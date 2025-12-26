España Cultura

Amazon Prime emite una versión de ‘Qué bello es vivir’ recortada sin una de sus mejores escenas: “Es un sacrilegio”

La plataforma mantiene la versión oficial de la película aunque también cuenta con una a la que le faltan 22 minutos de metraje

Imagen de 'Qué bello es vivir'

Cuando hablábamos de Qué bello es vivir con motivo de la Navidad y comentábamos el mito de un final alternativo, no era pura especulación. Resulta que la peor pesadilla de cualquier fan del filme se ha hecho realidad, y es irónicamente que no haya pesadilla alguna para su protagonista y este no pueda darse cuenta de por qué no debe quitarse la vida. Al menos, eso es lo que acaba de suceder con el visionado de la película en plataformas.

Una ola de críticas acaba de sacudir a Amazon Prime Video tras la difusión de una versión recortada de Qué bello es vivir que suprime la icónica secuencia de “Pottersville”, pieza central que da sentido a la transformación del protagonista. La plataforma ofrece una edición que dura 22 minutos menos que la película original de 1946, lo que elimina el momento en que George Bailey (James Stewart) presencia cómo sería el mundo si nunca hubiera existido.

La ausencia de este tramo altera profundamente la narrativa: el público observa a un hombre al borde del suicidio que, de manera abrupta y sin contexto, aparece luego celebrando la vida al correr por las calles de Bedford Falls. Usuarios en redes sociales han calificado la edición como “sacrilegio”, “abominación” y “sin sentido”, señalando que convierte el clásico navideño en una historia incoherente, especialmente para quienes la ven por primera vez.

La secuencia eliminada, considerada el corazón emocional de la película, retrata la decadencia de Bedford Falls convertida en “Pottersville”, la temprana muerte del hermano de Bailey y la dominación del pueblo por el banquero Henry Potter. Allí, el protagonista comprende cómo la vida de una persona común puede influir decisivamente en la de los demás y recupera las ganas de vivir, transmitiendo el mensaje de que “ningún hombre fracasa si tiene amigos”.

Una escena de '¡Qué bello es vivir!'

La historia de las versiones

La existencia de esta versión abreviada no responde a una decisión creativa de Amazon, sino a la accidentada historia legal de los derechos de autor de la cinta. Según la Universidad de Connecticut, en 1974 el distribuidor original no renovó a tiempo el copyright, lo que permitió que Qué bello es vivir entrara en dominio público. Durante casi dos décadas, canales de televisión estadounidenses emitieron libremente el filme, especialmente en época navideña, sin pagar regalías.

Sin embargo, en la década de 1990 la situación cambió. Aunque la película había pasado al dominio público, los derechos sobre el relato original, The Greatest Gift de Philip Van Doren Stern, y sobre la música de Dimitri Tiomkin permanecieron protegidos. Republic Pictures, luego adquirida por Paramount, argumentó que cualquier exhibición requería licenciar tanto la historia como la banda sonora.

El segmento de “Pottersville” es el que más directamente adapta el cuento de Stern. Expertos legales citados por la Universidad de Connecticut señalan que la versión editada parece un intento de evitar el pago de derechos, eliminando precisamente el tramo vinculado al relato original. Otras versiones abreviadas circularon durante los años en que la película se consideró de dominio público, cuando los canales también recortaban para ajustarse a horarios de emisión. Actualmente, Amazon Prime Video alberga tanto la versión íntegra como la abreviada, pero según denuncian los espectadores, la plataforma no diferencia claramente entre ambas, lo que lleva a que muchos usuarios accedan sin advertirlo a la edición mutilada de Qué bello es vivir.

