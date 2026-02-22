España Cultura

Javier Rey estrena la comedia ‘El fantasma de mi mujer’: “Si te comportas como un descerebrado, la vida te acaba pasando factura”

El intérprete aborda el género cómico en esta película dirigida por María Ripoll, repleta de equívocos, en la que comparte protagonismo con Loreto Mauleón y María Hervás

El actor Javier Rey conversa con Infobae sobre su nueva película, 'El fantasma de mi mujer', un cambio de registro hacia la comedia. Rey explica por qué buscaba un proyecto de este género y qué le atrajo del guion de María Ripoll.

El actor Javier Rey (Noia, 1980) se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Después de su gran despegue gracias a la serie Fariña, el intérprete ha abordado toda serie de géneros: el thriller (El silencio de la ciudad blanca), el drama romántico (El verano que vivimos), el terror psicológico (La casa del caracol), el cine de aventuras y supervivencias (La cima) o la ciencia ficción (Singular).

Ahora, después de demostrar su valía en todas estas películas, le toca el turno a la comedia. “Llevaba mucho tiempo buscando y pidiéndole al universo que llegase algo, pero quería hacer una comedia que tuviese un poquito de cuerpo”, cuenta Javier Rey en su visita a los estudios de Infobae.

Su nueva película se llama El fantasma de mi mujer y está dirigida por María Ripoll, una auténtica experta en comedia después de títulos como Ahora o nunca o No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

“No se trata de una comedia al uso, que vaya al chiste fácil y, es cierto que, en ese sentido, María Ripoll me ha rescatado para este género porque sí que es verdad que llevaba mucho tiempo con personajes muy densos (véase la serie de Oriol Paulo La última noche en Tremor). Pero creo que son ciclos en la vida”.

Javier Rey piensa que María Ripoll pone la cámara en otro lugar y que eso conlleva que la película sea diferente a muchas de las comedias que estamos acostumbrados a ver.

De qué va ‘El fantasma de mi mujer’

Para ponernos en contexto: Javier Rey interpreta a Fernando, que está casado con María mientras mantiene una relación extramatrimonial con Julia (María Hervás). Su supuesta mujer, (Macarena Gómez) intentará disuadir a Julia para que deje a su marido y terminará muerta. Pero María sigue apareciendo y haciendo vida normal. ¿Será porque murió la noche de Halloween? En el reparto, para no hacer spoilers, la protagonista, es Loreto Mauleón.

“En la película vemos la involución de este tipo, de forma que el karma sale a pasear. Si te comportas como un descerebrado, si te portas francamente mal, la vida te acaba pasando factura. Empieza como un hombre impoluto... y termina como los zorros”, ríe".

Javier Rey, magullado, en 'El
El actor cuenta que no suele juzgar a sus personajes, aunque reconoce que este le cae bastante bien y que le ha hecho reír. “Supongo que está pasando por la crisis de la mediana edad, por llamarlo de alguna manera, es un tipo poco honesto consigo mismo, que tiene una doble vida, pero que no quiere soltar ninguna, hasta que ocurre un hecho que hace que todo se desencadene y acabe en un pozo”.

El fantasma de mi mujer remite a la comedia más clásica, como las que protagonizaban Rock Hudson y Doris Day. Incluso, Javier Rey, tiene esa apariencia de galán clásico de Hollywood a lo Gary Grant. “Es curioso, nos han dicho mucho esa referencia. A nosotros María no nos la verbalizó, pero se puede ver en la paleta de colores, en los personajes, en cómo mueve la cámara.

Javier Rey sobre la construcción de su carrera

¿Cómo aborda Javier Rey ahora su carrera después de todos estos años tan intensos y con tanta exposición?

“Es guay la pregunta. Al final me mueven las necesidades personales. Tengo baremos claros de lo que no quiero, tipo: por mucho que me guste un guion, si se parece mucho a algo que he hecho hace poco, no lo voy a querer hacer, porque me encantan las carreras de los actores que son diversas, que tocan muchos palos. No quiero siempre hacer lo mismo, por eso también hago esta comedia, para ponerme a prueba a mí mismo. Entonces, busco guiones que me comprometan, que sienta que, de alguna manera no haya rozado, o como mínimo, en un corto espacio de tiempo. Y sobre todo, ver el grupo humano que hay detrás también, trabajar con gente que tenga talento y que ponga las cosas fáciles a la hora de levantar un proyecto, porque son muchos meses de convivencia. Es un baremo que tengo muy en cuenta”.

Su próximo reto, un thriller psicológico dirigido por otra directora, Belén Macías (El patio de mi cárcel), que tiene por título, La noche cerrada.

Javier ReyActoresActores EspañolesPelículasComediaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

