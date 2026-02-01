El graffiti español que logra el tercer puesto entre los mejores murales de arte urbano del mundo: “Una fuerte paleta de colores y un mundo fantástico propio”

‘Niños Perdidos I’, el grafitti español que logra el tercer puesto entre los mejores murales de arte urbano del mundo (Ayuntamiento de Fuelabrada)

El mural ‘Niños Perdidos I’, pintado por el artista español Murfin en Fuenlabrada (Madrid), ha obtenido el tercer puesto en la competición al mejor mural de arte urbano del mundo que organiza la plataforma Street Art Cities. La obra, ubicada en la fachada lateral del edificio de la calle del Tesillo 1, destaca por su intensidad cromática y su aproximación al universo de la infancia desde una perspectiva onírica.

Concretamente, en la obra se puede ver a “una niña que abraza a un cocodrilo de juguete que parece que podría saltar del muro para protegerla” en cualquier momento, como describe el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Esto se suma a “la intensa mirada de la niña, el trazado suave y los colores fuertes y marcados destacan en una obra que se extiende por los balcones y más allá de la fachada”. El trazado fantástico evoca a un surrealismo y a la memoria de la infancia se integra a la perfección entre los balcones y la fachada del edificio residencial.

La fuerza visual de la obra es rasgo perenne en todas las obras de Murfin, quien cuenta con “un estilo original, caracterizado por una fuerte paleta de colores y un mundo fantástico propio, que nos sumerge en un viaje de color, paisajes, animales y personajes fantásticos en los que evadirnos de la realidad mundana”, continúa la institución. Este mérito se suma a otros del artista, como el premio de Andalucía Joven que adquirió el artista en 2020.

15 artistas españoles como finalistas

Maria Callas de KLE gana el premio Street Art Cities Best Of 2025 (Street Art Cities)

El originario de Linares (Jaén) ha logrado una de las posiciones más destacadas este año en el certamen global, donde han participado artistas de diferentes países. El primer puesto ha sido para KLE, quien ha representado en Kalamata (Grecia) a la cantante Maria Callas rodeada de ramas y aves. Mientras que el segundo puesto se lo ha llevado Pijanista por ‘Deep reflection’ pintado en Belgrado.

Asimismo, en esta edición, la competición ha dotado reconocimiento internacional a 15 artistas españoles, justo un año después de que Cristóbal Persona ganase el torneo por su mural en Fene (A Coruña). La selección de los finalistas se realiza a través de un jurado compuesto por expertos en arte callejero, artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios de diferentes partes del mundo, según ha asegurado EFE.

Además, cada mes, el jurado identifica cien exponentes destacados de arte urbano, tanto por iniciativa propia como a partir de sugerencias recibidas. Estas obras se publican en Instagram, donde un algoritmo propio calcula una puntuación basada en visualizaciones, votos y participación, según detalló la organización.

Acercar el arte urbano a la ciudadanía

Tras recibir el premio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado su incorporación al Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada (MAUF). Este es un proyecto iniciado en 2019 por la institución para exhibir obras de artistas reconocidos en las fachadas de distintos edificios. El objetivo es acercar el arte urbano a la ciudadanía y dotar de identidad singular a los inmuebles de la ciudad.

El compromiso de la ciudad con el arte y la cultura se remonta a más de dos décadas. El MAUF incluye murales de figuras internacionales como Okuda San Miguel, Suso33, Dulk, Eva Mena y Sixe Paredes, con gran parte de las obras repartidas por el Distrito Centro.

Dentro de esta organización se promueve también la integración de esculturas, murales y fuentes en espacios públicos, con la finalidad de democratizar el acceso al arte y convertirlo en un motor de transformación social: “Los espacios públicos engalanados son nuestra seña de identidad para que la convivencia entre lo cívico y lo cultural sea una experiencia gratificante de intercambio y convivencia entre todos nosotros”, señala el museo.