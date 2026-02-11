Angelina Jolie explica por qué ama sus cicatrices tras la doble mastectomía a la que se sometió

Angelina Jolie está presentando en Europa la película 'Couture', de Alice Winocour co-protagonizada por Anyier Anei y Louis Garrel. REUTERS/Remo Casilli

Las cicatrices que Angelina Jolie conserva tras someterse a una doble mastectomía en 2013 han adquirido un significado especial para la actriz, según ha revelado en una reciente entrevista concedida a French Inter.

Jolie ha subrayado que la percepción que tiene de sus propias marcas está supeditada por la elección consciente de anteponer su salud y su vida junto a sus hijos, en lugar de aspirar a una existencia exenta de imperfecciones visibles.

Durante la conversación con el medio francés, la intérprete ha indicado que, desde siempre, se ha sentido más identificada con las cicatrices y la historia vital que estas representan en las personas. “Nunca me ha atraído esa idea perfecta de una vida sin cicatrices”, ha afirmado Angelina Jolie en respuesta a la cuestión de cómo afronta sus propias marcas tras la intervención quirúrgica.

La actriz vivió un momento emotivo durante la presentación mundial de la película "Couture" en el Festival de Cine de Toronto 2025 Crédito: (X/@blewis1103)

“Así que no, creo que mis cicatrices son una elección que tomé para quedarme el mayor tiempo posible junto a mis hijos”, ha expuesto la actriz galardonada con un Oscar, insistiendo en que “amo mis cicatrices por eso, y estoy agradecida por haber podido actuar de forma proactiva respecto a mi salud”.

La interprete ha recordado la temprana pérdida de su madre, Marcheline Bertrand, a causa del cáncer, un hecho que considera fundamental en su perspectiva actual: “Perdí a mi madre cuando era joven y ahora mis hijos crecen sin poder contar con una abuela”.

Reconociendo la inevitabilidad de las experiencias difíciles, Jolie ha declarado que, en su opinión, “si llegas al final de tu vida y no has cometido errores, no has provocado líos, no tienes cicatrices, entonces no has vivido lo suficiente”.

Angelina Jolie en la premiere en Francia de su nueva película. Copyright: xLionelxGuericolasx xStarfacex STAR_452921_014

Todas estas reflexiones forman parte de una visión vitalista que, tal y como ha compartido la actriz en French Inter, hunde sus raíces en vivencias personales de gran impacto.

El valor de decidir sobre la propia salud

La experiencia de Jolie está marcada, además, por antecedentes familiares que han condicionado su relación con la enfermedad. Su madre, la actriz Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años tras ser diagnosticada de cáncer en 2007. Dos años después, en un artículo de opinión publicado en The New York Times bajo el título “My Medical Choice”, Jolie relató que los médicos le habían detectado el gen BRCA1, asociado a un riesgo muy elevado de cáncer de mama.

“Quería escribir esto para que otras mujeres supieran que la decisión de someterme a una mastectomía no fue sencilla”, explicó Jolie en dicha tribuna recogida por The New York Times. “Pero es una decisión de la que estoy muy contenta. Mis posibilidades de desarrollar cáncer de mama han pasado del 87 por ciento a menos del 5 por ciento. Ahora puedo decirles a mis hijos que no necesitan temer perderme por un cáncer de mama.”

Angelina Jolie decidió enseñar sus cicatrices para la revista Time.

Posteriormente, en marzo de 2015, la actriz comunicó que también se había sometido a la extirpación preventiva de ovarios y trompas de Falopio para reducir el riesgo de sufrir cáncer de ovario.

La vida personal y la ficción convergen

Actualmente, Jolie participa en el proyecto cinematográfico Couture, que sitúa su acción durante la Semana de la Moda de París. En esta película, la actriz interpreta a una cineasta que atraviesa un proceso de divorcio y recibe el diagnóstico de cáncer de mama. El filme incorpora diálogos en inglés y francés, y se pudo ver en el pasado Festival de San Sebastián dentro de la Sección Oficial.