Laura Ballarín, diputada del Parlamento Europeo: “Si las plataformas digitales quieren seguir haciendo dinero con Europa tienen que respetar nuestras leyes”

La eurodiputada socialista asegura que Europa está ganando el pulso a los líderes de las nuevas tecnologías, pero advierte de la dependencia de los ciudadanos de la UE de estas plataformas.

La tecnología, la batalla cultural y las tensiones internacionales han marcado el comienzo de 2026. La postura de España -cuarto país de la Unión Europea- ante situaciones como la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial o la negativa de participar en el conflicto bélico de Oriente Medio han situado al país y a su presidente, Pedro Sánchez, en el centro del debate político internacional.

La diputada socialista del Parlamento Europeo Laura Ballarín conversa con Infobae sobre el rol protagonista de España dentro del bloque y el pulso legal con las grandes tecnológicas durante el Primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en Barcelona durante los días 13 y 14 de mayo.

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Pregunta: ¿Diría que España está liderando la regulación digital en la UE?

Respuesta: Sin duda. España es uno de los países que más fuerte ha apostado por esta regulación digital y sobre todo por una regulación con un enfoque humanista, que es el hecho diferencial, digamos, que tenemos en Europa en relación con otras partes del mundo. Lo vimos claramente en la Presidencia Española de la Unión Europea la legislatura pasada, cómo con el impulso de España se pudieron cerrar leyes tan ambiciosas como la Ley de Inteligencia Artificial o la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Mercados Digitales que acababan de ser implementadas. Y ahora mismo también vemos cómo España pone el foco en los derechos digitales, que son esas leyes que deberían regular la ciudad online en la que todos vivimos.

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Ahora mismo, como dijo el presidente del Gobierno hace ya unos meses, vivimos en el salvaje oeste digital. Necesitamos unas leyes que nos protejan y creo claramente, y lo veo desde mi posición en la Comisión de Mercado Interior en Bruselas, cómo España está abanderando estos temas junto con algunos otros países, haciendo frente común y empujando a la Comisión Europea para que sea valiente.

P.: ¿Cómo es posible regular algo que cambia día a día teniendo en cuenta los procesos dentro de Bruselas, que son lentos?

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R.: Con la Ley de Inteligencia Artificial, lo que Europa quiso hacer es abordar el tema desde un enfoque de riesgos y no de la tecnología en sí, porque la tecnología va más rápido que las leyes, y en Bruselas las leyes van despacio. Hay un ejemplo claro: cuando la Comisión Europea puso la propuesta encima de la mesa y el Parlamento la trabajó, llevó unos meses de trabajo. Entremedio de este proceso salieron aplicaciones como ChatGPT o Grok. No existían. Con lo cual, el enfoque de la Unión es que se aborden los riesgos, categorizado por los tipos de IA, lo peligrosos que son para los humanos, y de esta manera regularla, no regular la tecnología en sí, porque es muy difícil predecir el futuro.

La eurodiputada Laura Ballarín, en Barcelona, a 14 de mayo de 2026 (Mobile WorldCapital)

P.: ¿Diría que en Europa estamos ganando este pulso a las tecnológicas, sobre todo las que provienen de Estados Unidos?

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R.: Bueno, desde luego estamos plantándoles cara, dando la batalla, y yo espero que la podamos ganar, sobre todo porque tenemos más elementos de fuerza de los que pensamos. Evidentemente, estas grandes plataformas tienen mucho poder en nuestras vidas, porque al final todos y todas usamos sus servicios de forma diaria y están en nuestro día a día, desde los navegadores hasta el correo electrónico, las fuentes de información o las plataformas en las que nos divertimos. Y es verdad que nos faltan alternativas. Y eso es una parte que tiene que trabajar Europa, trabajar alternativas.

Pero Europa es un mercado de 450 millones de consumidores que son potencialmente usuarios de estas plataformas. Les damos mucho dinero y, por lo tanto, tenemos que usar nuestra fuerza para plantarnos y decirlo. Yo lo he dicho en el Parlamento Europeo varias veces, que si estas plataformas quieren seguir haciendo dinero, que hacen mucho, quiero recordar que el 25% de los ingresos globales de Meta se hacen en Europa. Si quieren seguir haciendo estos ingresos millonarios tienen que respetar las leyes con las cuales nos dotamos. Es así de simple.

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P.: ¿Qué pesa más, la importancia para estas grandes tecnológicas del mercado europeo o la dependencia que tenemos los europeos de estas redes?

R.: Los dos estamos usando nuestros elementos de fuerza y es precisamente por eso que Europa tiene que trabajar primero a la defensiva con nuestras leyes diciendo ‘hasta aquí’. Protegemos nuestros datos como no se hace en ninguna otra parte del mundo. Protegemos también nuestras democracias en contra de los discursos de odio, en contra de los discursos machistas o racistas que circulan en estas plataformas. También luchamos contra los grandes monopolios, pero a la vez, en paralelo, debemos de trabajar para tener una mayor soberanía digital, con infraestructura propia, con redes propias, y eso nos hará ser mucho más independientes y menos vulnerables.

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P.: ¿Cree que el enfrentarnos a Elon Musk y al resto de líderes tecnológicos es también enfrentarse a Estados Unidos?

