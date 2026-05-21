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Cuál es la fruta que cuida el corazón y es buena para la piel

Este alimento cubre le 20 % de las ingestas diarias recomendadas de vitamina C

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Frutas y verduras en Mercadona (ShutterStock).
Frutas y verduras (ShutterStock).

Una de las frutas más apreciadas del verano, por su sabor dulce y refrescante, es el melocotón. Esta fruta aporta vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que pueden contribuir positivamente a la salud dentro de una dieta equilibrada. Así lo aseguran los informes de la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Uno de los principales beneficios del melocotón es su bajo contenido calórico. Por cada 100 gramos aporta apenas 41 kilocalorías, lo que lo convierte en un alimento ideal para quienes desean cuidar su peso sin renunciar al sabor. Además, contiene una elevada proporción de agua, aproximadamente un 89 %, ayudando a mantener una buena hidratación, especialmente durante los meses más cálidos del año. Consumir frutas ricas en agua como el melocotón favorece el equilibrio hídrico del organismo y puede contribuir a una mejor función corporal general.

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Otro aspecto destacable por la FEN es su contenido en fibra. Aunque las cantidades no son muy elevadas, el melocotón contiene fibra soluble e insoluble, predominando esta última. La fibra insoluble ayuda a mejorar el tránsito intestinal y contribuye a prevenir el estreñimiento. Incluir frutas con fibra en la alimentación diaria también favorece la sensación de saciedad, lo que puede resultar útil para controlar el apetito entre comidas.

En el melocotón se detectó Chlorpyrifos, un plaguicida que no está autorizado para su uso en el Perú.
Melocotón (AdobeStock)

El melocotón, fuente de vitamina C

El melocotón también destaca por su aporte de vitamina C, recoge la FEN. De hecho, una ración de unos 200 gramos puede cubrir más del 20 % de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina. La vitamina C desempeña múltiples funciones en el organismo: contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y participa en la formación de colágeno, fundamental para la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. Además, esta vitamina mejora la absorción del hierro presente en los alimentos vegetales.

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Entre los minerales presentes en el melocotón, el potasio es el más abundante. Este mineral es esencial para el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de ayudar a mantener una presión arterial adecuada. Una ración de melocotón aporta cerca de 458 miligramos de potasio, contribuyendo al total recomendado en la dieta diaria. Las dietas ricas en frutas y verduras con potasio suelen asociarse con un mejor equilibrio cardiovascular.

5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

Una fruta que cuida la vista

El color característico del melocotón no solo resulta atractivo visualmente, sino que también revela la presencia de carotenoides. Entre ellos destacan el beta-caroteno y la criptoxantina, compuestos con actividad provitamínica A. El organismo puede transformar estos carotenoides en vitamina A, necesaria para mantener una buena visión, el cuidado de la piel y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Además, el melocotón contiene luteína y zeaxantina, otros carotenoides relacionados con la salud ocular y la protección frente al envejecimiento celular.

Otro grupo de compuestos presentes en esta fruta son las cumarinas, sustancias aromáticas naturales que forman parte de su composición. Aunque se encuentran en pequeñas cantidades, estas moléculas han despertado interés científico por sus posibles propiedades antioxidantes y protectoras.

Desde el punto de vista nutricional, el melocotón es una opción saludable y versátil que puede consumirse fresco, en ensaladas, batidos o acompañado de yogur y cereales. Además, su sabor dulce natural permite incorporarlo a postres más saludables sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar.

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