España Cultura

Vuelve Sesión Vermú, la serie de conciertos gratuitos en pueblos de Madrid: estos son los artistas y grupos de la nueva edición

De las Hinds a La Plata o Triángulo de Amor Bizarro, y con pueblos tan pintorescos como Pelayos de la Presa o Chapinería, la Comunidad de Madrid sigue apostando por aunar música y turismo


Cartel de Sesión Vermú 2026,
Cartel de Sesión Vermú 2026, el ciclo de conciertos en Madrid y alrededores

Este viernes, la ilustre Casa Mingo -donde desde hace años se sirven los mejores pollos asados de Madrid- ha vuelto a ser testigo y anfitrión de la presentación de uno de los proyectos más interesantes en el ámbito musical. La Comunidad de Madrid ha presentado la edición más ambiciosa de Sesión Vermú, con 83 conciertos gratuitos y cinco cabezas de cartel en 24 municipios. El ciclo, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se celebrará todos los fines de semana entre el 11 de abril y el 2 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los grandes escaparates de la música emergente española.

El programa de este año destaca por la incorporación de cinco cabezas de cartel: Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y VVV [Trippin’you], que lideran una programación compuesta por 50 artistas. La lista, presentada en rueda de prensa, representa una apuesta por la diversidad y la renovación, ya que el 50% de los participantes serán mujeres. El cartel se completa con nombres como Alavedra, Anna Andreu, Bum Motion Club, Begut, Escandaloso Xpósito, Niños Raros, La Plata, Rata Negra, Space Surimi y Wet Iguanas, entre otros. Además, la actuación en directo de .bd. durante la presentación oficial anticipó la energía que caracterizará el ciclo.

Sesión Vermú amplía este año su alcance territorial al sumar 24 municipios de la Comunidad de Madrid. Nueve localidades se estrenan en la programación: Becerril de la Sierra, Brunete, El Atazar, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Pedrezuela, Villamanrique de Tajo y Villaviciosa de Odón. A estos estrenos se suman municipios que repiten participación, como Alcalá de Henares, Aranjuez, Chinchón, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna o Manzanares El Real, consolidando una red de escenarios que abarca desde enclaves urbanos históricos hasta pequeños pueblos con encanto.

La presentación de la nueva
La presentación de la nueva edición de Sesión Vermú, en la mítica Casa Mingo y con la presencia de uno de los grupos invitados, .bd.

Descubriendo nuevos artistas en preciosos pueblos

Los conciertos se celebrarán en plazas y espacios emblemáticos, permitiendo a los asistentes disfrutar de la música en entornos monumentales y al aire libre. Esta descentralización refuerza el compromiso de acercar la cultura a todos los rincones de la región. El ciclo tendrá lugar durante cuatro fines de semana, entre el 11 de abril y el 2 de mayo. La programación mantiene el formato implementado en 2024, con escenarios de grandes dimensiones y dotación técnica especial en ocho citas destacadas.

Entre los conciertos más esperados, Alcalá de Henares acogerá las actuaciones de Hinds, joseluis y Gazella el 11 de abril, así como a Marban y .bd. el 12 de abril. Aranjuez será sede de Triángulo de Amor Bizarro, Bum Motion Club y RATA el 18 de abril, y de Juventude y Space Surimi el día 19. Otras citas relevantes incluyen la presencia de La Paloma, La Plata y Toldos Verdes en Chapinería el 25 de abril, y de Repion, Las Petunias y Sistema Nervioso en San Lorenzo de El Escorial el 1 de mayo. El ciclo concluirá el 2 de mayo con VVV [Trippin’you], Los Yolos y From en el mismo municipio.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid impulsan un evento que va más allá de la música. La organización subraya la oportunidad que ofrece Sesión Vermú para descubrir la riqueza turística, gastronómica y patrimonial de la región. La elección de enclaves singulares y la gratuidad de los conciertos buscan fomentar la participación de públicos diversos y dinamizar la oferta cultural local. El ciclo se consolida como un referente para quienes desean explorar el talento emergente y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta turística madrileña.

Madrid Pueblos Conciertos Música Música España

