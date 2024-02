El mejor mural del mundo está en un pueblo de España y tiene a una chelista como protagonista

Obra de Sfhir en Fene (Street Art Cities)

El mural más destacado del mundo en 2023 se encuentra en España, específicamente en Fene (A Coruña), demostrando una vez más el poder y la universalidad del arte urbano. La plataforma Street Art Cities, dedicada a documentar el arte callejero global, ha otorgado este reconocimiento a una obra del artista madrileño Sfhir, consagrando su creación como una verdadera oda a la música.

Realizado en agosto de 2023, durante la edición inaugural del Perla Mural Fest, el mural adorna un edificio de nueve pisos, convirtiéndose así en uno de los trabajos verticales más imponentes de Sfhir. La obra utiliza la arquitectura del edificio para fusionarse naturalmente con el entorno, representando un violonchelista en plena actuación.

Este mural no solo impacta por su tamaño y su técnica, sino también por cómo interactúa con su entorno. Los organizadores del evento destacan que, por la noche, el mural toma vida propia gracias a las luces de la escalera del edificio que iluminan la zona del mástil, haciendo brillar los trastes del violonchelo y creando un efecto visual asombroso.

El artista

Sfhir, cuyo nombre real es Hugo Lomas, ha construido una carrera explorando y experimentando con diversas técnicas artísticas. Desde su primer contacto con el graffiti, a los 14 años, Lomas ha evolucionado hacia el hiperrealismo, utilizando una amplia gama de herramientas, desde aerógrafos hasta rodillos. Sus obras, que a menudo combinan graffiti con diversas técnicas, pueden admirarse en numerosos países alrededor del mundo. El mural en Fene no solo celebra la música sino que también rinde homenaje a Perla, un centro cultural local que tuvo que ser demolido.

Street Art Cities, al revelar los resultados de Best of 2023, no solo ha premiado el trabajo de Sfhir sino que también introdujo nuevas categorías como el Premio al Impacto Social y el Premio a la Innovación, ganados por Sabotaje El Montaje y Leon Keer, respectivamente. Esta iniciativa subraya la importancia de reconocer la diversidad y el talento global en el ámbito del arte urbano.

La contribución de España al arte callejero es cada vez más prominente, con ocho de las diez mejores obras del ranking de este año ubicadas dentro de su territorio. Esto sigue a la victoria en 2022 de otro artista español, Diego As, cuya obra en Lugo recibió amplio reconocimiento. Este año, los trabajos de Lula Goce y Yoe33, ambos también en territorio español, ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, demostrando el dinamismo y la relevancia del arte urbano en España.

Este reconocimiento a Sfhir y a otros artistas no solo celebra su creatividad y habilidad técnica, sino también el poder del arte urbano para transformar espacios, conversar con el público, y tocar temas relevantes de nuestra sociedad. La elección del mejor mural del mundo en Fene subraya cómo el arte urbano continúa cruzando fronteras, generando conversaciones globales y abriendo puertas a todos los artistas del mundo.

Top 10

1- Sfhir (Fene, España)

2. Lula Goce (Nigrán, España)

3- Yoe 33 (Lugo, España)

4- Tinte Rosa (Miranda de Ebro, España)

5- Kato (Fuengirola, España)

6- LACDM, Hamgeo, Willy Arenas, Jesús La Sombra, Unoaisaac y Goyo203 (Los Alcázares, España)

7- Adry del Rocío (Puebla, México)

8- Djoels (Ondarroa, España)

9- Ciclope (Valence, Francia)

10- Sake Ink (Castro Del Río, España)