficticia para encuentros adúlteros, pero la serie se centra en la soledad y las aspiraciones de los personajes, sin polarizarlos en buenos o malos.

Los actores principales, Jason Bateman (Ozark), David Harbour (Stranger Things) y Linda Cardinelli (Freaks and Geeks), ofrecen momentos de comedia y profundidad dramática, a los que se suman secundarios de lujo Peter Sarsgaard o Richard Jenkins.

‘The Hack’ (Filmin)

David Tennant y Robert Carlyle en la miniserie británica 'The Hack' (Filmin)

Basada en hechos reales, aborda las escuchas telefónicas ilegales que afectaron al periodismo británico y a la sociedad en general por parte de los tabloides sensacionalistas.

El actor David Tennant interpreta al periodista Nick Davies, quien lideró la investigación original, y la producción explora tanto el orgullo por la labor periodística que permitió destapar los hechos como la vergüenza por las prácticas ilegales realizadas por algunos profesionales del sector.

La narrativa se apoya en el testimonio de un informante clave, Mr. Apollo, interpretado por Adrian Lester, quien revela que el alcance de las escuchas fue mucho mayor de lo admitido oficialmente, llegando a implicar hasta 3.000 teléfonos.

La serie explica cómo la vulnerabilidad de los mensajes de voz de los teléfonos facilitó el espionaje de personalidades que abarcaban la película, como a las celebrities. Siete episodios a modo de investigación criminal adictiva.

‘El joven Sherlock’ (Prime Video)

Hero Fiennes-Tiffin en 'El joven Sherlock' (Prime Video) dirigida por Guy Ritchie

Un joven Sherlock Holmes debe resolver su primer caso de asesinato en el Oxford de los años 1870 para evitar la cárcel, lo que lo lleva a descubrir una conspiración internacional y enfrentar un destino que alterará su vida por completo.

La trama seguirá al futuro detective, aún inmaduro y rebelde, embarcado en aventuras fuera del Reino Unido y antes de convertirse en el célebre inquilino de Baker Street.

El relato mostrará la relación temprana de Sherlock Holmes con James Moriarty, ‘archienemigo’ que, al cruzarse en su camino, desencadenará una investigación peligrosa para ambos.

Una serie dirigida por Guy Ritchie que explora los orígenes del personaje creado por Arthur Conan Doyle, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth.

‘Vladimir’ (Netflix)

Rachel Weisz y Leo Woodall en 'Vladimir' (Netflix)

Una mujer de mediana edad enfrenta el colapso de su vida personal y profesional al desarrollar una intensa obsesión por Vladimir, su carismático colega universitario.

Su decisión de perseguir estas peligrosas fantasías pone en riesgo todo su entorno mientras secretos y deseos reprimidos salen a la luz.

La historia, basada en la novela homónima de Julia May Jonas, combina elementos de humor, drama y erotismo para retratar el conflicto interno de la protagonista, escritora y profesora universitaria atrapada en la rutina de su matrimonio y carrera.

El personaje central, interpretado por Rachel Weisz, ve cómo su vida da un giro inesperado al cruzarse con Leo Woodall, quien, además de ser su objeto de deseo, también está casado.

El relato explora los límites difusos entre la realidad y la fantasía, mostrando a la protagonista decidida a transgredir normas en su búsqueda de liberación, sin medir las consecuencias para quienes la rodean. Weisz encarna el dilema de una mujer cuya necesidad de cambio la conduce al borde del abismo.

‘Rooster’ (HBO Max)

Steve Carell eb 'Rooster' (HBO Max)

Un exitoso escritor llamado Greg Russo enfrenta nuevos desafíos al incorporarse a la universidad de élite donde trabaja su hija Katie, quien atraviesa una crisis personal tras descubrir una infidelidad por parte de su marido.

El vínculo entre ambos se pone a prueba cuando Katie, desempeñándose como profesora, ve amenazada su carrera al haber incendiado su casa tras el impacto emocional, un hecho que la coloca al borde de ser despedida.

Mientras se adapta a un ambiente ajeno y complejo, Greg Russo busca cómo brindar apoyo sin invadir la independencia de su hija.

Una comedia firmada por el productor de Terapia sin filtro, Scrubs o Ted Lasso y protagonizada por Steve Carell como protagonista y Charly Clive en el papel de la hija.

