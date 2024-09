El glorioso retorno de Hinds tras la debacle:"Llamábamos a puertas y ninguna se nos abría"

(Corrige en el segundo párrafo de la NA3191 el título del disco, es 'Viva Hinds' y no 'Vida Hinds')

Javier Herrero.

Madrid, 4 sep (EFE).- Pese a constituir una de las pocas bandas del "indie" nacional con relevancia global, elegida en 2023 para abrir los conciertos de Coldplay en España, los últimos cuatro años no han sido fáciles para Hinds, de ahí la energía de su cuarto disco, que suena a golpe en la mesa, a reivindicación y a victoria.

"Es que hemos llamado a puertas y ninguna se nos abría", reconocen a EFE en una entrevista por la salida este viernes de 'Viva Hinds' (Lucky Number), el álbum de su retorno tras hacer frente a una pandemia con un trabajo recién publicado y verse de repente sin sello, sin mánager (al que despidieron) y sin dos de sus miembros.

Carlota Cosials y Ana García Perrote, las supervivientes del proyecto, confiesan que "siendo dos es todo mucho más fácil en la toma de decisiones", así como reconocen también el varapalo que fue el adiós de Ade Martín y Amber Grimbergen en 2022.

"En aquel momento para mí fue muy doloroso, porque creo que el valor de la amistad es muy importante en Hinds, pero es que era muy difícil estar en la banda, porque no tener dinero es muy estresante", señala la primera sobre la decisión de sus excompañeras a raíz del parón de la industria musical por la pandemia.

No es de extrañar el tono sarcástico que respira 'Viva Hinds', cuando desde el primer corte, 'Hi, How Are You', responden: "He estado mejor, la verdad". "Pero es que no sé si he estado nunca mejor que ahora", repone Cosials sobre el momento que viven en estos momentos.

"La mala suerte acabó cuando nos dimos cuenta de que las circunstancias no iban a mejorar, que igual nunca iba a llegar un mánager, así que dejamos de esperar a que fuese más fácil y decidimos hacer este disco", rememoran sobre su trabajo "más batallero".

Con referentes como The Moldy Peaches, Courtney Barnett o Daniel Johnston, uno de los hitos del álbum es 'Boom Boom Back', un corte en el que terminó participando un icono como Beck, con el que coincidieron por casualidad en un local de Los Angeles. "Es culpa del desparpajo español. Nos acercamos y nos hicimos amigos", cuentan de forma sencilla.

Justo esa semana habían terminado de escribir la canción y se la mostraron orgullosas para escuchar su opinión, que fue muy favorable. "Si tanto te gusta, ¿por qué no cantas en ella?", le propusieron, un órdago que el estadounidense aceptó.

"Esa canción está escrita desde la apatía y desde un corazón roto, no de un lugar bailongo y divertido, y que nuestra manera de reflejar esa oscuridad fuera con una canción como esta me dio una relajación total, porque pensé que podíamos hacer el álbum que nos diese la gana", apunta Cosials.

Beck no es el único invitado importante, pues en 'Stranger' participa Grian Chatten, vocalista de la banda de moda, Fontaines D.C., amigos desde la primera vez que Hinds tocaron en Dublín y ellos les teloneraron.

"Eran muy muy fans, hasta el punto de que a su mánager recién contratado le pusieron como único objetivo conseguir que abriesen para nosotras", revelan sobre la génesis de una relación que ha cuajado en esta colaboración, idónea para el estilo de Chatten por "hablar como de estar perdido, de la soledad y de estar cerca de una depresión".

Bajo la producción de Pete Robertson, no quisieron "maquillaje" y así surgieron cortes vigorosos como 'Superstar' o su primera canción íntegramente en español, 'En forma', con los que aparentemente han vuelto a conectar con el público y hasta han recibido reseñas de medios "mainstream" como Los40.

"Quizás hemos subestimado al público, porque al hacer este disco nos dimos cuenta de que no iba a ser tan radiofónico ni tan pulido como el tercero, que era más asequible para un oído genérico. Queríamos ir a un sitio nuevo por el momento vital de la banda y no maquillarlo", indican.

En ese sentido, conceden que se les da bien "manejarse en situaciones bastante caóticas" y llevar eso a su música, encontrando "cierto placer en que algo no esté tan ordenado", en apreciar "lo raro aunque sea feo", que es por lo que creen que se las entiende tan bien en Inglaterra y en Estados Unidos.

Cuando traspasaron fronteras con su debut, 'Leave Me Alone' (2016), el panorama de bandas femeninas en España era bastante más exiguo, una evolución que valoran positivamente, más aún si ellas han podido contribuir en algo como referentes.

"Cuando vienen chicas que ahora tienen un espacio en la industria y nos lo dicen, nos morimos de orgullo, porque no ha sido fácil. Nos hemos comido muchas hostias y hemos tenido que bajar mucho la cabeza, pero si les hemos ahorrado un poco de esa mierda, nos parece increíble", coinciden.

Acompañadas de dos nuevas compañeras, Paula Ruiz y María Lázaro ("con un talento casi insultante", dicen), el 13 de septiembre viajan a Londres, el 27 de septiembre al Cranc Festival de Menorca y a partir de octubre se embarcan en una larga gira por México y EE.UU. Hasta enero no recalarán en salas españolas como Apolo de Barcelona el 16, Jerusalem en Valencia el 18 o el Teatro Barceló de Madrid el 24. EFE

jhv/oli