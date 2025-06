La aclamada serie de Netflix que podría volver con una tercera temporada de forma especial: “Hay una posibilidad”

Dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal analizan la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas. (Netflix)

Si algo malo tienen las plataformas como Netflix es que su nivel de producción a veces es tal que uno termina olvidando con los años algunas de sus series y películas. La buena, que sirven precisamente para rescatar del olvido ciertas obras, y que nunca es tarde para recuperar alguna de ellas y darle una continuación. En el caso de la serie de la que hablamos hoy, al menos, parece que bien merece la pena probar el intento.

Mindhunter es una de esas series con las que Netflix se afianzó como una de las productoras de series de referencia de la última década. La plataforma ya llevaba unos años en pie y había realizado previamente alguna que otra producción de prestigio como House of cards, la serie política protagonizada por Kevin Spacey que durante años fue imagen de la gran N. Precisamente fue gracias a ella que Netflix dio luz verde a Mindhunter, ya que contaba con la producción y dirección de David Fincher, cineasta autor de títulos como El club de la lucha o La red social, entre otros.

La serie, que arrancó en 2017 de la mano del propio Fincher y con Holt McCallany y Jonathan Groff como protagonistas, contaba la historia de dos agentes del FBI hacia finales de los 70, quienes comenzaban a desarrollar sus propias técnicas para encontrar y analizar a algunos de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Basada en hechos reales y con una gran producción detrás, Mindhunter se quedó en dos temporadas, mientras la plataforma no veía viable continuar con ella por sus elevados costes de producción. Pero todo ello podría estar a punto de cambiar.

Los personajes principales, Holden Ford y Bill Tench, están basados en los agentes reales del FBI John E. Douglas y Robert K. Ressler, pioneros en la elaboración de perfiles criminales. (Créditos: Netflix)

Un rayo de esperanza

Mindhunter no dijo adiós como tal, sino que se puso en un estado de espera mientras Fincher encontraba los medios para continuarla. Mientras tanto, el cineasta ha hecho otras producciones para la plataforma como Mank o The killer junto a Michael Fassbender, pero ninguna ha tenido el reconocimiento y acogida que recibiera la miniserie de asesinos en serie. Tras varios intentos de traerla de vuelta sin éxito, ahora uno de sus protagonistas asegura que ha hablado con Fincher y que existe una posibilidad de darle continuación.

“Tuve una reunión con David Fincher en su oficina hace unos meses, y me dijo que existe la posibilidad de que vuelva como tres películas de dos horas, pero creo que hay una posibilidad. Sé que hay guionistas que están trabajando, pero ya sabes, David tiene que estar contento con los guiones”, afirma ahora Holt McCallany, encargado de dar vida a Bill Tench en la serie. “Me sentí muy afortunado y privilegiado de haber llegado a hacer esa serie. Me encantaría que volviera. Creo que, como he dicho, me dio un poco de esperanza cuando tuve esa reunión con él, pero el sol, la luna y las estrellas tendrían que alinearse”, añadía el intérprete de 61 años, que con esta noticia acaba de proyectar un rayo de esperanza sobre millones de fans que esperan con ansia poder ver algo más de la pareja de agentes que se vieron las caras con asesinos de la talla de Edmund Kemper, David Berkowitz o Charles Manson.