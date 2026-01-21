España Cultura

Chris Pratt afirma que el pánico por la actriz Tilly Norwood, generada por IA, es pura mentira: “No sé quién es esta tía”

El actor se encuentra promocionando su última película, ‘Sin piedad’, en la que precisamente es juzgado por la Inteligencia Artificial

Chris Pratt protagoniza 'Sin piedad'

La controversia desatada en torno a los intérpretes sintéticos generados mediante inteligencia artificial ha sido protagonista recientemente, después de que el actor Chris Pratt se pronunciara sobre el caso de Tilly Norwood, un personaje creado artificialmente cuya aparición ha generado inquietud en la industria cinematográfica.

Pratt ha negado tener sensación alguna de que vaya a ser reemplazado por una inteligencia artificial y ha calificado de “totalmente falso” el temor a que figuras digitales como Norwood supongan una amenaza real para los profesionales del sector.

Estas declaraciones ha tenido lugar durante la première de Sin piedad (Mercy), en Nueva York, película que se estrena este fin de semana y que protagoniza junto a Rebecca Fergunson y que precisamente gira en torno a que la justicia sea reemplazada por IA.

Defensa del trabajo del actor

Pratt ha afirmado no sentirse amenazado por la tecnología, llegando a ironizar sobre el caso concreto de Tilly Norwood: “He oído hablar de lo de Tilly Norwood, creo que es todo una estupidez. Jamás la he visto en una película. No sé quién es esa tía. Es todo falso, hasta que no sea algo real”, ha manifestado el actor.

En este contexto, ha reiterado su confianza en que seguirá habiendo un espacio irreemplazable para el trabajo humano, subrayando con contundencia: “No creo que vayan a sustituir el alma humana de un director o guionista, o de un actor, cantante, o cualquier otra tarea que requiera anhelo, sufrimiento y visión humana en el arte”.

Chris Pratt en 'Sin piedad'.
Chris Pratt en 'Sin piedad'. Créditos: Justin Lubin - 2025 Amazon Content Services LLC

La polémica sobre Tilly Norwood se desató tras su presentación en el Festival de Cine de Zúrich el pasado verano, momento en que la cómica neerlandesa Eline Van der Velden, responsable del proyecto, aseguró que la intérprete sintética pronto contaría con representación profesional.

La comunidad del espectáculo reaccionó de inmediato. El sindicato SAG-AFTRA advirtió de que figuras como Tilly Norwood y otras similares representan “el problema de utilizar interpretaciones robadas para dejar a actores sin trabajo, poniendo en peligro los medios de vida de los intérpretes y restando valor a la creatividad humana”.

AI y futuro del cine

Ante la controversia despertada, Eline Van der Velden defendió su creación afirmando que Tilly Norwood “no es un sustituto de una persona”, sino concebida como “una obra creativa, una pieza artística”.

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el cine no es exclusivo de Pratt. Según declaró Leonardo DiCaprio en diciembre, la IA carece de humanidad y, en consecuencia, nunca podrá considerarse auténticamente una manifestación artística. “Podría ser una herramienta de apoyo para que un joven cineasta logre algo que jamás hemos visto. Creo que cualquier cosa que vaya a pensarse como auténticamente arte tiene que salir del ser humano”.

El actor estadounidense Chris Pratt
El actor estadounidense Chris Pratt ha asistido como invitado al programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', para promocionar su última película, 'Sin piedad'. / Cedida por el programa

A pesar de la creciente inquietud, Chris Pratt ha reconocido posibilidades positivas para la IA en el ámbito cinematográfico. Así, considera que la tecnología podría convertirse en “una herramienta increíble en las manos adecuadas” y, aunque prevé que acabará produciendo cambios en la industria, se ha mostrado convencido de que los “grandes cineastas” seguirán creando “grandes películas”.

