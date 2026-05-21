Las 7 frutas bajas en fibra que son fáciles de digerir, según dietistas

La fruta con baja cantidad de fibra que favorece al sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar frutas y verduras bajas en fibra es una recomendación habitual para quienes padecen molestias digestivas, se recuperan de intervenciones intestinales o enfrentan cuadros de enfermedades inflamatorias. Especialistas indican que, en estos casos, priorizar alimentos con menos fibra no significa renunciar a una dieta nutritiva, ya que existen opciones que aportan vitaminas, minerales y energía sin sobrecargar el aparato digestivo.

“Reducir la fibra puede ayudar a controlar los síntomas en quienes padecen diarrea o molestias abdominales asociadas a una mayor ingesta de fibra”, explica la dietista Joni Rampolla. En estos contextos, cocinar, pelar o elegir versiones enlatadas de frutas y verduras ayuda a disminuir aún más el contenido de fibra, facilitando la digestión y reduciendo el riesgo de irritación intestinal. Los dietistas recalcan que este tipo de dieta debe ser supervisada y personalizada, adaptando las cantidades y los alimentos a la tolerancia individual. Según la dietista Christina Manian, “las frutas con bajo contenido en fibra pueden ser más fáciles de digerir a la vez que proporcionan nutrientes esenciales”.

PUBLICIDAD

Aunque la fibra es un componente positivo en la alimentación general, durante periodos de sensibilidad digestiva resulta clave identificar alternativas bajas en fibra que sigan aportando variedad y nutrientes esenciales. Así, dietistas recomiendan una lista concreta de frutas y verduras que cumplen con estos requisitos y pueden ser incluidas en la dieta de manera segura y sencilla.

Las 7 frutas y verduras bajas en fibra recomendadas

Pimiento amarillo : 1,1 gramos de fibra por media taza, aporta vitamina C y polifenoles.

Melón cantalupo : 1,4 gramos de fibra por taza, alto contenido de agua, vitamina C y potasio.

Patata pelada : 0,9 gramos de fibra por media taza cocida, rica en potasio al retirar la piel.

Espinaca cocida: 0,7 gramos de fibra por taza cruda, mejora su digestibilidad y contenido de hierro al cocerse.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Plátano maduro : 1,5 gramos de fibra por media pieza, destaca por su textura suave y aporte de potasio y vitamina B6.

Sandía : 0,6 gramos de fibra por taza, hidratante, refrescante y fácil de digerir.

Lechuga: 0,05 gramos de fibra por taza, prácticamente sin fibra, aunque algunos expertos prefieren recomendarla cocida o bien masticada.

Consumir estos alimentos para cuidar la digestión

Cocinar las verduras y frutas, pelarlas o elegir versiones enlatadas son estrategias que facilitan su digestión y disminuyen la cantidad de fibra insoluble. Por ejemplo, las patatas peladas pueden prepararse en puré, al horno o en guisos, mientras que la espinaca cocida se integra fácilmente en tortillas y sopas. Los especialistas destacan que la textura blanda y la ausencia de semillas o piel ayudan a minimizar la irritación intestinal, haciendo que estos alimentos sean apropiados para personas en recuperación o con estómago sensible. “Preparar estos alimentos pelados, cocidos o en conserva ayuda a que sean más fáciles de digerir”, señala la dietista Julie Davis.

PUBLICIDAD

Las claves para consumir fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la personalización es clave: los dietistas recomiendan ajustar la cantidad y el tipo de frutas y verduras según la tolerancia individual y la indicación médica. Trabajar con un profesional permite encontrar el equilibrio adecuado para mantener la hidratación y el aporte de nutrientes, sin provocar molestias ni complicaciones digestivas durante el tiempo que se requiera mantener una dieta baja en fibra.