‘Scarpetta’ (Prime Video)

Nicole Kidman en 'Scarpetta' (Prime Video)

Nicole Kidman asume el papel de la doctora Kay Scarpetta, forense reconocida por su habilidad para investigar crímenes y su objetivo de enfrentar a un asesino serial, en la nueva adaptación de la saga literaria de Patricia Cornwell, que ha superado los 120 millones de ejemplares vendidos a nivel mundial.

La producción cuenta también con la participación de Jamie Lee Curtis, quien interpreta a la hermana de la protagonista. El elenco se completa con Bobby Cannavale como detective, Simon Baker en el rol de agente del FBI, y Ariana DeBose en el papel de la sobrina de Scarpetta.

La trama explora el caso que definió la carrera de la forense Kay Scarpetta hace 28 años, buscando demostrar que ese episodio no arruinó su vida profesional y dándole voz a las víctimas.

‘Day One’ (Prime Video)

Álex Garcia y Asier Etxeandia 'Day One' (Prime Video)

Un antiguo prodigio de la informática, Ulises Albet, regresa a Barcelona después de una década de ausencia, movilizado por una urgente llamada durante el Mobile World Congress.

El personaje, interpretado por Álex González, recibe la advertencia de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia): “El mundo está en peligro”.

La trama se desarrolla en un contexto donde los límites de la tecnología ponen en entredicho la condición humana. El reencuentro conduce a Ulises a vincularse con una joven (Alba Planas) mientras ambos deben enfrentarse a un enemigo común: un gurú tecnológico, inspirado en figuras como Elon Musk, al que da vida Jordi Mollà.

El regreso de Ulises a la capital catalana ocurre exactamente diez años después del fallecimiento de su hermana menor, marcando el conflicto central entre el avance tecnológico y la preservación de aquello que define a la humanidad. Una miniserie de terror alrededor de los avances de Internet en nuestra era.

‘Mujeres imperfectas’ (Apple TV)

Kate Mara, Elizabeth Moss y Kerry Washington en 'Mujeres imperfectas' (Apple TV)

Una miniserie de 8 episodios que adapta la novela homónima de Araminta Hall, y que se presenta como un thriller psicológico que aborda las consecuencias de un crimen que altera para siempre la vida de tres mujeres.

El relato, protagonizado por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, profundiza en los efectos de la culpa, la venganza, el amor y la traición, exponiendo los compromisos que modifican destinos de manera irreversible. A través del desarrollo de la investigación, se demuestra cómo incluso los lazos más fuertes pueden ocultar secretos y falsas percepciones.

‘Por cien millones’ (Movistar Plus+)

Gabriel Guevara, Raúl Arévalo, Agustín Otón y Vito Sanz, 'Por cien millones' (Movistar Plus+)

En 1981, tres mecánicos de Zaragoza (Alfonso, Jorge y Salva) secuestraron al delantero del FC Barcelona Enrique Castro “Quini”, entonces máximo anotador de la Liga, con la exigencia de un rescate de 100 millones de pesetas por su libertad.

Este caso mantuvo en tensión a España y evidenció la desesperación de los autores, quienes enfrentaban deudas y meses sin empleo.

La historia ha sido reconstruida por Nacho G. Velilla, abordando las consecuencias personales y sociales del secuestro tanto para el ‘exfutbolista’ como para los responsables, quienes pronto comprendieron la dificultad de sobrepasar sus propios límites morales. En la producción intervienen Raúl Arévalo, Gabriel Guevara, Vito Sanz y Agustín Otón.

‘Si es martes, es asesinato’ (Disney+)

Si es martes, es asesinato (Disney+/Hulu). (Disney+)

Un grupo de turistas españoles llega a Lisboa y, tras la primera noche, uno de los viajeros aparece muerto. Cuatro miembros del grupo, apasionados de las novelas de misterio, asumen la tarea de esclarecer si el asesino está entre ellos.

Este escenario portugués servirá como base para que surja la sospecha entre desconocidos y, al mismo tiempo, el impulso detectivesco de quienes disfrutan resolviendo enigmas.

Carlos Vila, conocido por Los misterios de Laura, explora aquí el género ‘cozy crime’ y el formato clásico ‘whodunit’, involucrando a un elenco formado por Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc y Biel Montoro.