R.: No debería. Al final si el Gobierno de Estados Unidos está tan vinculado a unas grandes plataformas es su problema. Vimos cómo en la campaña electoral Elon Musk hizo una donación multimillonaria a uno de los candidatos, que resultó ser el ganador. Pero en una democracia debería separarse muy bien lo que son los diferentes poderes, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, como además el propio poder tecnológico. El Gobierno de España está haciendo bien en defender nuestra soberanía y sobre todo contra unos ataques absolutamente infundados que solo hacen que exagerar y alimentar los populismos y los extremismos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a China junto con el magnate tecnológico Elon Musk, a 13 de mayo de 2016. (Reuters / Evan Vucci)

P.: ¿Cómo valoras la postura de España y de Pedro Sánchez en cuanto al contexto internacional que estamos viviendo?

R.: Lo vivo con muchísimo orgullo, pero no solo yo como eurodiputada española, sino que muchos compañeros y compañeras de otros países de la Unión Europea nos paran diciéndonos que es un orgullo cómo el Gobierno español está plantando cara, no a una persona o a un gobierno en concreto, sino a unas políticas. Aquí de lo que estamos hablando es de unas políticas que cuestionan el orden internacional global, con el cual nos dotamos después de la Segunda Guerra Mundial, basado en normas, en diálogo, en paz. Ahora mismo vemos como eso está siendo puesto en duda por unos gobernantes que quieren hacernos volver a un mundo de conflictos, en el cual el que tiene más poder tiene que avasallar al otro y en el cual los conflictos no se solucionan con diálogo, sino con más guerras.

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España haya puesto pie en pared, da esperanza no solo a Europa, sino también a muchos países del resto del mundo. Lo vimos en un encuentro que hubo aquí mismo en Barcelona hace un mes, el Global Progressive Mobilization. Tuvimos a Lula da Silva, al presidente de Sudáfrica, a varios dirigentes de todo el mundo y nos decían que España estaba alzando la voz y que, por eso, existía una alternativa a esta deriva autoritaria que se estaba imponiendo. Damos esperanza, es orgullo, y lo que necesitaríamos es que se sumaran muchos más países para no estar solos.

P.: Alzar la voz es un primer paso, pero si el bloque de los 27 no va detrás, España deberá ceder ante Estados Unidos

R.: Lo que hemos visto hasta ahora ha sido totalmente lo contrario. Lo vimos con la guerra en Irán. Al principio, el único país que dijo alto y claro que no estábamos de acuerdo con ese ataque fue España. Luego vimos a Francia, Italia incluso, gran amiga de Trump, y Alemania. Acabaron poniendo muy en duda e incluso diciendo que esta no era nuestra guerra, que era contraproducente. Las consecuencias que ahora mismo hay en el coste de vida, en por qué a la gente le está costando más llenar el depósito de gasolina o comprar productos en el supermercado por culpa de la crisis que hay en el estrecho de Ormuz, todo eso se podría haber evitado, tal como dijo Sánchez, con lo cual creo que estamos por el buen camino.

P.: ¿Diría que, por ejemplo, con el tema del combustible, Europa puede cambiar o realizar algunas acciones para no depender tanto del exterior?

R.: Somos un mercado único de 450 millones de consumidores. Eso nos da muchísima fuerza y lo hemos hecho en el pasado. Ya lo hicimos con la crisis de Ucrania. Europa despertó de la dependencia energética que teníamos del gas ruso, no tanto aquí en la península Ibérica, pero desde el centro al este de Europa, muchísimo. Ahí vimos cómo teníamos que cambiar y crear lo que es una soberanía energética. Eso lo empezamos a poner encima de la mesa la legislatura pasada.

La eurodiputada socialista destaca el rol de España en un contexto internacional marcado por la guerra de Oriente Medio y las tensiones con Estados Unidos.

¿Y cómo se hace? ¿Cómo podemos depender menos de otros países? Apostando por las energías renovables. Es la única vía. Lo pusimos encima de la mesa con un pacto verde, con una serie de inversiones millonarias como los Next Generation, para que en Europa avanzáramos hacia una industria verde, unas energías verdes que no solo contribuyan a la transición energética y apostar por lo que es la lucha contra el cambio climático, sino también ser más autónomos a nivel de energía.

Pero resulta que hace un par de años algunos partidos de extrema derecha y de derecha pusieron en duda estas políticas. La crisis del estrecho de Ormuz solo hace que recordarles lo mismo que había pasado la legislatura pasada. Tenemos que ser soberanos energéticamente y eso solo pasa exclusivamente por apostar por unas energías renovables y verdes que nos hagan ser autónomos.

P.: Siempre que hay una elección en Europa vemos ese revuelo de cambio de ideas dentro de la Unión. ¿Crees que es posible llegar a construir un bloque cuando hay tantas ideas políticas distintas en los Estados?

R.: Creo que sí, porque la historia lo avala. Llevamos más de 70 años de proyecto europeo y son los más prósperos, más pacíficos y en los que tenemos el mayor desarrollo en nuestro continente. La diversidad política es una riqueza, siempre y cuando se respeten los valores fundamentales de la Unión.

La Unión Europea la formaron dos grandes familias políticas, los socialdemócratas y los conservadores, a los que se sumaron un poco más tarde liberales o incluso verdes, que son fuerzas proeuropeas que creen en los valores de la Unión. Si estamos en ese marco, evidentemente funcionamos. El riesgo viene cuando hay partidos de extrema derecha que son como caballos de Troya, que quieren reventar el proyecto desde dentro, pero por eso tenemos que trabajar para orillarlos y dar soluciones a la gente, que entiendan que el futuro pasa por más Europa y no por menos.