Estrella Morente acusa a Rosalía de “faltarle el respeto” en ‘La rumba del perdón’: “Si dos compañeras han hecho un trabajo, no puedes tirarlo a la basura”

A la izquierda, Estrella Morente, y a la derecha, Rosalía.

Ocurrió a finales de año, pero 2025 quedó señalado como el año de Lux. Rosalía publicó el 7 de noviembre su cuarto álbum de estudio y, entre la aclamación global, la estética nune core, la religión como columna vertebral y el reconocimiento a uno de los discos españoles más celebrados internacionalmente de los últimos tiempos, el proyecto consolidó definitivamente su estatus como estrella mundial.

Con colaboraciones como Björk o Carminho, ahora, casi tres meses después del lanzamiento y con el vendaval promocional ya disipado, Estrella Morente ha cargado contra la artista catalana por La rumba del perdón, la colaboración que comparte junto a Silvia Pérez Cruz.

La crítica ha llegado este viernes, 30 de enero, durante una entrevista en Catalunya Ràdio, donde Morente acudía para presentar De estrella a estrella, el espectáculo que llevará al Gran Teatre del Liceu el próximo 15 de febrero. Ya en la fecha de estreno del lanzamiento, la hija del cantaor Enrique Morente optó por no compartir la colaboración en sus redes sociales. Ahora ha explicado por qué.

“No nos ha dejado cantar a ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí”

En el programa, la cantante responde a la pregunta sobre qué le pareció el disco: “Yo estoy muy disgustada porque no nos ha dejado cantar a ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí”, ha señalado respecto a la canción. “Estoy avergonzada. No puedo colgar la colaboración. Me ha lache, como decimos los flamencos”.

Según ha contado, la colaboración se concibió en un primer momento como un dueto y más tarde como un trío, con libertad creativa total por parte de Rosalía. “Me dijo: ‘Canta, haz lo que necesites, lo que sientas’. Y yo lo hice con muchísima ilusión”.

Como ya apuntó Silvia Pérez Cruz en su Instagram, que publicó la versión completa en solitario del tema, ahora Morente ha relatado que ella grabó su parte por separado y que no llegaron a coincidir en el estudio. “Si yo estuviera dolida, lo habría dicho en plena polémica, cuando todo el mundo estaba pendiente del disco”, ha subrayado. Por el contrario, ha recalcado que no tiene “ninguna necesidad” a estas alturas de su carrera de “atacar” a una compañera.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

En este sentido, la cantaora ha recordado que siempre ha salido en defensa de Rosalía cuando ha sido cuestionada desde sectores más conservadores del flamenco, después de que en 2018 la acusaran de “apropación cultural”. “Cuando se metían con ella me parecía retrógrado, rancio, pesado. Los músicos tienen que ser libres”, ha afirmado. “Soy hija de Enrique Morente. En mi casa siempre se nos ha enseñado a bucear en otros territorios y a volar con libertad”, ha añadido.

“Es una chica que es amiga de la casa, a la que siempre se le han abierto las puertas. En casa se baila Lux”, ha dicho entre risas, antes de matizar el tono. “Por eso me sorprende tanto. No es una pataleta ni una queja de alguien que empieza”. “La música debe prevalecer por encima de los intereses de los productores, de uno mismo, de todo. Y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale”.

La cantaora ha concluido asegurando que la experiencia le ha servido como “una lección”. “Estoy segura de que si en algún momento rectifica o se le ocurre hacer otro tema, ya me encargaré yo de escuchar lo que saque antes de que lo publique, vaya que en vez de una frase deje nada más que una palabra o una respiración”, ha finalizado.