De Old Trafford a la televisión: el Manchester United tendrá una serie de la mano de los creadores de ‘The Crown’

El Manchester United tendrá su propia serie de televisión. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

El Manchester United ha alcanzado un acuerdo con Lionsgate para desarrollar una serie dramática que narrará la historia del club, en un formato inspirado en grandes producciones históricas como The Crown. La iniciativa, aún en fase de desarrollo y sin guion ni venta a plataforma confirmada, representa el primer intento formal de dramatizar las décadas de triunfos, tragedias y cambios institucionales de uno de los equipos más influyentes del fútbol mundial. Según fuentes próximas a las negociaciones, el club recibirá una suma garantizada de varios millones de libras si la serie llega a producirse y venderse, además de futuros royalties que se repartirán entre United y el estudio, dependiendo del número de temporadas, episodios y el tamaño de los acuerdos alcanzados.

La productora Lionsgate es conocida por franquicias como Los juegos del hambre, John Wick y Crepúsculo, así como por su experiencia en historias deportivas con títulos como Warrior y Draft Day. Actualmente, también desarrolla un proyecto sobre el escándalo de apuestas que involucró al exintérprete de Shohei Ohtani, figura de los Los Angeles Dodgers. Este historial posiciona al estudio como un socio estratégico para el club inglés en su apuesta por conquistar nuevas audiencias a través de la ficción televisiva. Entre las figuras implicadas en las conversaciones se encuentra Jed Mercurio, guionista y director de series británicas de éxito como Bodyguard y Line of Duty, quien, además, es reconocido por su afición de infancia al United.

Uno de los episodios clave que podría formar parte de la narrativa es la tragedia de Múnich de 1958, cuando ocho jugadores y 15 personas más murieron tras el accidente aéreo que sufrió el equipo en Alemania, tras disputar una eliminatoria de la Copa de Europa frente al Estrella Roja de Belgrado. Posteriormente, el entrenador Matt Busby, que resultó gravemente herido, reconstruyó el equipo y lo llevó al título europeo en 1968. Décadas después, la llegada de Sir Alex Ferguson puso fin a 26 años sin títulos nacionales e instauró una era de dominio absoluto, con trece títulos de Premier League entre 1993 y 2013, cinco FA Cups y dos Champions League. El punto culminante llegó en la temporada 1998-99, cuando el United conquistó la Premier, la FA Cup y la Liga de Campeones.

Imagen del exterior de Old Trafford, el estadio del Manchester United REUTERS/Phil Noble

Gloria, leyendas y mucho más

El club no solo ha estado marcado por los éxitos deportivos sino también por la consolidación de una marca global y la proyección de futbolistas icónicos como George Best, Sir Bobby Charlton, Denis Law, así como figuras posteriores como Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Roy Keane y Wayne Rooney. El papel de la cantera también ha sido fundamental, con destacados como Paul Scholes, Ryan Giggs y Marcus Rashford.

La historia del United también incluye periodos de crisis y controversias. El descenso en 1974, la sequía de títulos antes de Ferguson y el hecho de no haber ganado la Premier League desde su retirada en 2013 ilustran los altibajos del club. Además, la propiedad ha sido foco de debate: la adquisición por la familia Glazer en 2005, mediante un préstamo apalancado, y la reciente venta de una participación minoritaria al empresario británico Jim Ratcliffe en 2023, quien ha impulsado recortes de personal y cambios estratégicos.

Hasta el momento, no se ha revelado si el club tendrá poder de control editorial o de aprobación sobre la serie. Esta cuestión es relevante tras experiencias recientes en las que el United rechazó en 2025 la grabación de un documental de acceso total para Amazon Prime, debido a preocupaciones sobre la posible distracción para el primer equipo y la falta de acuerdo con el entonces entrenador Ruben Amorim. Amazon había ofrecido más de 10 millones de libras por el proyecto, que habría supuesto la mayor cantidad abonada por la plataforma a un club en su serie All or Nothing. Factores como la presión de tiempo y aspectos comerciales influyeron en la negativa.

En 2023, también se frustraron negociaciones con Disney+ para producir una docuserie centrada en la era Ferguson, que habría incluido entrevistas en profundidad con el extécnico y acceso a archivos inéditos. El proyecto no prosperó tras la salida de Ferguson como embajador, una decisión tomada por Ratcliffe que supuso la cancelación de un contrato millonario anual con el extécnico.

Finalmente, en 2024 Amazon Prime Video estrenó una miniserie documental sobre el 25.º aniversario del triplete del United, con entrevistas a Ferguson y a miembros de la famosa Class of ’92, como Beckham, Scholes y Gary Neville. El club no participó en la negociación ni obtuvo beneficios directos del acuerdo. La expectativa sobre la nueva serie dramática que prepara United junto a Lionsgate marca un hito en la relación entre el fútbol y la industria del entretenimiento, en un momento en que los clubes buscan consolidarse como marcas globales y diversificar sus fuentes de ingresos a través de la narrativa audiovisual.