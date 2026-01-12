Dani Rovira vuelve a RTVE para presentar en La 1 el nuevo show de humor semanal 'Al margen de todo'

En su carrera reciente, Dani Rovira ha participado en espacios tan variados como el videopodcast “Un día de perros” para RTVE Play, dedicado al cuidado y la educación canina, y en la conducción de la gala de los Premios Goya durante tres años consecutivos. Ahora, tal como detalló RTVE, el intérprete regresa a la pantalla de La 1 para encabezar un nuevo programa humorístico semanal: “Al margen de todo”. Esta nueva colaboración, fruto de la alianza entre RTVE y El Terrat (The Mediapro Studio), lo posiciona nuevamente en el primer plano del entretenimiento televisivo nacional.

Según informó el medio público, Rovira asumirá la presentación de este nuevo show en el horario de mayor audiencia, acompañado por figuras del humor y la interpretación, con el objetivo de reforzar la oferta de comedia propia en la parrilla de la televisión estatal. La conducción de “Al margen de todo” implica que Rovira desplegará su experiencia como comediante y presentador frente a la audiencia de La 1, consolidando el vínculo que mantiene con RTVE desde hace varios años.

La trayectoria de Dani Rovira en la televisión española se ha desarrollado tanto en formatos de ficción como en espacios de entretenimiento y humor. RTVE recordó que el actor participó anteriormente en producciones como la serie de antología “Historias para no dormir”, así como en las dos primeras temporadas del programa humorístico “La Noche D” entre 2021 y 2022. La Corporación también precisó que Rovira compartió recientemente pantalla en “La Revuelta”, otro de los formatos de La 1, y visitó dos veces en el último año el programa conducido por David Broncano, primero el 4 de diciembre de 2024 para presentar el proyecto “Playa de lobos”, y más tarde el 22 de enero de 2025 con motivo de su espectáculo “Vale la pena”.

En el plano cinematográfico, tal como detalló RTVE, la carrera de Rovira tuvo un impulso considerable tras su debut en 2013 con “Ocho apellidos vascos”, comedia que se convirtió en una de las más exitosas en la historia del cine español y con la que obtuvo el premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2015. Desde entonces, su filmografía abarca una decena de títulos populares, entre los que se cuentan: “Ahora o nunca”, “Ocho apellidos catalanes”, “100 metros”, “Superlópez”, “Mediterráneo”, “El bus de la vida” y próximos estrenos como “Cuando nadie nos ve” y “Playa de lobos”.

Además de su presencia en cine y televisión, Rovira ha mantenido una actividad continua sobre los escenarios nacionales, con espectáculos propios de monólogo que se han estrenado y representado en distintas ciudades. Entre estos se destacan el monólogo “Mi familia y yo” dentro del formato televisivo de “El Club de la Comedia”, así como las giras de “¿Quieres salir conmigo?” y “Odio”. Actualmente, y según consignó RTVE, se encuentra viajando con su último montaje titulado “Vale la pena”.

RTVE también puso de relieve el compromiso social y ambiental de Rovira, quien impulsa proyectos solidarios en el ámbito de la Fundación Ochotumbao. Desde esta organización, promueve iniciativas vinculadas a distintas causas sociales y medioambientales, consolidando una imagen pública orientada tanto a la cultura como a la responsabilidad social.

La apuesta por “Al margen de todo” refuerza, según publicó RTVE, la relación de Dani Rovira con la televisión pública, integrándolo entre los rostros más reconocibles del sector audiovisual español en el inicio de esta temporada. El programa, que cuenta con la participación de destacados invitados del humor nacional, buscará consolidarse como una propuesta relevante dentro de la oferta de entretenimiento de La 1 y situar de nuevo a Rovira en el foco de la comedia televisiva en España.