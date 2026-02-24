España Cultura

La serie noruega sobre un troll de Internet misógino que se viste de mujer: una sátira sobre la cultura de la ‘cancelación’

Se estrena en Filmin, ‘Un hombre mejor’ una de las ficciones europeas más galardonadas del año y que aborda el machismo en las redes sociales

Tráiler de 'Un hombre mejor', miniserie noruega que ha sido ampliamente galardonada.

Acaba de aterrizar en Filmin Un hombre mejor, una miniserie noruega que ha despertado muchas expectativas tras cosechar galardones tan notables como el de mejor serie y mejor actuación (para Anders Baasmo) en Canneseries, así como el de mejor serie y premio del público en el Serializados Fest.

La propuesta, que se presenta en formato de thriller psicológico, parte de la revelación de la identidad de un troll de Internet misógino que, ante la persecución generalizada, opta por disfrazarse de mujer. Esta insólita huida acaba siendo el catalizador que le enfrenta frontalmente a los prejuicios sexistas integrados en la sociedad.

La ficción presenta a Tom, un joven que por el día ayuda en la tienda de ropa gestionada por su madre y, por la noche, se transforma en un troll digital. Oculto tras un pseudónimo, dedica sus comentarios especialmente a atacar a perfiles feministas en la red.

Anders Baasmo Christiansen se viste
Anders Baasmo Christiansen se viste de mujer en 'Un hombre mejor' (Filmin)

El punto de inflexión se produce cuando la ‘monologuista’ Live Stensvaag sufre una crisis sobre el escenario y deja escapar su indignación públicamente. Este estallido propicia que un grupo de hackers logre desvelar la verdadera identidad de Tom, colocando al protagonista en el centro de la controversia nacional. Ante la presión pública, él recurre al disfraz más inmediato, el de mujer, que encuentra entre el vestuario de la tienda familiar, iniciando así una experiencia que lo fuerza a cuestionar sus propios prejuicios.

Misoginia y cultura de la cancelación

Bajo la dirección de Thomas Torjussen y la colaboración de Gjyljeta Berisha, Un hombre mejor se atreve a lanzarse sobre cuestiones como la misoginia y la llamada masculinidad tóxica en un contexto como el noruego, tradicionalmente considerado uno de los más avanzados del mundo en materia de igualdad.

El propio Thomas Torjussen ha expresado su interés en explorar cómo una obra anclada en la realidad de Noruega puede ser interpretada desde otras perspectivas culturales: “Escribir algo desde la sociedad noruega y ver cómo lo interpretan los alemanes o los españoles es lo más interesante de escribir para mí”, ha reflexionado el director, según recoge el comunicado.

Anders Baasmo Christiansen en 'Un
Anders Baasmo Christiansen en 'Un hombre mejor' (Filmin)

La serie articula su argumento a partir de tres ejes de enorme actualidad: la figura de los trolls en las redes sociales, la cultura de la cancelación y el machismo persistente. Thomas Seeberg Torjussen ha explicado que la idea original surgió hace más de una década, tras experimentar de cerca la fuerte oleada de misoginia que circulaba en foros, comentarios y plataformas digitales: “Veo que mis primeras notas son de 2011”, ha apuntado el director. Constatando la evolución de ese fenómeno, Torjussen observa cómo se ha consolidado una narrativa que responsabiliza a las feministas de cualquier malestar social, tanto en Noruega como en el resto de Occidente.

Una mezcla de drama y comedia

A pesar de la dureza de los temas que aborda, la miniserie ha logrado captar la atención gracias también a sus recursos cómicos, integrados hábilmente en situaciones atravesadas por la tragedia, manteniendo sin embargo toda su fuerza crítica. Esta dinámica, encuentra uno de sus pilares en la interpretación de Anders Baasmo (conocido por títulos como la miniserie La Palma o la superproducción Kon-Tiki), que ha sido reconocido con el galardón a la mejor actuación en Canneseries.

Como curiosidad, Baasmo carece de perfiles en redes sociales, un hecho que ha supuesto un reto añadido a la hora de ponerse en la piel de Tom y comprender el universo digital que retrata la ficción.

