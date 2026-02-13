El lado menos conocido de Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: su ingreso en prisión, tres hijos que siguen sus pasos y su activismo político

Susan Sarandon en una imagen de archivo (Erik Pendzich/Shutterstock)

Considerada una de las estrellas más importantes del cine contemporáneo, Susan Sarandon cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria cinematográfica. La primera vez que el mundo vio su rostro fue en 1970 con la película Joe, aunque, sin duda, su gran salto a la fama fue con The Rocky Horror Picture Show. Desde entonces, su nombre ha estado presente en filmes tan exitosos como Thelma y Louise, Las Brujas de Eastwick, El Ansia o Pena de muerte, por la que recibió el premio Oscar en 1995 a Mejor Actriz. Aunque actualmente la actriz se encuentra alejada de la gran pantalla, la Academia de Cine ha premiado a la actriz con el Goya Internacional 2026, ya que ha sido, “durante décadas, uno de los rostros más destacados y admirados por los amantes del cine, además de mostrar su valiente compromiso político y social”.

La neoyorquina ha sido distinguida recientemente con el Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía 2023 y ya había recibido en 2017 el galardón honorífico del Festival de Sitges. A lo largo de su trayectoria ha acumulado nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los Premios Oscar, estatuilla que conquistó por su interpretación de una monja en Pena de muerte. Pero ¿qué conocemos más allá de su vida profesional?

Susan Sarandon, Goya Internacional 2026

La intérprete estadounidense (4 de octubre de 1956) nació en el seno de una familia trabajadora y religiosa y fue la mayor de nueve hermanos. Estudió Arte Dramático en la Universidad Católica de Washington D.C. y, aunque no le interesaba mucho la actuación, en 1964 participó en una producción teatral que le permitió conocer a su marido, Chris Sarandon. Tres años después, decidieron unir sus vidas en matrimonio. Si bien su nombre real era Susan Abigail Tomalin, sin embargo, ella cambió sus apellidos a Sarandon tras su matrimonio en 1967 y, de hecho, hoy en día aún lo conserva.

Tres hijos que heredaron su pasión por el arte

Su relación duró 12 años, pero no llegó a buen puerto. Tras su divorcio en 1979, pasó tres años con el director francés Louis Malle, catorce años mayor que ella. Sin embargo, ambos tomaron la decisión de continuar sus vidas por separado. Fue entonces cuando vivió un apasionado romance con David Bowie. Pese a que no estaba en sus planes convertirse en madre, lo cierto es que de su historia de amor con el director italiano Franco Amurri llegó al mundo su hija Eva.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Javier Guillén, izquierda, y Susan Sarandon en una escena de "Blue Beetle". (Warner Bros. Pictures vía AP)

Aunque todo parecía ir viento en popa pese a la distancia —él vivía en Italia y ella en Nueva York—, lo cierto es que su vida dio un giro de 180 grados cuando conoció al que sería el amor de su vida: Timothy Francis Robbins, con quien vivió una historia de amor durante 22 años y tuvieron dos hijos en común, Jack Henry y Miles.

Aprovechando que está alejada de los focos y las cámaras, Susan Sarandon aprovecha su tiempo libre para disfrutar de su familia y sus tres nietos, Marlowe Mae, Major James y Mateo Antoni, fruto de la relación de Eva Sarandon y Kyle Martino. Además, tanto Eva como Jack Henry y Miles han heredado el arte de la interpretación de su progenitora. De hecho, Eva debutó ante las cámaras con la película That’s my boy o la serie de televisión Friends. Por su parte, Jack Henry ha hecho sus pinitos en la pequeña pantalla dirigiendo entregas del mítico programa Jimmy Kimmel Live, aunque, sin duda, su gran pasión es la música. Miles es actor, músico y DJ, además de modelo de marcas potentes. Por si fuera poco, en la gran pantalla ha protagonizado títulos como Halloween o Blockers y es integrante de la banda pop Pow Pow Family Band.

Su activismo político

Pese a que sus relaciones más conocidas han sido con hombres, lo cierto es que, en 2022, Susan Sarandon declaró su bisexualidad en el espacio presentado por Jimmy Fallon. Actualmente, está completamente volcada con las acciones solidarias. La también embajadora de Unicef y colaboradora de asociaciones ha mostrado en diferentes ocasiones su faceta política, definiéndose como “progresista” y mostrando su rechazo con las políticas liberales.

Su valentía y su integridad la han llevado a estar en muchos sitios, incluso a la cárcel. Y es que en 2018 fue detenida por acceder con otros 574 manifestantes al Senado en Washington en el contexto de una marcha feminista. Más tarde, en 2023, fue arrestada en el Capitolio de Nueva York por participar en una protesta que reclamaba un salario justo para los camareros.