Llega a España ‘Homo Argentum’, la cinta argentina más polémica (y exitosa): “Lo peor que le puede pasar a una película es que no impacte en la realidad”

Guillermo Francella, protagonista de todas las historias que componen 'Homo Argentum'. (Pampa Films)

Al principio de Homo Argentum, se dice alto y claro: los argentinos, “grupalmente”, no tienen solución. “Pero individualmente”, señala una de las personas que conversan en un salón, “el argentino le pasa el trapo a cualquiera”. Con esta declaración arranca la película más exitosa del año en Argentina, por cifras (más de un millón de espectadores ya la habían visto una semana después de su estreno)´, pero también por haber logrado situarse en el centro del debate público.

La película parece plantear una pregunta a partir de esa conversación inicial: ¿Cómo es, individualmente, esa argentinidad? A lo largo de 16 historias cortas llenas de humor, Mariano Cohn y Gastón Duprat, conocido dúo de cineastas que se encargan tanto de del guion como de la dirección, tratan de resolver esa pregunta o, como mínimo, señalar algunos de los rasgos caracterizan, o que se autoadjudica a sí mismo, el hombre argentino. A través de la historia de humildes empleados en su noche de suerte, empresarios temerosos del escándalo, maridos asustadizos, astutos estafadores, apasionados locutores de fútbol o el presidente del Gobierno, la parodia está servida.

Duprat no se muestra de acuerdo con la inferioridad de los argentinos como sociedad y su superioridad individual, pero sí reconoce que es “lo que se piensa en Argentina”. La película apuntala ese “lugar común” sobre los argentinos. Sin embargo, la polémica no tardó en surgir. “Hubo muchos ofendidos que decían que los argentinos no somos así, que decían ‘estos qué se creen’. Se armó un hermoso debate porque la película logró pasar de estar confinada en una sala de cine a ser un producto pop: todo el mundo hablaba de la película, la vio toda Argentina; todo el mundo opinaba a favor o en contra. La película estaba atravesando la realidad”.

Tráiler de 'Homo Argentum'.

La película, utilizada como punta de lanza política

Homo Argentum ya es la película más vista del país tras la pandemia, pese a que, desde diferentes medios de comunicación, se la criticó con dureza tanto por lo cinematográfico como por todo lo que rodeaba a un filme que puede verse en España desde este 25 de diciembre. “Comprueba que hay una distancia abismal entre la crítica y las personas que pagan una entrada”, se sonríe Cohn. “Lo peor que puede pasar si haces una película exitosa es que sea unánime. Esa es la muerte”. La discusión, así, le va como anillo al dedo a una película que describen como “salvaje” y “punk”.

Lo que terminó de echarle gasolina al fuego fueron los elogios del presidente argentino, Javier Milei. “La película de Guillermo Francella (actor principal en todos los episodios) deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres”, escribía en sus redes sociales el presidente argentino. “Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Guillermo Francella, en la piel del presidente de Argentina en 'Homo Argentum'. (Pampa Films)

Con esta última afirmación, Milei hacía referencia a otro de los fuegos que ha encendido Homo Argentum, y que sus responsables tampoco se han preocupado de apagar: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales no había financiado la película y el presidente sacaba pecho por ello, tras los recortes a la financiación pública de películas contra la que muchos protestaron. Sin embargo, más tarde se comprobaría que la película sí recibió dinero público, en concreto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del programa BA Producción Internacional, evidenciando las grietas de la narrativa presidencialista.

“‘Homo Argentum’ no está afiliada a ningún partido”

Para Cohn y Duprat, la opinión de Milei fue “una más entre dos millones que fueron a ver Homo Argentum”. “Todas las películas son políticas en algún sentido, porque expresan una posición del autor”, afirma Duprat, “pero esta no está afiliada a ningún partido, está bueno aclararlo”, matiza su compañero. Al contrario, Cohn reivindica que lo importante es respetar la libertad de expresión del público, y también la de quienes hacen las películas. “Lo peor que le puede pasar a una película es que no impacte en la realidad, que nadie quiera conversar de ella y vaya a morir a una sala de cine-arte como las ballenas”.

