Calabacín relleno de gambas: un entrante elegante y vistoso con el que puedes ampliar tu catálogo gastronómico

Calabacin relleno de gamba (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calabacín es uno de los alimentos más versátiles de la gastronomía. Al ser suave, ligero y refrescante, muchas personas lo usan para todo tipo de recetas, desde cremas y guarniciones hasta ensaladas y platos principales. Además, su textura permite cocinarlo de diferentes maneras, por lo que resulta una opción sencilla para incorporar verdura a nuestra dieta.

El calabacín relleno de gambas es una receta que sirve de aperitivo o entrante. Es una preparación poco habitual, lo que la convierte en una gran opción para sorprender a tus invitados. Además, visualmente parece difícil, pero su preparación es más fácil de lo que la mayoría de personas creen.

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Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

2 calabacines medianos 200 g de gambas peladas 1 diente de ajo 1 cebolla pequeña 2 cucharadas de pan rallado 2 cucharadas de perejil fresco picado 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer calabacín relleno de gambas, paso a paso

Lava y corta los calabacines en láminas finas longitudinales con una mandolina o un cuchillo afilado. Posteriormente, hierve las láminas durante 1 minuto para que se ablanden ligeramente. Déjalas reposar unos minutos. Pela y pica muy fino el ajo y la cebolla, procurando que ambos ingredientes queden bien cortados. Sofríe la cebolla y el ajo con 1 cucharada de aceite hasta que estén transparentes. Añade las gambas cortadas en trozos pequeños y saltea durante 2 minutos, hasta que estén bien cocinadas. Incorpora el pan rallado y el perejil. Salpimenta al gusto y cocina durante 1 minuto más, hasta que la mezcla quede bien ligada y tenga una textura uniforme. Extiende 2 láminas de calabacín en forma de cruz. Coloca una cucharadita del relleno en el centro, procurando no poner demasiada cantidad. Cierra el paquete doblando primero una lámina y luego la otra, formando un paquete cuadrado y compacto. Repite el proceso con el resto de los ingredientes hasta terminar todas las láminas de calabacín y el relleno. Calienta el aceite restante en una sartén antiadherente a fuego medio, procurando que esté bien caliente antes de añadir los paquetitos. Dora los paquetitos de calabacín por ambos lados a fuego medio-alto (evita que se deshagan y manipúlalos con cuidado), hasta que estén ligeramente dorados y tengan una superficie crujiente. Sirve caliente, espolvoreando por encima un poco más de perejil fresco para aportar un toque de color y sabor.

Cómo doblar el calabacín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para 14 paquetes aproximadamente, aunque dependerá del grosor de las láminas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para mantener el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 10 g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden guardar los paquetitos ya cocinados en la nevera hasta 2 días, siempre que sea en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que el calabacín pierde textura.