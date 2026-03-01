De ‘Sirat’ a ‘Los domingos’, pasando por ‘Sorda’ y ‘La cena’: dónde puedes ver todas las películas ganadoras de los premios Goya

De izqueirda a derecha: imágenes de 'Los domingos', 'La cena', 'Sirat' y 'Sorda', algunas de las películas premiadas en los Goya de 2026.

La última noche de febrero ha transcurrido de la mejor manera en Barcelona. La ciudad condal ha sido el escenario de “la gran fiesta del cine español”, como se la suele llamar, acogiendo la cuadragésima edición de los Premios Goya, donde títulos como Sirat, Sorda o Los domingos han puesto el colofón a su gran año dentro y fuera de las salas de cine.

La gala ha servido para reconocer el trabajo de buena parte de la industria del cine nacional, pero también para servir como llamado de atención para todos aquellos que, todavía, no hayan podido disfrutar de algunas de las mejores películas que han pasado por las salas. De este modo, desde Infobae hemos querido hacer un recopilatorio de dónde pueden verse todas las triunfadoras de la noche de los Goya, buena parte de ellas ya disponibles en plataformas de streaming.

Tráiler de 'Sirat'.

Una plataforma cuenta con casi todas las premiadas

De todas ellas, probablemente sea Movistar+ la que aglutine el mayor número de títulos premiados, entre ellos varios de los que más galardones se han llevado: Los domingos (Mejor guion original, Mejor actriz de reparto, Mejor actriz protagonista, Mejor dirección y Mejor película), Sirat (Mejor música original, Mejor dirección de producción, Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje, Mejor dirección de arte y Mejor sonido), La cena (Mejor guion adaptado y Mejor diseño de vestuario), Maspalomas (Mejor actor protagonista), Sorda (Mejor dirección novel, Mejor actor de reparto y mejor actriz revelación), Los tigres (Mejores efectos especiales), Tardes de soledad (Mejor película documental).

Por su parte, en Filmin pueden verse otros títulos premiados como Ciudad sin sueño (Mejor actor revelación), además de Valor sentimental (Mejor película europea), que podrá verse en dicha plataforma a partir del 27 de marzo, cuando ya se haya decidido, por cierto, si será la película de Joachim Trier o cualquier otra de las nominadas a Mejor película internacional, la que se lleve el premio Óscar frente a Sirat, que también opta al galardón. En Netflix, por su parte, puede verse otro título como El cautivo (Mejor guion adaptado y Mejor diseño de bestuario), mientras que en Prime Video se encuentra Belén (Mejor película iberoamericana).

De este modo, las únicas películas que todavía no pueden verse en plataformas de streaming son Gilbert (Mejor cortometraje de animación), El Santo (Mejor cortometraje documental), Ángulo muerto (Mejor Cortometraje de Ficción), Decorado (Mejor película de animación) y Flores para Antonio (Mejor canción), si bien esta última sí que puede verse en algunas salas de cine todavía.

La actriz Alba Flores tras recibir el Goya a mejor canción original por ´Flores para Antonio´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición. (EFE)

Del mismo modo, podría darse el caso que, a raíz de sus respectivos triunfos en la gala de los premios Goya, algunas salas decidieran volver a poner en cartelera a uno o más de todos estos títulos, dado que la publicidad que supone el galardón tanto a nivel nacional como internacional podría atraer a nuevos públicos. En la misma línea, las plataformas de streaming competirán por incorporarlos a sus catálogos, por lo que su futura circulación en otras plataformas podría darse por descontada.

Listado de películas ganadoras de los Goya y dónde se pueden ver

Los domingos — Disponible en Movistar+.

Sirat — Disponible en Movistar+.

La cena — Disponible en Movistar+ y en Netflix.

Maspalomas — Disponible en Movistar+.

Sorda — Disponible en Movistar+.

Los tigres — Disponible en Movistar+.

Tardes de soledad — Disponible en Movistar+.

El cautivo - Disponible en Netflix

Belén - Disponible en Prime Video

Ciudad sin sueño — Disponible en Filmin.

Valor sentimental — Disponible en Filmin a partir del 27 de marzo.

Gilbert — No disponible en streaming.

El Santo — No disponible en streaming.

Ángulo muerto — No disponible en streaming.

Decorado — No disponible en streaming.

Flores para Antonio — No disponible en streaming (aunque puede verse en algunas salas de cine).