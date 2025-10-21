España Cultura

Una serie de Netflix revivirá la saga Kennedy, la dinastía familiar más legendaria de los Estados Unidos: promete ser el ‘The Crown’ americano

La plataforma ya ha confirmado que ha puesto en marcha este ambicioso proyecto y que Michael Fassbender será el padre de J.F.K.

Beatriz Martínez

John F. Kennedy antes de
John F. Kennedy antes de su asesinato (Credit Image: Tampa Bay Times/ZUMAPRESS.com)

La fiebre de los ‘bipics’ no para, ya sea de figuras musicales (esta a punto de estrenarse el de Bruce Springsteen), del ámbito popular o político, como ocurre en este caso.

Netflix acaba de anunciar que hará una serie en torno a la familia Kennedy, una de las dinastías más influyentes del siglo XX. La primera temporada constará de ocho episodios y esta basada en el libro de Frederik Logevall JFK: Coming of Ale in the American Century, 1917-1956, publicada en 2020 y que revelaba que la inclinación de John hacia la política y el servicio público se forjó de manera independiente a las expectativas de su padre, Joseph P. Kennedy.

Michael Fassbender como padre de J.F.K

Precisamente, la figura del padre será uno de los personajes centrales de la primera tanda de episodios y ya se ha revelado que será Michael Fassbender quien se hará cargo de ese papel.

La serie, desarrollada por Netflix en colaboración con Chernin Entertainment, se propone explorar las dimensiones más íntimas y desconocidas de la familia Kennedy, abordando “las vidas, amores, rivalidades y tragedias que moldearon la dinastía más icónica de la historia moderna, y que contribuyeron a crear el mundo en el que vivimos hoy”.

Así, el relato comenzará en la década de 1930 y seguirá el ascenso de Joe y Rose Kennedy junto a sus nueve hijos, entre ellos el segundo hijo, Jack, quien luchará por salir de la sombra de su hermano mayor.

Michael Fassbender encarnará al padre
Michael Fassbender encarnará al padre de John-John Kennedy

En ese contexto, probablemente se analice uno de los puntos de investigación del libro de Logevall. ¿De dónde procedía la fortuna de Joseph?, porque posibles fuentes consideran que se hizo rico de forma poco legal y que es posible que se asociara con figuras del crimen organizado durante la Ley Seca para los derechos de distribución de whisky escocés.

La confirmación del proyecto llega dos años después de que se supiera que se estaba desarrollando. En ese momento, fuentes cercanas a la producción señalaron al medio americano Variety que aspiraban a crear una versión estadounidense de la británica The Crown.

John F. Kennedy en el cine

No es la primera vez que se lleva a la pantalla la vida de alguno de los miembros del clan Kennedy. Sin duda, la película más célebre es J.F.K.: Caso abierto, firmada por Oliver Stone en 1991, aunque se centraba en el asesinato del presidente, un asunto sobre el que se han orquestado decenas de documentales y obras de ficción, ya fueran en torno de las teorías de la conspiración o desde una perspectiva más documental.

La temporada social ha vuelto a comenzar. ¿Qué escandalosos secretos aguardan salir a la luz esta vez? La temporada 4 de «Bridgerton» llegará en dos partes: la parte 1 estará disponible el 29 de enero, y la parte 2, el 26 de febrero. (Netflix)

Por el momento no se sabe el actor que encarnará a John F. Kennedy. Martin Sheen ya protagonizó una miniserie en los años ochenta y más tarde, Patrick Dempsey interpreto a un joven Kennedy en JFK: su juventud rebelde.

Otros rostros que, en algún momento han encarnado al mítico presidente han sido Greg Kinnear, Bruce Greenwood, Martin Donovan o incluso Rob Lowe, cada uno en diferentes etapas de su vida. También ha aparecido como una figura secundaria en relación a otros biopics centrados alrededor de Jackie Kennedy o de la cantante Marilyn Monroe, con la que mantuvo una sonada relación extramatrimonial.

