Phil Collins revela su complicado estado de salud, con operaciones de rodilla y problemas de riñón: “Quizá he estado bebiendo demasiado”

Además el cantante ha señalado que padece diabetes tipo dos, lo que dificulta cada recuperación

Un testimonio inédito sobre el deterioro físico y emocional de uno de los íconos del pop mundial emerge en la voz de Phil Collins, quien, a sus 74 años, enfrenta las secuelas de cinco cirugías de rodilla, complicaciones renales y una larga batalla contra el alcohol. El músico británico brindó detalles de su estado actual durante una conversación con Zoe Ball para la serie especial Phil Collins Eras: In Conversation, emitida por BBC Two, donde desgranó los efectos acumulativos de casi dos décadas de padecimientos médicos.

Collins no ocultó la magnitud de los desafíos cotidianos que enfrenta. “Es algo continuo. Tengo una enfermera que vive conmigo las 24 horas para asegurar que tome la medicación como corresponde”, relató en la entrevista, donde también describió la sensación de que “todo lo que podía salir mal, salió mal”. El artista, que se vio obligado a retirarse de los escenarios tras la última gira de Genesis en 2022, detalló que el deterioro de su salud se aceleró cuando una infección por COVID-19 lo llevó al hospital y sus riñones comenzaron a fallar. “Todo pareció converger al mismo tiempo”, afirmó.

El desgaste físico de Collins se refleja especialmente en sus piernas. El músico explicó que atravesó cinco operaciones de rodilla que, si bien le permitieron recuperar cierta movilidad, requieren el uso permanente de muletas o asistencia. “Ahora tengo una rodilla que funciona y puedo caminar, aunque sea con ayuda”, señaló. Las complicaciones ortopédicas no son recientes: desde 2007, cuando sufrió una lesión espinal, Collins convive con daño neurológico severo. La posterior cirugía de espalda derivó en una afección conocida como pie caído, que limita la capacidad de caminar y obliga a realizar constantes ajustes en su rutina.

Phil Collins ha revelado que padece de múltiples afecciones

“Aún queda vida en el perro viejo”

El cuadro clínico de Phil Collins se complica aún más por el diagnóstico de diabetes tipo 2, que agrava los riesgos de infecciones y dificulta la recuperación tras cada intervención médica. En medio de este panorama, el cantante reconoció que el alcoholismo jugó un papel determinante en el deterioro de su función renal. “Probablemente había estado bebiendo demasiado, así que mis riñones estaban dañados. Disfruté mucho cuando dejé de salir de gira, pero supongo que exageré”, admitió el artista. Collins rememoró que, aunque no solía extender las jornadas de consumo hasta la madrugada, el hábito de beber durante el día se volvió excesivo. “Nunca estaba borracho, aunque me caí un par de veces. Pero todo me alcanzó y pasé meses en el hospital”, confesó.

El músico enfatizó un hito personal: dos años de sobriedad. Este logro, en sus palabras, marca un punto de inflexión en su vida reciente. La necesidad de apoyo constante y el impacto de los tratamientos han modificado por completo su rutina. La presencia de una enfermera permanente es indispensable para el control de la medicación, la vigilancia de los parámetros vitales y la prevención de complicaciones. El retiro de los escenarios también implicó una despedida simbólica de la batería, instrumento con el que Collins forjó su leyenda tanto en Genesis como en su carrera solista. Durante la última gira del grupo, en 2022, debió cantar sentado mientras su hijo asumía la percusión, un cambio que marcó el final de una era. Ya en 2021, Collins había declarado que apenas podía sostener una baqueta con la mano.

En la entrevista para BBC Two, Zoe Ball le preguntó sobre la posibilidad de regresar a un estudio de grabación. La respuesta de Collins fue prudente, pero dejó entrever una puerta entreabierta: “Tengo algunas cosas a medio hacer o que nunca terminé, y un par de temas que me gustan, así que, quizá, aún queda vida en el perro viejo. Ya veremos”. El artista, no obstante, había adelantado a comienzos de 2025 que no tenía intención de volver a grabar debido a los límites que le impone su salud.