Coinciden también en que la película no describe Argentina, que es un país entero con gente muy diversa. “Esta es una película de Buenos Aires”, subraya Duprat. “Se llama Homo Argentum, pero podría llamarse Homo Portenium”. Eso sí, si la agitación provocada por la película es lo que, en efecto, habla más de la sociedad argentina que el propio filme, también es, para Cohn, un buen motor “para la creación, porque te obliga a manejarte con mucha agilidad y habilidad en una sociedad que está en continuo movimiento y que todo el tiempo lo cuestiona todo”. Esa incomodidad es la que tratan de trasladar a sus escenas (de ahí los debates que aparecen en varios de los episodios), “porque es muy bueno para crear y está lleno de oportunidades”.

Los directores Gastón Duprat (i) y Mariano Cohn (d) posan para Europa Press, en el Hotel Intercontinental, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid. (Juan Barbosa / Europa Press)

Una historia “local” con una incorrección “universal”

Sea como sea, con su estreno en España, Homo Argentum busca replicar el éxito que ya han tenido en los últimos años otras producciones argentinas dirigidas por ambos realizadores, tanto en formato de serie como de película, con su llegada a España. Hablamos de El encargado (también con Guillermo Francella), de Nada, de El ciudadano ilustre o de El hombre de al lado. Duprat señala la “índole supuestamente local” con la que presentaban todos estos proyectos, algo que no impidió su buen rendimiento en las taquillas. “Los españoles podrán disfrutar perfectamente de Homo Argentum y no solo eso, sino que podrán verse identificados con muchas de sus historias”, asegura.

Entre esos temas “universales”, Cohn señala “la incorrección en el cine” como uno de los más destacados: “Hay temas con los que se mete la película que son temas sagrados”. Homo Argentum mete el dedo en la llaga, agita el avispero por la vía de la sátira y, en efecto, parece no tener piedad para nadie. El mayor ejemplo es la historia que habla sobre los directores de cine, en concreto esos directores que presumen de su compromiso social y político, pero que al final, como afirma Duprat, “suben a recibir los premios y hacen demagogia citando causas nobles de las que ni saben nada ni les interesan”.

Guillermo Francella interpreta a un director de cine en 'Homo Argentum'. (Pampa Films)

La preparación con Guillermo Francella que duró meses

En buena medida, el éxito de Homo Argentum se debe a la extremadamente polifacética labor de su actor protagonista y estrella absoluta de la película, Guillermo Francella. Él es quien encabeza cada una de las historias, pero también quien asigna un mismo tono a cada una de ellas. “Hay que ser muy audaz para hacer dieciséis personajes diferentes en una película que se filma toda junta”, resalta Duprat, mientras su compañero comenta que la “primera premisa” que se pusieron junto al actor fue la de “redoblar la apuesta” realizada con el complejo personaje que habían construido los tres en El encargado, su anterior trabajo en común.

Fueron meses de trabajo los que mediaron antes de las grabaciones. Los directores se encargaron de transmitirle al actor la esencia y la personalidad de cada uno de los personajes que Francella tendría que interpretar. “Fue un trabajo previo muy intenso porque, en el fragor de un rodaje, uno no tiene mucho tiempo para detenerse a pensar”. Y es que durante la grabación, a veces solo tenían un día para realizar todo un episodio. “No queríamos tampoco ponerle prótesis ni cosas que ocultaran al actor: queríamos que se le viera a él. Por eso, las intervenciones para diferenciar a los personajes son suaves, para que todo esté depositado en la actuación y en cómo habla, en su actitud corporal y en la interpretación”.

Guillermo Francella en el primer episodio de 'Homo Argentum'. (Pampa Films)

De este modo, Francella se convierte en la estrella absoluta de la película. Por eso, inciden los cineastas, no se aborda la figura de la mujer argentina, sino que se explora en profundidad todo lo que permita el talento del actor. Escribieron, para la película, un total de 40 historias, de las cuales solo hemos visto menos de la mitad. “Vamos a hacer Homo Argentum 2″, nos dice Duprat entre risas. “Y Homo Argentum Kids”. No hay duda de que su película se erige ya como un fenómeno cultural que podría ser ampliado tanto como sus creadores quisieran. Habrá que esperar para ver si estas secuelas se confirman oficialmente, y si cuando llegan, repiten el éxito de su predecesora... así como su polémica.